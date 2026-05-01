Мои заказы

В Карелию - в золотую осень: Петрозаводск, Марциальные Воды и резиденция Талви Укко

Сделать фото с оленями и хаски, подняться на гору Сампо, увидеть вулкан Гирвас и водопад Кивач
Мы покажем вам Карелию в волшебное время, когда всё окрашивается золотом.

Вы пройдётесь по улицам Петрозаводска, увидите современные арт-объекты на набережной Онежского озера.

В этнопарке «Вотчина Талви Укко» вас будут ждать северные
читать дальшеуменьшить

олени, хаски и маламуты, а ещё вы сможете заглянуть в чум саамов и резиденцию карельского Деда Мороза. Прогуляетесь по застывшей лаве древнего вулкана и попробуете целебные источники Марциальных вод. А ещё полюбуетесь видами с вершины горы Сампо и восхититесь 11-метровым водопадом.

За доплату отправитесь в горный парк «Рускеала», сделаете эффектные снимки на фоне Мраморного каньона, побываете на месте съёмок фильма «А зори здесь тихие».

В Карелию - в золотую осень: Петрозаводск, Марциальные Воды и резиденция Талви Укко
В Карелию - в золотую осень: Петрозаводск, Марциальные Воды и резиденция Талви Укко
В Карелию - в золотую осень: Петрозаводск, Марциальные Воды и резиденция Талви Укко

Описание тура

Организационные детали

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50.

Обратные билеты можно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску, хаски и олени, резиденция карельского Деда Мороза

В 8:00 встретимся на вокзале Петрозаводска, позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по городу. Пройдёмся по старым улочкам, посетим соборы, посмотрим необычный памятник комару, погуляем по набережной Онежского озера.

К 11:00 поедем в этнопарк «Вотчина Талви Укко». Здесь живут северные олени и ездовые собаки — аляскинские и сибирские хаски, а также маламуты. Далее нас ждёт прогулка по этнодеревне, стилизованной под жилище древних саамов. Можно будет зайти в настоящий чум и заглянуть в резиденцию карельского Деда Мороза — Талвиукко. Мы посетим его рабочий кабинет, где он разбирает письма, и посмотрим интерактивную экспозицию о временах года.

После экскурсии желающие смогут прокатиться в упряжке по осеннему лесу (500 м). Если снега ещё нет, используется специальный летний вариант нарт. Услуга оплачивается отдельно.

К 15:00 мы вернёмся в Петрозаводск, заселимся в гостиницу.

Экскурсия по Петрозаводску, хаски и олени, резиденция карельского Деда МорозаЭкскурсия по Петрозаводску, хаски и олени, резиденция карельского Деда МорозаЭкскурсия по Петрозаводску, хаски и олени, резиденция карельского Деда МорозаЭкскурсия по Петрозаводску, хаски и олени, резиденция карельского Деда МорозаЭкскурсия по Петрозаводску, хаски и олени, резиденция карельского Деда Мороза
2 день

Свободный день или дополнительная экскурсия в горный парк «Рускеала»

Сегодня вы можете самостоятельно прогуляться по городу и музеям, попробовать карельскую еду и купить сувениры. За доплату предлагаем вам экскурсию в Рускеалу.

После завтрака в 9:00 отправимся в Северное Приладожье. По пути сделаем остановку в Долине героев у памятника «Крест скорби» и у водопадов Ахинкоски, где проходили съёмки фильма «А зори здесь тихие…». При желании можно пройти по экотропе с подвесными мостиками (за доплату).

К 14:00 прибудем в горный парк «Рускеала». Нас ждёт экскурсия вокруг Мраморного каньона и свободное время до 17:00. После затопления карьер превратился в живописное озеро с бирюзовой водой. Осенью здесь особенно красиво, а в тёмное время суток включается художественная подсветка.

Можно пообедать в кафе и выбрать дополнительные активности: экскурсию «Подземная Рускеала», троллей, катание на лодках или тарзанку (по сезону, оплачивается на месте).

В 17:30 поедем обратно в Петрозаводск, вечер будет свободным.

Свободный день или дополнительная экскурсия в горный парк «Рускеала»Свободный день или дополнительная экскурсия в горный парк «Рускеала»Свободный день или дополнительная экскурсия в горный парк «Рускеала»
3 день

Гора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад Кивач

Позавтракаем и поедем к горе Сампо. Поднимемся по оборудованной тропе на смотровую площадку с видом на озеро Кончозеро и услышим легенды «Калевалы». По традиции загадаем желание у волшебного дерева.

Далее посетим курорт Марциальные воды, основанный Петром I. Увидим старинную деревянную церковь, павильоны для знатных гостей и попробуем воду из четырёх минеральных источников.

Затем направимся к Гирвасу, где сохранились следы древнего вулкана. Пройдёмся по застывшим потокам лавы и посмотрим на живописные пейзажи, знакомые по кинофильмам.

Финальной точкой станет водопад Кивач — второй по величине равнинный водопад Европы. Мы увидим 11-метровый каскад с нескольких площадок, посетим дендрарий с карельской берёзой и музей природы.

К 17:30 вернёмся в Петрозаводск и отправимся на ж/д вокзал к вечерним поездам.

Гора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад Кивач

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый25 950 ₽
Дети до 14 лет25 400 ₽
Пенсионеры, инвалиды и ветераны БД25 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги экскурсовода
  • Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Экскурсия в парк «Рускеала» в свободный день - 4950 ₽
  • Катание на упряжках, зиплайн, подземный маршрут в парке «Рускеала», прогулка по экотропе (оплачивается на месте по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение - 6 000 ₽
  • Скидка за размещение на доп. месте - 4 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал, 8:00
Завершение: Петрозаводск, ж/д вокзал, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 11707 туристов
Наша команда начала заниматься экскурсиями в 2011 году. С тех пор мы организовали достойный отдых для тысяч путешественников. Основная специализация нашей компании — туры по Карелии: как в абсолютно всем известные места, так и в уникальные и малоизвестные объекты.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры на «В Карелию - в золотую осень: Петрозаводск, Марциальные Воды и резиденция Талви Укко»

Персонально по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
На машине
3 дня
10 отзывов
Персонально по Карелии: Марциальные воды, парк викингов "Бастион", "Рускеала" и другие локации
Посетить главные места края, погрузиться в прошлое, полюбоваться водопадами и Ладожским озером
Начало: Петрозаводск, 9:00
11 мая в 08:00
19 мая в 08:00
52 900 ₽ за всё до 4 чел.
Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
На машине
3 дня
6 отзывов
Экспресс-тур по Карелии: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды и природные чудеса
Увидеть водопад Кивач, исследовать древний вулкан и побывать на первом российском курорте
Начало: Встретим вас на вокзале или в аэропорту Петрозавод...
8 мая в 08:00
10 мая в 08:00
44 900 ₽ за человека
В Карелию с посещением горы Сампо, Двора Халла и Марциальных вод. Железнодорожный круиз
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
Круизы
4 дня
1 отзыв
В Карелию с посещением горы Сампо, Двора Халла и Марциальных вод. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
5 июн в 10:00
12 июн в 10:00
от 48 450 ₽ за человека
В Карелию осенью. Железнодорожный круиз с посещением горы Сампо, Двора Халла и Марциальных вод
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
Круизы
4 дня
-
5%
1 отзыв
В Карелию осенью. Железнодорожный круиз с посещением горы Сампо, Двора Халла и Марциальных вод
Начало: Россия, Москва
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 48 450 ₽51 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
25 950 ₽ за человека