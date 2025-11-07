Индивидуальная
до 10 чел.
Природа Карелии: экскурсия по следам древних ледников и Петра I
Погрузитесь в удивительный мир Карелии: древние ледники, мистические горы и целебные источники ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Петрозаводску и Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Откройте для себя Карелию с новой стороны: от древних вулканов до уникальных карьеров. Увлекательное путешествие по живописным местам
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописные, исторические и вкусные чудеса Карелии
Забраться на гору Сампо, побывать на первом в России курорте и попробовать калитки
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в Карелию: из Петрозаводска в Медвежьегорск
Посетить замок "Кархумяки", полюбоваться Кивачом и пройтись по местам фильма "Любовь и голуби"
Сегодня в 10:00
11 дек в 09:00
18 050 ₽
18 999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и водопад
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия7 ноября 2025Прекрасная экскурсия! У Светланы очень приятный тембр, ее интересно слушать + прекрасное чувство юмора)
Советую)
- ММария1 ноября 2025Очень красивая природа
- ЕЕлена1 октября 2025Интересный исторический рассказ, который был преподнесен легко и ярко. Прогулка была несложной, виды красивые. Очень рекомендую Светлану.
- ИИрина30 сентября 2025Огромное спасибо Светлане за замечательный день,проведенный в Петрозаводске и его окрестностях!
- ООксана27 сентября 2025Спасибо Светлане за проведение экскурсии! Очень понравилось!
- ММорозова23 сентября 2025Экскурсию проводила Дарья. Она очень знающий и эрудированный человек. Чувствуется, что любит и Карелию, и Петрозаводск, увлеченный своим делом человек.
- ААлексей19 сентября 2025Светлана очень интересный рассказчик, великолепно знает историю, и очень любит свою работу. Веселая и энергичная. Необычная подача материала!
- ЮЮлия15 сентября 2025Спасибо большое, Светлане. Была группа из 6 взрослых. По просьбе, Светлана продумала так маршрут, (так как группа в 16.00 вылетала из Петрозаводска) чтобы успели и пообедать и доехать до аэропорта.
Экскурсия очень интересная. Советую
- ММарина8 сентября 2025Все основные достопримечательности посмотрели 👌информации получили много 👌спасибо большое
- ИИрина7 сентября 2025Светлана - замечательный рассказчик и очень приятный собеседник. Интересный маршрут, отличные локации, индивидуальный темп, потрясающий богатый образный язык, прекрасное чувство
- ДДмитрий1 сентября 2025Прекрасная экскурсия. Гид замечательный рассказчик. Масса положительных эмоций.
- ЕЕлена26 августа 2025Прекрасная экскурсия замечательная Светлана
- ААнна23 августа 2025Экскурсия интересная. Рекомендую.
- ААлесей22 августа 2025Отлично)
- ССветлана21 августа 2025Были на экскурсии 19 августа в день отъезда из Петрозаводска. Очень пожалели, что не смогли попасть на эту экскурсию в
- ННаталья21 августа 2025Светлана, прекрасный организатор и рассказчик, все с юмором и доступно. Ответит на любые ваши вопросы, много дополнительной информации. Получилась прям захватывающая экскурсия, много эмоций и впечатлений. Спасибо.
- ООльга18 августа 2025Побывали на экскурсии с семьёй 7 августа.
Экскурсия начинается на набережной, сначала пешая часть, затем продолжение на машине.
Во время прогулки гид
- ННаталья13 августа 2025Огромная благодарность Светлане! Интересная экскурсия, даже маленькие дети были в восторге. И купались и ягоды собирали. А за очень вкусный чай, отдельное спасибо…
- ИИрина30 июля 2025Благодарим экскурсовода Дарью за знакомство с историей и жизнью города Петрозаводска, чудесную прогулку на Чёртов стул и вкуснейший чай с печеньем. Петрозаводск произвёл неизгладимое впечатление и пробудил желание обязательно вернуться вновь. Безусловно рекомендуем прогуляться по городу в сопровождении Дарьи.
- ООксана23 июля 2025На вечер 21.06.2025 заказали экскурсию по Петрозаводску. Светлана оказалась очень комфортным для нас гидом. Всё интересно рассказала и показала, не
