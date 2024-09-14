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и интересные рассказы об истории тех мест где мы побывали. Спасибо, нашему водителю Владимиру, за ответственное, аккуратное и безопасное вождение в очень не простых погодных условиях. Отдельное спасибо гидам на местах (Рускеала, вотчина Талвеукко). Хорошее распределение точек маршрута по времени. Интересные и очень красивые места, отличная организация всего тура. Единственная ложка дёгтя, о которой хотелось бы сказать, это обед в кафе Ранта(Сортавала). Сложилась полная уверенность в том что в этом кафе никто не заинтересован ни в хорошем обслуживании, ни в качестве еды, да и вообще не в чем. Ну а цена и качество естественно ни как не соответствуют друг другу. Возможно организатору тура стоит рассмотреть альтернативные варианты организации питания туристов(если есть возможность), например обед в вотчине Талвеукко был очень хорошим, вся еда была очень вкусной. В завершение: Очень интересный насыщенный тур для тех кто только открывает для себя Карелию.