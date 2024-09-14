На 8 Марта – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Петрозаводске, цены от 10 150 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
На машине
На катере
скидка
10%
4 отзыва
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
13 дек в 08:00
27 дек в 08:00
5150046 350 за человека
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
На автобусе
3 отзыва
2 дня
В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
Подружиться с хаски, побывать на Мраморном каньоне и попробовать вепсскую кухню
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10, м. Площадь...
11 дек в 08:00
14 дек в 08:00
10 150 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
На машине
На снегоходах
скидка
10%
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Увидеть топовые места, прокатиться на снегоходах, научиться печь калитки и пожить в уютном глэмпинге
Начало: Петрозаводск, 9:00
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
4689842 209 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    14 сентября 2024
    Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
    Идеальный тур. Все продумано, отлично организовано, ни одной накладки не было. Заботливый гид и прекрасно работающая команда со стороны создателей тура.
  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
    Программа отличная. Организация, сопровождение, маршруты и все остальное - на пять с плюсом по пятибалльной шкале. Места потрясающей красоты. Реальная
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    полная перезагрузка. Проживание в глэмпинге - как в пятизвездочном отеле, домики новые, красивые, удобные, все, что нужно, присутствует, вид из окна просто потрясающий (особенно медведи на острове). В общем - очень рекомендую. Спасибо нашей команде (Екатерине, Сергею, Сергею) за экскурсии, настроение, заботу. Если еще раз соберемся в Карелию - то только с вами.

  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
    Очень понравилось путешествие. Гид Сергей просто супер! Все наши хотелки учитывались! Отлично продуман маршрут, несмотря на высокий сезон и большое количество туристов, можно было и в тишине и покое побыть, и в топовых локациях.
    Очень понравилось путешествие. Гид Сергей просто супер! Все наши хотелки учитывались! Отлично продуман маршрут, несмотря на
  • М
    Марина
    17 января 2024
    В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
    Спасибо, нам все очень понравилось!
  • П
    Павел
    14 января 2023
    В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
    Ездили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всем участникам, за прекрасное повествование
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    и интересные рассказы об истории тех мест где мы побывали. Спасибо, нашему водителю Владимиру, за ответственное, аккуратное и безопасное вождение в очень не простых погодных условиях. Отдельное спасибо гидам на местах (Рускеала, вотчина Талвеукко). Хорошее распределение точек маршрута по времени. Интересные и очень красивые места, отличная организация всего тура. Единственная ложка дёгтя, о которой хотелось бы сказать, это обед в кафе Ранта(Сортавала). Сложилась полная уверенность в том что в этом кафе никто не заинтересован ни в хорошем обслуживании, ни в качестве еды, да и вообще не в чем. Ну а цена и качество естественно ни как не соответствуют друг другу. Возможно организатору тура стоит рассмотреть альтернативные варианты организации питания туристов(если есть возможность), например обед в вотчине Талвеукко был очень хорошим, вся еда была очень вкусной. В завершение: Очень интересный насыщенный тур для тех кто только открывает для себя Карелию.

    Ездили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всемЕздили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всемЕздили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всемЕздили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всемЕздили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всемЕздили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всемЕздили в тур 5-6 января. Роману огромное спасибо за чуткое, внимательное и корректное отношение ко всем
  • Н
    Надежда
    8 декабря 2022
    В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
    Экскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. Интересные рассказы экскурсовода по истории, традиции Карелии.
    Экскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. ИнтересныеЭкскурсия получилась удивительная. Очень много исторических и знаменитых мест удалось посетить. Всё было ко времени. Интересные

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На 8 Марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
  2. В гости к карельскому Деду Морозу: туда, где сбываются мечты
  3. Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Ладожские шхеры
  6. Курорт Марциальные воды
  7. Онежская набережная
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Центр шунгита
Сколько стоит тур в Петрозаводске в декабре 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 10 150 до 46 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2024 год на 8 марта, 7 ⭐ отзывов, цены от 10150₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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