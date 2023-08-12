Эволюция путешествий
Живописные места, близкое общение с животными, погружение в водную стихию и посещение малоизученных территорий ждут вас.
Тур проводится с мая по сентябрь для групп от 2 человек, заезды по четвергам при условии набора группы. Возможно проведение тура под запрос в удобные для вас даты.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Путешествие с северными ездовыми собаками
Трансфер из Петрозаводска до экокомплекса (30 км от Петрозаводска — 45 мин пути).
Завтрак.
Брифинг, знакомство участников, инструктаж по технике безопасности.
Знакомство с экспедиционными собаками экокомплекса (хаски, самоеды, чукотские ездовые), экскурсия.
Уход за собаками + подбор снаряжения для треккинга (занятие с элементами канис-терапии).
Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто — карельская уха из красной рыбы на сливках + самовар на шишках с калитками.
Треккинг на 2 часа в тандеме с собаками по лесным тропинкам, в т. ч. к порогу Большой Толли.
Ужин в Доме Полярника с дегустацией карельских ягодных настоек.
Водное путешествие
Завтрак.
Подбор снаряжения, брифинг, инструктаж по технике безопасности.
Трансфер к месту сплава.
Сплав по реке Шуя.
На экваторе путешествия останавливаемся на берегу.
Пикник на природе у костра с приготовлением обеда на «живом огне».
Финишируем после прохождения порога Большой Толли — при желании можно 2–3 раза прокатиться по порогу с разными вариантами захода в порог.
Ужин в Доме Полярника.
Путь на Воттоваару: вулкан Гирвас, курорт «Марциальные воды», гора Сампо, Долина 1000 зайцев
Завтрак в Доме Полярника.
Брифинг, описание маршрута.
Движение на внедорожниках по маршруту к подножью горы Воттоваара (250 км) с пикником в пути по ходу движения.
По маршруту посещаем потухший вулкан Гирвас, первый русский курорт «Марциальные воды», гору Сампо и Долину 1000 зайцев.
Размещаемся в полевом лагере в палатках.
Ужин и вечер у костра + «Легенды Воттоваары».
Ночевка в палатке.
Восхождение на Воттораару и путь домой, водопад Кивач
Завтрак, инструктаж по технике безопасности.
Восхождение на г. Воттоваара и осмотр сейдов.
Спуск с горы и обед.
Возвращаемся в Дом полярника (250 км).
По маршруту посещаем водопад Кивач.
При хорошей погоде останавливаемся и купаемся в озере.
Торжественный ужин в Доме полярника.
Вручение сертификатов.
Трансфер в Петрозаводск.
Возвращаемся с Воттоваары примерно к 18:00–19:00. Рекомендуем брать обратные билеты на выезды после 21:00, чтобы успеть наверняка, поскольку время на обратный путь с горы сложно спрогнозировать по минутам.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах (2 ночи) и в палатке (1 ночь).
Стоимость тура:
- взрослый — 63 300 руб. /чел;
- ребенок от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 37 600 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостевой дом «Дом Полярника»
Гостевой дом с рестораном, общим лаунджем, садом и прямым доступом к лыжным склонам расположен в поселке Матросы. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, принадлежности для барбекю, В гостевом доме работает круглосуточная стойка регистрации и оборудована общая кухня, по запросу организуется трансфер от/до аэропорта и предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гости всех номеров и домов пользуются общей ванной комнатой с тапочками.
В гостевом доме предлагается континентальный завтрак или завтрак по меню.
Палаточный лагерь
Размещение в полевом лагере в палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевых домах/палатках
- Питание в соответствии с программой 3 раза в день
- Предоставление необходимого снаряжения
- Экскурсии по программе
- Сопровождение профессиональных инструкторов
- Трансферы из/в г. Петрозаводск + по маршруту к горе Воттоваара и обратно
- Коллективная страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- в сухую погоду: кроссовки, кроксы;
- в дождь: сапоги/ботинки;
- головные уборы;
- сменная одежда и обувь;
- несколько пар носков;
- спирали или репелленты от комаров;
- спички или зажигалки;
- налобные фонарики;
- гермочехлы на телефон;
- личная аптечка;
- рюкзаки;
- power bank;
- средства гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли возрастные ограничения?
В тур могут поехать дети с 5 лет в сопровождении родителей.
Без сопровождения допускаются участники с 18 лет.
Возможны ли изменения в программе?
Организация оставляет за собой право менять порядок предоставления услуги, не уменьшая ее объема (в зависимости от погодных условий и иных внешних
обстоятельств).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо инструкторам в заповеднике ездовых собак в Хаски Моа, которые любезно делились с нами знаниями о питомцах и познакомили нас с каждым из них.
Сама база отдыха Хаски Моа - очень милое и уютное место, вокруг лесные тропинки и река. Прекрасное домашнее питание и добрая атмосфера места.
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.