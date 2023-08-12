1 день

Путешествие с северными ездовыми собаками

Трансфер из Петрозаводска до экокомплекса (30 км от Петрозаводска — 45 мин пути).

Завтрак.

Брифинг, знакомство участников, инструктаж по технике безопасности.

Знакомство с экспедиционными собаками экокомплекса (хаски, самоеды, чукотские ездовые), экскурсия.

Уход за собаками + подбор снаряжения для треккинга (занятие с элементами канис-терапии).

Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто — карельская уха из красной рыбы на сливках + самовар на шишках с калитками.

Треккинг на 2 часа в тандеме с собаками по лесным тропинкам, в т. ч. к порогу Большой Толли.

Ужин в Доме Полярника с дегустацией карельских ягодных настоек.