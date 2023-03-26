2 дня
Карельские истории: 2 дня в краю озёр
Увидеть топовые места, полюбоваться водопадами и шхерами, обнять хаски и погладить оленей
Начало: Санкт-Петербург, 06:15 - подача автобуса к станции...
16 окт в 06:30
19 окт в 06:30
12 375₽ за человека
3 дня
Карельская шкатулка для всей семьи: «Рускеала», водопады и северные олени
Побывать на берегах Онеги и Ладоги, поискать самоцветы и погостить у карельского Деда Мороза
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж. - д. вокзале или по адр...
17 окт в 07:30
19 окт в 07:30
24 145₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Увидеть топовые места, прокатиться на снегоходах, научиться печь калитки и пожить в уютном глэмпинге
Начало: Петрозаводск, 9:00
13 дек в 08:00
27 дек в 08:00
4990044 910₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей26 марта 2023Добрый день. В целом экскурсия понравилась. Основной гид от компании Кирилл прекрасный рассказчик. Больше понравился первый день поездки. Больше были
- ЛЛидия26 февраля 2023Хорошая организация тура, профессиональный и внимательный гид. Хороший выбор гостиниц для размещения, но не очень удачный выбор мест для питания).
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «8 марта»
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