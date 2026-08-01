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Псков с воды: на сапах вдоль древней крепости

Посмотреть на город глазами средневековых купцов
Когда-то именно по реке Великой в Псков приходили торговцы, послы и путешественники.

Во время прогулки на сапах вы увидите древнюю крепость, башни и монастырь с того же ракурса, познакомитесь с историей города и почувствуете, почему водный путь был для него так важен.
5
1 отзыв
Псков с воды: на сапах вдоль древней крепости
Псков с воды: на сапах вдоль древней крепости
Псков с воды: на сапах вдоль древней крепости

Описание экскурсии

Ольгинская часовня. Поговорим о том, почему река Великая стала главной дорогой древнего Пскова.

Ольгинский мост и Власьевская башня. Увидим место, где в Средние века находилась большая городская таможня. Я расскажу, как в Псков прибывали купцы, какие товары они привозили и почему город стал важным торговым центром Северо-Запада Руси.

Покровская башня. С воды особенно хорошо виден её масштаб. Я объясню, какую роль река играла в обороне города.

Мирожский монастырь. Вас ждут истории о его знаменитых фресках, связи с торговыми путями и духовной жизни средневекового Пскова.

Псковский кремль. Войдём в устье реки Псковы, увидим стены и башни кремля.

Гельдтовы бани. Завершим маршрут рассказом о городских пристанях и ремёслах, после чего вернёмся к Ольгинской часовне.

Организационные детали

  • В начале я проведу подробный инструктаж по технике безопасности и научу управлять сапом. Маршрут подходит в том числе участникам без опыта
  • Всем участникам предоставляются сап-доска, весло, спасжилет и герметичный чехол для телефона и личных вещей
  • Несовершеннолетние могут участвовать только в сопровождении взрослого

во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 17:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ольгинской часовни
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваш гид в Пскове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 206 туристов
Я аккредитованный гид-экскурсовод по Пскову и Псковскому району. В Пскове я живу уже более 20 лет и за это время успела по-настоящему полюбить этот древний город, его историю, атмосферу и
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особый характер. История всегда была моим интересом, поэтому со временем я решила стать гидом и делиться этой любовью к Пскову с путешественниками. Мне нравится встречаться с людьми из разных городов, показывать им знакомые места по-новому и помогать почувствовать душу города. Особенно люблю рассказывать о Псковском Кремле, старинных храмах и монастырях, городских легендах, судьбах людей и событиях, которые формировали историю Пскова на протяжении веков. На экскурсиях для меня важно создать не просто прогулку с фактами и датами, а живое, интересное и душевное путешествие, которое останется в памяти.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сегодня случилось историческое событие — моя первая в жизни прогулка на сапе! И, о боже, где же я была раньше? Маршрут пролегал по рекам Великой и Пскова — это совершенно
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другой, магический Псков. Огромное спасибо инструктору Валентине! Учитывая, что я стояла на доске впервые, мне всё подробно объяснили, поддерживали на протяжении всего маршрута и даже научили правильно грести за 5 минут. Было волнительно и ярко, а виды и свежий ветер — это просто перезагрузка для головы! Ставлю 12 из 10!

Сегодня случилось историческое событие — моя первая в жизни прогулка на сапе! И, о боже, где
Сегодня случилось историческое событие — моя первая в жизни прогулка на сапе! И, о боже, где
Сегодня случилось историческое событие — моя первая в жизни прогулка на сапе! И, о боже, где
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