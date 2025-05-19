От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
Прокатиться на ретропоезде, посетить дом из фильма «Любовь и голуби» и увидеть древние петроглифы
Начало: Петрозаводск, 9:00 или по договорённости
25 авг в 09:00
1 сен в 09:00
117 645 ₽ за всё до 4 чел.
В Карелию в мини-группе: мастер-классы, водные прогулки, ретропоезд, Кижи, Валаам и «Рускеала»
Приготовить финскую уху и калитки, пожить в глэмпинге, пройти по Ладожским шхерам и взойти на Паасо
Начало: Петрозаводск, 9:00, точное место по согласованию. ...
11 авг в 09:00
156 000 ₽ за человека
Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
Посетить главные места края, погрузиться в прошлое и полюбоваться водопадами и Ладожским озером
Начало: Петрозаводск, 9:00
8 авг в 09:00
21 авг в 09:00
52 900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВиталик19 мая 2025В Карелии был первый раз. Большое спасибо Руслану за 5 незабываемых дней. Мы побывали в красивейших местах. Руслан хорошо знает
- ММихаил16 мая 2025Добрый день, друзья. Теплая зима натолкнула нас на мысль съездить в Карелию на майские праздники, раньше начала туристического сезона. Воспользовавшись
- ААлла11 мая 2025Майские выходные мы провели в Карелии. Программа, рассчитанная на 5 дней, была очень насыщенной и познавательной. Мы посетили этнопарк "Гора
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Городище Паасо»
Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июле 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Городище Паасо" можно забронировать 3 тура от 52 900 до 156 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Петрозаводске на 2025 год по теме «Городище Паасо», 4 ⭐ отзыва, цены от 52900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь