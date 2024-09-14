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3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
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В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
Подружиться с хаски, побывать на Мраморном каньоне и попробовать вепсскую кухню
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10, м. Площадь...
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3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Увидеть топовые места, прокатиться на снегоходах, научиться печь калитки и пожить в уютном глэмпинге
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Последние отзывы на туры
- ААлександра14 сентября 2024Идеальный тур. Все продумано, отлично организовано, ни одной накладки не было. Заботливый гид и прекрасно работающая команда со стороны создателей тура.
- ЕЕлена5 августа 2024Программа отличная. Организация, сопровождение, маршруты и все остальное - на пять с плюсом по пятибалльной шкале. Места потрясающей красоты. Реальная
- ООльга2 августа 2024Очень понравилось путешествие. Гид Сергей просто супер! Все наши хотелки учитывались! Отлично продуман маршрут, несмотря на высокий сезон и большое количество туристов, можно было и в тишине и покое побыть, и в топовых локациях.
- ММарина17 января 2024Спасибо, нам все очень понравилось!
- ППавел14 января 2023Ездили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всем участникам, за прекрасное повествование
- ННадежда8 декабря 2022Экскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. Интересные рассказы экскурсовода по истории, традиции Карелии.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На 8 Марта»
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