В Карелию с семьёй: Кижи, Петрозаводск и знакомство с культурой и фольклором

Послушать кантеле и повеселиться в деревне Киндасово, посмотреть на водопад и узнать всё о хаски
Приглашаем и детей, и взрослых в наш тур в мини-группе по классическим достопримечательностям Карелии с этнопогружением.

Один из самых незабываемых моментов путешествия — посещение острова Кижи, уникального музея под открытым небом,
где вы осмотрите всемирно известный архитектурный ансамбль из дерева, включённый в список наследия ЮНЕСКО.

В деревне Киндасово — месте, где оживают карельские байки — вас встретят песнями, игрой на музыкальных инструментах и добрым юмором.

Вы познакомитесь с дружелюбными хаски и послушаете рассказ об истории ездовой породы, её характере и традициях собаководства.

Мы погуляем по столице Карелии, увидим древний вулкан Гирвас и водопад Кивач и попробуем воду из минеральных источников на курорте, основанном самим Петром I.

Описание тура

Организационные детали

Очередность экскурсий может быть изменена. Мы оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Проживание. В одном из отелей: «Космос Петрозаводск», «Саквояж», «Питер Инн», «Прионежский», «Фрегат», «Карелия». Номера с удобствами, размещение 2-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату.

Питание. Включены завтраки в отелях, 3 обеда. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.

Возраст участников. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Петрозаводском

После встречи у вас будет время на завтрак, а затем мы отправимся на пешеходную экскурсию по столице Карелии. Пройдём от вокзала по проспекту Ленина, осмотрим Круглую площадь и Губернаторский парк. Заглянем на улицу Карла Маркса — первую в истории города — и, конечно, выйдем на знаменитую Онежскую набережную.

После обзорной части вас ждёт обед (ланч-бокс, пикник или кафе — в зависимости от сезона и погоды). Затем поднимемся на вершину Большой Ваары — древнего вулкана, откуда открывается живописная панорама Петрозаводской губы и самого Петрозаводска. Вы узнаете, что скрывается за легендарным названием «Чёртов стул», и, по желанию, прогуляемся по ботаническому саду на северном берегу губы.

Вечером разместимся в отеле и отдохнём.

2 день

Этнокультурный центр, деревня Киндасово, туркомплекс «Карьяла Парк»

Сегодня вас ждёт насыщенный день, который впечатлит и взрослых, и детей. Сначала мы отправимся в Этнокультурный центр Elm — его название с карельского переводится как «жизнь». В экспозиции «Золотая нить Пряжи» вы познакомитесь с природным, духовным и культурным богатством Пряжинской земли.

Затем нас примет Киндасово — самая весёлая деревня Карелии. Здесь живут персонажи местного фольклора — простодушные и смешные, с которыми связан не один десяток забавных историй. Посмотрим на единственный в мире памятник рабочей рукавице, послушаем кантеле и торви, поучаствуем в интерактиве и повеселимся от души.

Следующая остановка — туркомплекс «Карьяла Парк». Сначала нас накормят вкусным обедом, а затем познакомят с дружелюбной стаей из 30 сибирских хаски. Вы послушаете рассказ об истории ездовой породы, её характере и традициях собаководства. У каждого будет шанс пообщаться с пушистыми любимцами.

Вечером вернёмся в Петрозаводск.

3 день

Остров Кижи

В этот день мы отправимся в один из главных символов Карелии — на остров Кижи.

В период с мая по сентябрь добираться будем на метеоре — путь займёт около 1,5 часов. В случае шторма, а также в межсезонье (октябрь-апрель), воспользуемся автомобилем до деревни Оятевщина (дорога в одну сторону займёт около 3,5 часов), а затем — катером или хивусом.

На острове присоединимся к экскурсионной группе. Вы узнаете о Кижском архитектурном ансамбле — памятнике, внесённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим музей крестьянского быта 18–19 веков, осмотрим старинные дома, иконы, предметы обихода и послушаем рассказ о жизни заонежских деревень.

После экскурсии — обед в виде пикника, ланч-бокса или домашней трапезы у местных жителей. По завершении вернёмся в отель в Петрозаводске.

4 день

Шунгит-центр или гора Сампо, Кивач и Гирвас, Марциальные воды, «Долина зайцев»

Позавтракав и собрав вещи, отправимся на заключительную экскурсию. Сначала заглянем в Шунгит-центр — здесь вы познакомитесь с этим редким минералом, его целебными свойствами и удивительной историей и сможете приобрести памятные сувениры. По согласованию с группой, можно заменить эту часть на посещение горы Сампо — символа эпоса «Калевала» и древней мифологии.

Следующая остановка — водопад Кивач. Один из самых известных и доступных в регионе, он вдохновлял даже Державина. Здесь же находится природный заповедник с редкими видами растений и животных. После обеда в кафе (самостоятельно, за доплату) вас ждёт древний палеовулкан Гирвас, возрастом более 1,8 миллиарда лет. Осмотрим застывшие потоки лавы и фрагменты кратера.

Затем посетим курорт Марциальные воды, основанный Петром I. Попробуем железистую минеральную воду прямо из источников и узнаем об истории лечебного курорта. В завершение заедем на арт-обект «Долина зайцев». Вы узнаете, откуда появились на скале десятки каменных зайцев и как самому стать их символическим «хозяином». После вернёмся в Петрозаводск.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (2-местное размещение)
  • Завтраки в отелях, 3 обеда
  • Трансферы от ж/д вокзала или аэропорта и в аэропорт или на ж/д вокзал
  • Услуги гида-экскурсовода (возможно в формате гид-водитель)
  • Входные билеты в объекты по маршруту, на метеор, в комплекс Кижи, в объекты 2-ого дня
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Петрозаводска и обратно
  • Питание вне программы
  • 1-местное размещение - от 7500 ₽ (точную стоимость запрашивайте, подселения нет)
  • Личные расходы
  • Тур состоится при наборе группы от 2 участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал или аэропорт, до 12:00
Завершение: Петрозаводск, ж/д вокзал или аэропорт. Выбирайте рейсы и поезда с отправлением после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Петрозаводске
Провела экскурсии для 1120 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

