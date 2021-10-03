Дорожная экскурсия

До села Великая Губа мы доберемся на автобусе. В пути гид познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья. Мы сделаем остановку в единственном в мире месторождении шунгита — камня, обладающего уникальными лечебными свойствами. Или у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится своей кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.

Остров Кижи

Из села Великая Губа на остров Кижи мы отправимся на судне на воздушной подушке «Хивус-10». По прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста. В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова. А после у вас еще будет свободное время для самостоятельной прогулки по острову.

Важно знать: