h3. Что вас ожидает Дорога из Пскова в Пушгоры займёт порядка 2,5 часов: заскучать не дадут рассказы гида о биографии Александра Сергеевича Пушкина, о его поэтическом становлении и о роли нашего края в его судьбе.

Усадьба «Петровское»* Здесь мы познакомимся с личностью Абрама Ганнибала — прадеда поэта. Осмотрим скромный первоначальный флигель Абрама Петровича и более поздний господский дом. Пушкин не раз навещал Петровское в поисках семейных связей и бродил по его классическому парку.

Усадьба «Михайловское»* Это место, где поэт провел годы ссылки и создал более ста произведений. Барский дом, банька с комнатой Арины Родионовны и кухня дадут представление о быте Александра Сергеевича в изгнании. Парк создан трудами деда и сына Пушкина — мемориальные деревья сохранились до наших дней.

Усадьба «Михайловское»* Завершим знакомство с Пушкинскими Горами посещением Свято-Успенского монастыря, родового кладбища Пушкиных-Ганнибалов и могилы А. С. Пушкина. Это не просто дань памяти и уважения поэту, но и знакомство с историей монастыря, который был славен задолго до появления на этой земле предков Пушкина.

Мосты Острова* Приятным дополнением станет осмотр уникальных цепных мостов через реку Великую в городе Острове. Единственные сохранившиеся безопорные подвесные мосты 1853 года постройки — уникальное действующее инженерное сооружение, в этом году отмечают 170-летний юбилей.

Мосты Острова* Приятным дополнением станет осмотр уникальных цепных мостов через реку Великую в городе Острове. Единственные сохранившиеся безопорные подвесные мосты 1853 года постройки — уникальное действующее инженерное сооружение, в этом году отмечают 170-летний юбилей.

*Мосты Острова* Приятным дополнением станет осмотр уникальных цепных мостов через реку Великую в городе Острове. Единственные сохранившиеся безопорные подвесные мосты 1853 года постройки — уникальное действующее инженерное сооружение, в этом году отмечают 170-летний юбилей.