Когда-то именно по реке Великой в Псков приходили торговцы, послы и путешественники. Во время прогулки на сапах вы увидите древнюю крепость, башни и монастырь с того же ракурса, познакомитесь с историей города и почувствуете, почему водный путь был для него так важен.

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Описание экскурсии

Ольгинская часовня. Поговорим о том, почему река Великая стала главной дорогой древнего Пскова.

Ольгинский мост и Власьевская башня. Увидим место, где в Средние века находилась большая городская таможня. Я расскажу, как в Псков прибывали купцы, какие товары они привозили и почему город стал важным торговым центром Северо-Запада Руси.

Покровская башня. С воды особенно хорошо виден её масштаб. Я объясню, какую роль река играла в обороне города.

Мирожский монастырь. Вас ждут истории о его знаменитых фресках, связи с торговыми путями и духовной жизни средневекового Пскова.

Псковский кремль. Войдём в устье реки Псковы, увидим стены и башни кремля.

Гельдтовы бани. Завершим маршрут рассказом о городских пристанях и ремёслах, после чего вернёмся к Ольгинской часовне.

Организационные детали