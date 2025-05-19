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информацией, любезно предоставленной сайтом Трипстер, выбрали маршрут и гидов. Наш выбор пал на супружескую пару - Марию и Руслана. И мы не пожалели! С первой же встречи мы попали в заботливые руки этих замечательных ребят. Грамотно продуманный ими маршрут позволил нам комфортно посетить все намеченные места, а их было немало, для столь короткой поездки. Мы посетили остров Кижи и подробно ознакомились с крупнейшим в России музеем под открытым небом, мы побывали на нескольких водопадах, и конечно посетили Рускеалы и естественно на ретро- поезде. По пути между этими крупными объектами заезжали в места о которых мы и представления не имели, и всё это сопровождалось интереснейшими рассказами и встречами с замечательными людьми. На протяжении всей поездки атмосфера была столь тёплой и дружеской, что нас не покидало ощущение, что мы путешествуем одной компанией без гида, просто один из наших друзей знает на много больше нас и любезно нам всё рассказывает. Огромное спасибо Марие и Руслану за интереснейший тур. Всем желающим воспользоваться индивидуальным туром, даже если у вас всего два выходных (суббота, воскресенье) рекомендую. У Марии и Руслана найдётся чем вас удивить. Кстати, если у вас есть друзья или знакомые - иностранцы, и они желают посетить Карелию, снова рекомендую Марию и Руслана, Мрия владеет несколькими языками, у ваших иностранных гостей останутся самые положительные впечатления. Ещё раз благодарю Марию и Руслана и уверен что обратимся к ним за новыми турами.