Выбирайте одежду и обувь по погоде, помните, нам предстоит долгая прогулка по заснеженному острову.

Питание во время экскурсии не предоставляется.

Экскурсия состоится при наборе группы от 5 человек.

Что вас ожидает Вы совершите путешествие на комфортабельном судне на воздушной подушке из г. Петрозаводска по льду Онежского озера до острова Кижи. По прибытии на остров состоится обзорная экскурсия по музею Кижи, а затем у вас будет время для свободной прогулки. Сквозь снег на хивусе Хивус — это катер-амфибия, способный двигаться как по воде, так и по льду и снегу. При этом внутри застекленного салона хивуса вам будет тепло и комфортно в любую погоду. Во время поездки вы сможете полюбоваться незабываемыми пейзажами заснеженного Онежского озера и сделать потрясающие фотографии. Музей под открытым небом Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В нем собраны уникальные памятники деревянного зодчества, а Кижский архитектурный ансамбль входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей работает круглый год и сейчас у вас есть замечательная возможность увидеть неповторимые архитектурные произведения на фоне карельских зимних пейзажей. Важная информация • Вход на территорию музея-заповедника платный, в стоимость экскурсии не входит, оплачивается отдельно.