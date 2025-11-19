После встречи у вас будет время на завтрак, а затем мы отправимся на пешеходную экскурсию по столице Карелии. Пройдём от вокзала по проспекту Ленина, осмотрим Круглую площадь и Губернаторский парк. Заглянем на улицу Карла Маркса — первую в истории города — и, конечно, выйдем на знаменитую Онежскую набережную.

После обзорной части вас ждёт обед (ланч-бокс, пикник или кафе — в зависимости от сезона и погоды). Затем поднимемся на вершину Большой Ваары — древнего вулкана, откуда открывается живописная панорама Петрозаводской губы и самого Петрозаводска. Вы узнаете, что скрывается за легендарным названием «Чёртов стул», и, по желанию, прогуляемся по ботаническому саду на северном берегу губы.

Вечером разместимся в отеле и отдохнём.