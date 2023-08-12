Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Групповой тур в Петрозаводске

Эволюция путешествий

4.7
3 отзыва
Как попробовать всё и сразу? Комплексная программа для любителей разнообразия, включающая в себя общение с ездовыми собаками с элементами канис-терапии, треккинг, водное путешествие и джип-тур с восхождением на мистическую гору Воттоваара.

Живописные места, близкое общение с животными, погружение в водную стихию и посещение малоизученных территорий ждут вас.

Тур проводится с мая по сентябрь для групп от 2 человек, заезды по четвергам при условии набора группы. Возможно проведение тура под запрос в удобные для вас даты.
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Ближайшие даты:
2
мая
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
13
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Романтика белых ночей Карелии
Романтика белых ночей Карелии
Будете жить в окружении живописной природы, а еще насладитесь едой «с дымком»
Местная кухня
Местная кухня
Продегустируете ягодные настойки и блюда карельской национальной кухни
Экспедиционные собаки
Экспедиционные собаки
Познакомитесь с легендарными арктическими собаками, покорившими Северный Полюс
Путешествие к горе на внедорожниках
Путешествие к горе на внедорожниках
Подниметесь на гору Воттоваара, которая считается мистической
Марциальные Воды
Марциальные Воды
Наберете целебную воду в оздоровительных источниках
Водное путешествие
Водное путешествие
Сплавитесь по реке Шуя, а после устроите пикник у костра

Программа тура по дням

1 день

Путешествие с северными ездовыми собаками

Трансфер из Петрозаводска до экокомплекса (30 км от Петрозаводска — 45 мин пути).

Завтрак.

Брифинг, знакомство участников, инструктаж по технике безопасности.

Знакомство с экспедиционными собаками экокомплекса (хаски, самоеды, чукотские ездовые), экскурсия.

Уход за собаками + подбор снаряжения для треккинга (занятие с элементами канис-терапии).

Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто — карельская уха из красной рыбы на сливках + самовар на шишках с калитками.

Треккинг на 2 часа в тандеме с собаками по лесным тропинкам, в т. ч. к порогу Большой Толли.

Ужин в Доме Полярника с дегустацией карельских ягодных настоек.

Путешествие с северными ездовыми собакамиПутешествие с северными ездовыми собакамиПутешествие с северными ездовыми собакамиПутешествие с северными ездовыми собакамиПутешествие с северными ездовыми собаками
2 день

Водное путешествие

Завтрак.

Подбор снаряжения, брифинг, инструктаж по технике безопасности.

Трансфер к месту сплава.

Сплав по реке Шуя.

На экваторе путешествия останавливаемся на берегу.

Пикник на природе у костра с приготовлением обеда на «живом огне».

Финишируем после прохождения порога Большой Толли — при желании можно 2–3 раза прокатиться по порогу с разными вариантами захода в порог.

Ужин в Доме Полярника.

Водное путешествиеВодное путешествиеВодное путешествиеВодное путешествиеВодное путешествие
3 день

Путь на Воттоваару: вулкан Гирвас, курорт «Марциальные воды», гора Сампо, Долина 1000 зайцев

Завтрак в Доме Полярника.

Брифинг, описание маршрута.

Движение на внедорожниках по маршруту к подножью горы Воттоваара (250 км) с пикником в пути по ходу движения.

По маршруту посещаем потухший вулкан Гирвас, первый русский курорт «Марциальные воды», гору Сампо и Долину 1000 зайцев.

Размещаемся в полевом лагере в палатках.

Ужин и вечер у костра + «Легенды Воттоваары».

Ночевка в палатке.

Путь на Воттоваару: вулкан Гирвас, курорт «Марциальные воды», гора Сампо, Долина 1000 зайцевПуть на Воттоваару: вулкан Гирвас, курорт «Марциальные воды», гора Сампо, Долина 1000 зайцевПуть на Воттоваару: вулкан Гирвас, курорт «Марциальные воды», гора Сампо, Долина 1000 зайцевПуть на Воттоваару: вулкан Гирвас, курорт «Марциальные воды», гора Сампо, Долина 1000 зайцевПуть на Воттоваару: вулкан Гирвас, курорт «Марциальные воды», гора Сампо, Долина 1000 зайцевПуть на Воттоваару: вулкан Гирвас, курорт «Марциальные воды», гора Сампо, Долина 1000 зайцевПуть на Воттоваару: вулкан Гирвас, курорт «Марциальные воды», гора Сампо, Долина 1000 зайцевПуть на Воттоваару: вулкан Гирвас, курорт «Марциальные воды», гора Сампо, Долина 1000 зайцевПуть на Воттоваару: вулкан Гирвас, курорт «Марциальные воды», гора Сампо, Долина 1000 зайцев
4 день

Восхождение на Воттораару и путь домой, водопад Кивач

Завтрак, инструктаж по технике безопасности.

Восхождение на г. Воттоваара и осмотр сейдов.

Спуск с горы и обед.

Возвращаемся в Дом полярника (250 км).

По маршруту посещаем водопад Кивач.

При хорошей погоде останавливаемся и купаемся в озере.

Торжественный ужин в Доме полярника.

Вручение сертификатов.

Трансфер в Петрозаводск.

Возвращаемся с Воттоваары примерно к 18:00–19:00. Рекомендуем брать обратные билеты на выезды после 21:00, чтобы успеть наверняка, поскольку время на обратный путь с горы сложно спрогнозировать по минутам.

Восхождение на Воттораару и путь домой, водопад КивачВосхождение на Воттораару и путь домой, водопад КивачВосхождение на Воттораару и путь домой, водопад КивачВосхождение на Воттораару и путь домой, водопад КивачВосхождение на Воттораару и путь домой, водопад КивачВосхождение на Воттораару и путь домой, водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах (2 ночи) и в палатке (1 ночь).

Стоимость тура:

  • взрослый — 63 300 руб. /чел;
  • ребенок от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 37 600 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостевой дом «Дом Полярника»

2 ночи

Гостевой дом с рестораном, общим лаунджем, садом и прямым доступом к лыжным склонам расположен в поселке Матросы. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, принадлежности для барбекю, В гостевом доме работает круглосуточная стойка регистрации и оборудована общая кухня, по запросу организуется трансфер от/до аэропорта и предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гости всех номеров и домов пользуются общей ванной комнатой с тапочками.

В гостевом доме предлагается континентальный завтрак или завтрак по меню.

Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»

Палаточный лагерь

1 ночь

Размещение в полевом лагере в палатках.

Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевых домах/палатках
  • Питание в соответствии с программой 3 раза в день
  • Предоставление необходимого снаряжения
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение профессиональных инструкторов
  • Трансферы из/в г. Петрозаводск + по маршруту к горе Воттоваара и обратно
  • Коллективная страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • в сухую погоду: кроссовки, кроксы;
  • в дождь: сапоги/ботинки;
  • головные уборы;
  • сменная одежда и обувь;
  • несколько пар носков;
  • спирали или репелленты от комаров;
  • спички или зажигалки;
  • налобные фонарики;
  • гермочехлы на телефон;
  • личная аптечка;
  • рюкзаки;
  • power bank;
  • средства гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли возрастные ограничения?

В тур могут поехать дети с 5 лет в сопровождении родителей.

Без сопровождения допускаются участники с 18 лет.

Возможны ли изменения в программе?

Организация оставляет за собой право менять порядок предоставления услуги, не уменьшая ее объема (в зависимости от погодных условий и иных внешних
обстоятельств).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
12 авг 2023
Чудесное насыщенное путешествие! Медли в начале августа семьей с двумя детьми. Всем очень понравилось. Отдельная благодарность организатору Лизе, которая провела по маршруту даже не смотря на возникшие трудности с машиной.
Ю
13 июня 2023
Активный насыщенный тур с погружением в дикую природу, смену локаций и активностей.
Спасибо инструкторам в заповеднике ездовых собак в Хаски Моа, которые любезно делились с нами знаниями о питомцах и познакомили нас с каждым из них.
Сама база отдыха Хаски Моа - очень милое и уютное место, вокруг лесные тропинки и река. Прекрасное домашнее питание и добрая атмосфера места.
А
30 дек 2023
Организация была хорошая, все подробно рассказали, даже прислали список вещей.
Из минусов - не было тайминга по времени, не всегда знали начало и окончание активностей.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

ПешеходныеМожно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры3-дневные турыМарциальные водыПопулярные места4-дневные турыКарелияВыездныеНа автобусе

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