Зимняя Карелия: Заонежье и остров Кижи

У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и...

У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье, и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.

Автобусом из Петрозаводска мы доберемся до села Великая Губа, а оттуда на судне на воздушной подушке по льду отправимся на остров.

В пути вы узнаете много интересного из истории Заонежья, а Кижи порадуют вас уникальной архитектурой.
Зимняя Карелия: Заонежье и остров Кижи
Зимняя Карелия: Заонежье и остров Кижи
Зимняя Карелия: Заонежье и остров Кижи
Зимняя Карелия: Заонежье и остров Кижи
Зимняя Карелия: Заонежье и остров Кижи
Зимняя Карелия: Заонежье и остров Кижи

Что вы увидите 🤩

  • Остров Кижи
  • Природные красоты Заонежья
  • Карельская деревни: Великая Губа и Шульга

Дорожная экскурсия

До села Великая Губа мы доберемся на автобусе. В пути гид познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья. Мы сделаем остановку в единственном в мире месторождении шунгита — камня, обладающего уникальными лечебными свойствами. Или у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится своей кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.

Остров Кижи

Из села Великая Губа на остров Кижи мы отправимся на судне на воздушной подушке «Хивус-10». По прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста. В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова. А после у вас еще будет свободное время для самостоятельной прогулки по острову.

Важно знать:

  • Питание в стоимость не включено, просьба брать с собой чай и бутерброды / еду.
  • Попасть на остров Кижи до конца января можно только данным путем на судне на воздушной подушке.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
5 000 ₽
Пенсионер
4 800 ₽
Детский (до 12 лет)
4 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту
  • Работа гида по маршруту
  • Транспортное обслуживание на судне с воздушной подушкой по маршруту Великая губа - Кижи - Великая губа
  • Входные билеты и экскурсия на острове Кижи
Что не входит
  • Питание (просьба брать с собой чай и бутерброды / еду)
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Еремеева, 1, Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

👥Групповые🚌На автобусе☀️На целый день🏞Карелия#Кижи

Еще несколько похожих предложений в Петрозаводске

Этно-путешествие по Заонежью на остров Кижи
15ч
7 200
за 1 чел.
Этно-путешествие по Заонежью на остров Кижи
Заонежье - земля "за Онегом", овеянная тайнами и легендами, бережно хранимыми потомками
По расписанию в календаре
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
7 950
за 1 чел.
Главное в Карелии за 2 дня: из Петрозаводска до Сортавалы
Предлагаем вам отправится в яркий и незабываемый зимний тур по Карелии
Большое путешествие по Карелии
10 950
за 1 чел.
Большое путешествие по Карелии
Приглашаем Вас на большое путешествие по сказочной Карелии
Кижи на метеоре и экскурсия на острове
4.8
20
4 300
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Кижи на метеоре и экскурсия на острове
Присоединяйтесь к нашему путешествию на остров Кижи
Ежедневно по расписанию до 03.10.2021г.
Петрозаводск - сердце Карелии
Индивидуальная экскурсия
4.9
9
9 000
за 1-6 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
Столица Карелии, «город на Онего», град Петра - всё это о Петрозаводске! На обзорной автомобильной...
Ежедневно с 9:00
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
4.8
24
2 200
за 1 чел.
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
суббота в 11:00.
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Индивидуальная экскурсия
5
20
5 500
за 1-18 чел.
Заповедник Кивач — Карелия в миниатюре
Увидеть самобытные уголки карельской природы: от водопада Кивач до палеовулкана Гирвас
Ваш идеальный день в Карелии
Индивидуальная экскурсия
5
34
4 700
за 1-4 чел.
Часто заказывают
Ваш идеальный день в Карелии
Три самых популярных объекта в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
1 200
за 1-4 чел.
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
Влюбиться к магическую красоту карельской природы и открыть живописные уголки в центре Петрозаводска
Прогулка по столице Карелии
Индивидуальная экскурсия
4.8
56
1 600
за 1-5 чел.
Прогулка по столице Карелии
Знакомство с атмосферой и характером северного провинциального города
«Долго будет Карелия сниться… »
Индивидуальная экскурсия
4.8
13
12ч
7 000
за 1-7 чел.
«Долго будет Карелия сниться… »
Живописные водопады, пещеры и история края
Сафари на снегоходах в Карелии
Индивидуальная экскурсия
4 300
за 1 чел.
Сафари на снегоходах в Карелии
Снегоходные маршруты подарят вам азарт, адреналин и отличное настроение! Насладитесь прекрасными...
Согласно расписанию в календаре

ЗолотоеКольцоКарелии проводит ещё 4 экскурсии

В гости к хаски и северным оленям
1 650
за 1 чел.
В гости к хаски и северным оленям
Приглашаем Вас в резиденцию карельского Дед Мороза - в гости к Талви Укко и его верным друзьям:...
Согласно расписанию в календаре
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
600
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия по Петрозаводску - это экскурсия по эпохам России
Согласно расписанию в календаре
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
5
10
1 990
за 1 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач и Марциальные воды
Карельская природа создала удивительные памятники - скалы, водопады, вулканы, источники
Согласно расписанию в календаре
Мраморный каньон Рускеала
5
10
12ч
2 800
за 1 чел.
Мраморный каньон Рускеала
Рускеала - карельский бренд нового времени
Согласно расписанию в календаре
У нас ещё много экскурсий 😎 в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
🇷🇺