Изборск — одно из интереснейших мест в России. Первое упоминание об Изборске связано с событием, которое многими историками трактуется как точка возникновения древнерусского государства — 862 год, призвание варягов. До наших дней сохранилось место, где в IX веке существовала изборская крепость — Труворово городище. Именно с него начинается знакомство со Старым Изборском. Кроме Труворова городища в Изборске мы посетим с вами прекрасные Словенские ключи и крепость на Жеравей горе.
Свято-успенский Псково-Печерский мужской монастырь
Буквально в 20 километрах от Старого Изборска расположился Свято-успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Монастырь знаменит не только, как никогда не закрывавшаяся монашеская обитель, но и как мощная крепость времён Ливонской войны.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в Изборскую крепость (100 руб/чел)
Транспорт, свой или арендованный (~3000-3500 руб)
Начало и место завершения
🚩 Ул. Вокзальная, 44
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