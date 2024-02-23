К острову Кижи на амфибии

Групповая экскурсия в Петрозаводске
5
1 оценка
Совершите увлекательное зимнее путешествие по льду Онежского озера до острова Кижи. Насладитесь карельскими зимними пейзажами и посетите объект культурного наследия народов России. В путешествие мы отправимся из г. Петрозаводска на остров Кижи на комфортабельном судне на воздушной подушке ХИВУС, группой от 5 до 10 человек.

По пути перед вам откроются бескрайние широты Онежского озера, удивительная по красоте природа кижских шхер. Второе по величине озеро в Европе приоткроет вам свои тайны.
К острову Кижи на амфибии
К острову Кижи на амфибии
К острову Кижи на амфибии
Ближайшие даты:
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Основной6 900 ₽
Дети до 5 лет без места3 050 ₽
Дети от 5-16 лет, студенты, пенсионеры6 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Онежское озеро
  • Кижские шхеры
  • Остров Кижи
  • Кижский архитектурный ансамбль

Описание

Что вас ожидает Вы совершите путешествие на комфортабельном судне на воздушной подушке из г. Петрозаводска по льду Онежского озера до острова Кижи. По прибытии на остров состоится обзорная экскурсия по музею Кижи, а затем у вас будет время для свободной прогулки. Сквозь снег на хивусе Хивус — это катер-амфибия, способный двигаться как по воде, так и по льду и снегу. При этом внутри застекленного салона хивуса вам будет тепло и комфортно в любую погоду. Во время поездки вы сможете полюбоваться незабываемыми пейзажами заснеженного Онежского озера и сделать потрясающие фотографии. Музей под открытым небом Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В нем собраны уникальные памятники деревянного зодчества, а Кижский архитектурный ансамбль входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей работает круглый год и сейчас у вас есть замечательная возможность увидеть неповторимые архитектурные произведения на фоне карельских зимних пейзажей. Важная информация • Вход на территорию музея-заповедника платный, в стоимость экскурсии не входит, оплачивается отдельно.
  • Выбирайте одежду и обувь по погоде, помните, нам предстоит долгая прогулка по заснеженному острову.
  • Питание во время экскурсии не предоставляется.
  • Экскурсия состоится при наборе группы от 5 человек.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Экскурсия состоится при наборе группы от 5 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 фев 2024

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