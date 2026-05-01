Вы пройдётесь по улицам Петрозаводска, увидите современные арт-объекты на набережной Онежского озера.
В этнопарке «Вотчина Талви Укко» вас будут ждать северные
Описание тура
Организационные детали
Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50.
Обратные билеты можно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00.
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску, хаски и олени, резиденция карельского Деда Мороза
В 8:00 встретимся на вокзале Петрозаводска, позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по городу. Пройдёмся по старым улочкам, посетим соборы, посмотрим необычный памятник комару, погуляем по набережной Онежского озера.
К 11:00 поедем в этнопарк «Вотчина Талви Укко». Здесь живут северные олени и ездовые собаки — аляскинские и сибирские хаски, а также маламуты. Далее нас ждёт прогулка по этнодеревне, стилизованной под жилище древних саамов. Можно будет зайти в настоящий чум и заглянуть в резиденцию карельского Деда Мороза — Талвиукко. Мы посетим его рабочий кабинет, где он разбирает письма, и посмотрим интерактивную экспозицию о временах года.
После экскурсии желающие смогут прокатиться в упряжке по осеннему лесу (500 м). Если снега ещё нет, используется специальный летний вариант нарт. Услуга оплачивается отдельно.
К 15:00 мы вернёмся в Петрозаводск, заселимся в гостиницу.
Свободный день или дополнительная экскурсия в горный парк «Рускеала»
Сегодня вы можете самостоятельно прогуляться по городу и музеям, попробовать карельскую еду и купить сувениры. За доплату предлагаем вам экскурсию в Рускеалу.
После завтрака в 9:00 отправимся в Северное Приладожье. По пути сделаем остановку в Долине героев у памятника «Крест скорби» и у водопадов Ахинкоски, где проходили съёмки фильма «А зори здесь тихие…». При желании можно пройти по экотропе с подвесными мостиками (за доплату).
К 14:00 прибудем в горный парк «Рускеала». Нас ждёт экскурсия вокруг Мраморного каньона и свободное время до 17:00. После затопления карьер превратился в живописное озеро с бирюзовой водой. Осенью здесь особенно красиво, а в тёмное время суток включается художественная подсветка.
Можно пообедать в кафе и выбрать дополнительные активности: экскурсию «Подземная Рускеала», троллей, катание на лодках или тарзанку (по сезону, оплачивается на месте).
В 17:30 поедем обратно в Петрозаводск, вечер будет свободным.
Гора Сампо, Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад Кивач
Позавтракаем и поедем к горе Сампо. Поднимемся по оборудованной тропе на смотровую площадку с видом на озеро Кончозеро и услышим легенды «Калевалы». По традиции загадаем желание у волшебного дерева.
Далее посетим курорт Марциальные воды, основанный Петром I. Увидим старинную деревянную церковь, павильоны для знатных гостей и попробуем воду из четырёх минеральных источников.
Затем направимся к Гирвасу, где сохранились следы древнего вулкана. Пройдёмся по застывшим потокам лавы и посмотрим на живописные пейзажи, знакомые по кинофильмам.
Финальной точкой станет водопад Кивач — второй по величине равнинный водопад Европы. Мы увидим 11-метровый каскад с нескольких площадок, посетим дендрарий с карельской берёзой и музей природы.
К 17:30 вернёмся в Петрозаводск и отправимся на ж/д вокзал к вечерним поездам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|25 950 ₽
|Дети до 14 лет
|25 400 ₽
|Пенсионеры, инвалиды и ветераны БД
|25 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака
- Трансферы по маршруту
- Услуги экскурсовода
- Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно
- Обеды и ужины
- Экскурсия в парк «Рускеала» в свободный день - 4950 ₽
- Катание на упряжках, зиплайн, подземный маршрут в парке «Рускеала», прогулка по экотропе (оплачивается на месте по желанию)
- Доплата за 1-местное размещение - 6 000 ₽
- Скидка за размещение на доп. месте - 4 000 ₽