В 8:00 встретимся на вокзале Петрозаводска, позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по городу. Пройдёмся по старым улочкам, посетим соборы, посмотрим необычный памятник комару, погуляем по набережной Онежского озера.

К 11:00 поедем в этнопарк «Вотчина Талви Укко». Здесь живут северные олени и ездовые собаки — аляскинские и сибирские хаски, а также маламуты. Далее нас ждёт прогулка по этнодеревне, стилизованной под жилище древних саамов. Можно будет зайти в настоящий чум и заглянуть в резиденцию карельского Деда Мороза — Талвиукко. Мы посетим его рабочий кабинет, где он разбирает письма, и посмотрим интерактивную экспозицию о временах года.

После экскурсии желающие смогут прокатиться в упряжке по осеннему лесу (500 м). Если снега ещё нет, используется специальный летний вариант нарт. Услуга оплачивается отдельно.

К 15:00 мы вернёмся в Петрозаводск, заселимся в гостиницу.