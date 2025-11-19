Один из самых незабываемых моментов путешествия — посещение острова Кижи, уникального музея под открытым небом,
Описание тура
Организационные детали
Очередность экскурсий может быть изменена. Мы оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Проживание. В одном из отелей: «Космос Петрозаводск», «Саквояж», «Питер Инн», «Прионежский», «Фрегат», «Карелия». Номера с удобствами, размещение 2-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату.
Питание. Включены завтраки в отелях, 3 обеда. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.
Возраст участников. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Программа тура по дням
Знакомство с Петрозаводском
После встречи у вас будет время на завтрак, а затем мы отправимся на пешеходную экскурсию по столице Карелии. Пройдём от вокзала по проспекту Ленина, осмотрим Круглую площадь и Губернаторский парк. Заглянем на улицу Карла Маркса — первую в истории города — и, конечно, выйдем на знаменитую Онежскую набережную.
После обзорной части вас ждёт обед (ланч-бокс, пикник или кафе — в зависимости от сезона и погоды). Затем поднимемся на вершину Большой Ваары — древнего вулкана, откуда открывается живописная панорама Петрозаводской губы и самого Петрозаводска. Вы узнаете, что скрывается за легендарным названием «Чёртов стул», и, по желанию, прогуляемся по ботаническому саду на северном берегу губы.
Вечером разместимся в отеле и отдохнём.
Этнокультурный центр, деревня Киндасово, туркомплекс «Карьяла Парк»
Сегодня вас ждёт насыщенный день, который впечатлит и взрослых, и детей. Сначала мы отправимся в Этнокультурный центр Elm — его название с карельского переводится как «жизнь». В экспозиции «Золотая нить Пряжи» вы познакомитесь с природным, духовным и культурным богатством Пряжинской земли.
Затем нас примет Киндасово — самая весёлая деревня Карелии. Здесь живут персонажи местного фольклора — простодушные и смешные, с которыми связан не один десяток забавных историй. Посмотрим на единственный в мире памятник рабочей рукавице, послушаем кантеле и торви, поучаствуем в интерактиве и повеселимся от души.
Следующая остановка — туркомплекс «Карьяла Парк». Сначала нас накормят вкусным обедом, а затем познакомят с дружелюбной стаей из 30 сибирских хаски. Вы послушаете рассказ об истории ездовой породы, её характере и традициях собаководства. У каждого будет шанс пообщаться с пушистыми любимцами.
Вечером вернёмся в Петрозаводск.
Остров Кижи
В этот день мы отправимся в один из главных символов Карелии — на остров Кижи.
В период с мая по сентябрь добираться будем на метеоре — путь займёт около 1,5 часов. В случае шторма, а также в межсезонье (октябрь-апрель), воспользуемся автомобилем до деревни Оятевщина (дорога в одну сторону займёт около 3,5 часов), а затем — катером или хивусом.
На острове присоединимся к экскурсионной группе. Вы узнаете о Кижском архитектурном ансамбле — памятнике, внесённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим музей крестьянского быта 18–19 веков, осмотрим старинные дома, иконы, предметы обихода и послушаем рассказ о жизни заонежских деревень.
После экскурсии — обед в виде пикника, ланч-бокса или домашней трапезы у местных жителей. По завершении вернёмся в отель в Петрозаводске.
Шунгит-центр или гора Сампо, Кивач и Гирвас, Марциальные воды, «Долина зайцев»
Позавтракав и собрав вещи, отправимся на заключительную экскурсию. Сначала заглянем в Шунгит-центр — здесь вы познакомитесь с этим редким минералом, его целебными свойствами и удивительной историей и сможете приобрести памятные сувениры. По согласованию с группой, можно заменить эту часть на посещение горы Сампо — символа эпоса «Калевала» и древней мифологии.
Следующая остановка — водопад Кивач. Один из самых известных и доступных в регионе, он вдохновлял даже Державина. Здесь же находится природный заповедник с редкими видами растений и животных. После обеда в кафе (самостоятельно, за доплату) вас ждёт древний палеовулкан Гирвас, возрастом более 1,8 миллиарда лет. Осмотрим застывшие потоки лавы и фрагменты кратера.
Затем посетим курорт Марциальные воды, основанный Петром I. Попробуем железистую минеральную воду прямо из источников и узнаем об истории лечебного курорта. В завершение заедем на арт-обект «Долина зайцев». Вы узнаете, откуда появились на скале десятки каменных зайцев и как самому стать их символическим «хозяином». После вернёмся в Петрозаводск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (2-местное размещение)
- Завтраки в отелях, 3 обеда
- Трансферы от ж/д вокзала или аэропорта и в аэропорт или на ж/д вокзал
- Услуги гида-экскурсовода (возможно в формате гид-водитель)
- Входные билеты в объекты по маршруту, на метеор, в комплекс Кижи, в объекты 2-ого дня
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Петрозаводска и обратно
- Питание вне программы
- 1-местное размещение - от 7500 ₽ (точную стоимость запрашивайте, подселения нет)
- Личные расходы
- Тур состоится при наборе группы от 2 участников