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Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь

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17 отзывов
Никита П.
Никита П. – Гид из Пскова
Вас ждёт интересная индивидуальная экскурсия ⛳ по Псковской земле, западной границе Руси с IX века.

В сопровождении профессионального экскурсовода вы посетите многие исторические места рядом со Псковом.

В деревне Изборск вы прогуляетесь 👣 по древнему городищу, стоявшему здесь с VII века.

На Жеравей горе вы увидите Изборскую крепость, которая долгие века охраняла границы Руси.

Недалеко от Изборска находится Свято-успенский Псково-Печорский мужской монастырь, постоянно действующий с XV века.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь

Что вы увидите

  • Труворово городище
  • Изборско-Мальская долина
  • Словенские ключи
  • Изборская крепость
  • Труворов крест
  • Никольский собор
  • Псково-Печерский монастырь
Старый Изборск
Изборск — одно из интереснейших мест в России. Первое упоминание об Изборске связано с событием, которое многими историками трактуется как точка возникновения древнерусского государства — 862 год, призвание варягов. До наших дней сохранилось место, где в IX веке существовала изборская крепость — Труворово городище. Именно с него начинается знакомство со Старым Изборском. Кроме Труворова городища в Изборске мы посетим с вами прекрасные Словенские ключи и крепость на Жеравей горе.
Свято-успенский Псково-Печерский мужской монастырь
Буквально в 20 километрах от Старого Изборска расположился Свято-успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Монастырь знаменит не только, как никогда не закрывавшаяся монашеская обитель, но и как мощная крепость времён Ливонской войны.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Изборскую крепость (100 руб/чел)
  • Транспорт, свой или арендованный (~3000-3500 руб)
Начало и место завершения
🚩 Ул. Вокзальная, 44
Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь
Крепости Псковской земли: Изборск и Псково-Печёрский монастырь

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита П.
Никита П.
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17 отзывов оставили туристы

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