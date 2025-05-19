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Городище Паасо – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «Городище Паасо» в Петрозаводске, цены от 52 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
На машине
5 дней
4 отзыва
От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
Прокатиться на ретропоезде, посетить дом из фильма «Любовь и голуби» и увидеть древние петроглифы
Начало: Петрозаводск, 9:00 или по договорённости
25 авг в 09:00
1 сен в 09:00
117 645 ₽ за всё до 4 чел.
В Карелию в мини-группе: мастер-классы, водные прогулки, ретропоезд, Кижи, Валаам и «Рускеала»
На машине
На микроавтобусе
7 дней
В Карелию в мини-группе: мастер-классы, водные прогулки, ретропоезд, Кижи, Валаам и «Рускеала»
Приготовить финскую уху и калитки, пожить в глэмпинге, пройти по Ладожским шхерам и взойти на Паасо
Начало: Петрозаводск, 9:00, точное место по согласованию. ...
11 авг в 09:00
156 000 ₽ за человека
Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
На машине
3 дня
Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
Посетить главные места края, погрузиться в прошлое и полюбоваться водопадами и Ладожским озером
Начало: Петрозаводск, 9:00
8 авг в 09:00
21 авг в 09:00
52 900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • В
    Виталик
    19 мая 2025
    От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
    В Карелии был первый раз. Большое спасибо Руслану за 5 незабываемых дней. Мы побывали в красивейших местах. Руслан хорошо знает
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    историю края, провез нас не только по известным местам, где бывал абсолютно каждый турист, но и по глубинкам этого прекрасного края. Спасибо за индивидуальную экскурсию с нашими друзьями, в узком и комфортном кругу.

    В Карелии был первый раз. Большое спасибо Руслану за 5 незабываемых дней. Мы побывали в красивейшихВ Карелии был первый раз. Большое спасибо Руслану за 5 незабываемых дней. Мы побывали в красивейшихВ Карелии был первый раз. Большое спасибо Руслану за 5 незабываемых дней. Мы побывали в красивейшихВ Карелии был первый раз. Большое спасибо Руслану за 5 незабываемых дней. Мы побывали в красивейшихВ Карелии был первый раз. Большое спасибо Руслану за 5 незабываемых дней. Мы побывали в красивейшихВ Карелии был первый раз. Большое спасибо Руслану за 5 незабываемых дней. Мы побывали в красивейшихВ Карелии был первый раз. Большое спасибо Руслану за 5 незабываемых дней. Мы побывали в красивейшихВ Карелии был первый раз. Большое спасибо Руслану за 5 незабываемых дней. Мы побывали в красивейшихВ Карелии был первый раз. Большое спасибо Руслану за 5 незабываемых дней. Мы побывали в красивейшихВ Карелии был первый раз. Большое спасибо Руслану за 5 незабываемых дней. Мы побывали в красивейших
  • М
    Михаил
    16 мая 2025
    От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
    Добрый день, друзья. Теплая зима натолкнула нас на мысль съездить в Карелию на майские праздники, раньше начала туристического сезона. Воспользовавшись
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    информацией, любезно предоставленной сайтом Трипстер, выбрали маршрут и гидов. Наш выбор пал на супружескую пару - Марию и Руслана. И мы не пожалели! С первой же встречи мы попали в заботливые руки этих замечательных ребят. Грамотно продуманный ими маршрут позволил нам комфортно посетить все намеченные места, а их было немало, для столь короткой поездки. Мы посетили остров Кижи и подробно ознакомились с крупнейшим в России музеем под открытым небом, мы побывали на нескольких водопадах, и конечно посетили Рускеалы и естественно на ретро- поезде. По пути между этими крупными объектами заезжали в места о которых мы и представления не имели, и всё это сопровождалось интереснейшими рассказами и встречами с замечательными людьми. На протяжении всей поездки атмосфера была столь тёплой и дружеской, что нас не покидало ощущение, что мы путешествуем одной компанией без гида, просто один из наших друзей знает на много больше нас и любезно нам всё рассказывает. Огромное спасибо Марие и Руслану за интереснейший тур. Всем желающим воспользоваться индивидуальным туром, даже если у вас всего два выходных (суббота, воскресенье) рекомендую. У Марии и Руслана найдётся чем вас удивить. Кстати, если у вас есть друзья или знакомые - иностранцы, и они желают посетить Карелию, снова рекомендую Марию и Руслана, Мрия владеет несколькими языками, у ваших иностранных гостей останутся самые положительные впечатления. Ещё раз благодарю Марию и Руслана и уверен что обратимся к ним за новыми турами.

    Добрый день, друзья. Теплая зима натолкнула нас на мысль съездить в Карелию на майские праздники, раньшеДобрый день, друзья. Теплая зима натолкнула нас на мысль съездить в Карелию на майские праздники, раньшеДобрый день, друзья. Теплая зима натолкнула нас на мысль съездить в Карелию на майские праздники, раньшеДобрый день, друзья. Теплая зима натолкнула нас на мысль съездить в Карелию на майские праздники, раньшеДобрый день, друзья. Теплая зима натолкнула нас на мысль съездить в Карелию на майские праздники, раньшеДобрый день, друзья. Теплая зима натолкнула нас на мысль съездить в Карелию на майские праздники, раньшеДобрый день, друзья. Теплая зима натолкнула нас на мысль съездить в Карелию на майские праздники, раньше
  • А
    Алла
    11 мая 2025
    От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
    Майские выходные мы провели в Карелии. Программа, рассчитанная на 5 дней, была очень насыщенной и познавательной. Мы посетили этнопарк "Гора
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    Сампо", заповедник "Кивач", курорт Марциальные воды с посещением церкви святого апостола Петра, исторический парк "Бастион", остров "Кижи", городище - крепость на горе Паасо, и это далеко не все. Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему гиду - Руслану за великолепно продуманную экскурсионную программу, фундаментальные знания об истории края. Кроме того, очень понравился сам формат экскурсий, путешествие на автомобиле и очень располагающую доброжелательную обстановку. Даже достаточно прохладная погода не помешала получить удовольствие от созерцания красот карельского края. Спасибо Вам огромное, Руслан, за прекрасный тур и профессиональный подход к делу, которым занимаетесь. Побывав здесь один раз, Карелию не забудешь никогда! Следующие путешествия только с Вами! Рекомендую туры, организованные экскурсоводом Русланом и его супругой Марией. Вы-лучшие!!!

    Майские выходные мы провели в Карелии. Программа, рассчитанная на 5 дней, была очень насыщенной и познавательнойМайские выходные мы провели в Карелии. Программа, рассчитанная на 5 дней, была очень насыщенной и познавательнойМайские выходные мы провели в Карелии. Программа, рассчитанная на 5 дней, была очень насыщенной и познавательнойМайские выходные мы провели в Карелии. Программа, рассчитанная на 5 дней, была очень насыщенной и познавательнойМайские выходные мы провели в Карелии. Программа, рассчитанная на 5 дней, была очень насыщенной и познавательнойМайские выходные мы провели в Карелии. Программа, рассчитанная на 5 дней, была очень насыщенной и познавательнойМайские выходные мы провели в Карелии. Программа, рассчитанная на 5 дней, была очень насыщенной и познавательнойМайские выходные мы провели в Карелии. Программа, рассчитанная на 5 дней, была очень насыщенной и познавательной

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Городище Паасо»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От каменного века до викингов, от Кижей до Рускеалы: индивидуальный тур по Карелии
  2. В Карелию в мини-группе: мастер-классы, водные прогулки, ретропоезд, Кижи, Валаам и «Рускеала»
  3. Персональный тур по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Ладожские шхеры
  6. Ладожское озеро
  7. Онежская набережная
  8. Курорт Марциальные воды
  9. Кивач
  10. Мраморный каньон
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июле 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Городище Паасо" можно забронировать 3 тура от 52 900 до 156 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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