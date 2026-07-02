Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)

Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове
Приглашаем на оригинальную и неутомительную экскурсию по классическому маршруту в Пушкинские Горы.

Путешествие в мини-группе (до 7 человек) не только комфортнее, но предоставляет возможность дружеского общения.

Уникальный нестандартный порядок посещения объектов сделает погружение в атмосферу пушкинских мест России живым и глубоким.
4.9
33 отзыва
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)

Описание экскурсии

h3. Что вас ожидает Дорога из Пскова в Пушгоры займёт порядка 2,5 часов: заскучать не дадут рассказы гида о биографии Александра Сергеевича Пушкина, о его поэтическом становлении и о роли нашего края в его судьбе.
  • Усадьба «Петровское»* Здесь мы познакомимся с личностью Абрама Ганнибала — прадеда поэта. Осмотрим скромный первоначальный флигель Абрама Петровича и более поздний господский дом. Пушкин не раз навещал Петровское в поисках семейных связей и бродил по его классическому парку.
  • Усадьба «Михайловское»* Это место, где поэт провел годы ссылки и создал более ста произведений. Барский дом, банька с комнатой Арины Родионовны и кухня дадут представление о быте Александра Сергеевича в изгнании. Парк создан трудами деда и сына Пушкина — мемориальные деревья сохранились до наших дней.
  • Усадьба «Михайловское»* Завершим знакомство с Пушкинскими Горами посещением Свято-Успенского монастыря, родового кладбища Пушкиных-Ганнибалов и могилы А. С. Пушкина. Это не просто дань памяти и уважения поэту, но и знакомство с историей монастыря, который был славен задолго до появления на этой земле предков Пушкина.
  • Мосты Острова* Приятным дополнением станет осмотр уникальных цепных мостов через реку Великую в городе Острове. Единственные сохранившиеся безопорные подвесные мосты 1853 года постройки — уникальное действующее инженерное сооружение, в этом году отмечают 170-летний юбилей.
Мосты Острова* Приятным дополнением станет осмотр уникальных цепных мостов через реку Великую в городе Острове. Единственные сохранившиеся безопорные подвесные мосты 1853 года постройки — уникальное действующее инженерное сооружение, в этом году отмечают 170-летний юбилей.
*Мосты Острова* Приятным дополнением станет осмотр уникальных цепных мостов через реку Великую в городе Острове. Единственные сохранившиеся безопорные подвесные мосты 1853 года постройки — уникальное действующее инженерное сооружение, в этом году отмечают 170-летний юбилей.

по средам и субботам в 09:30

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пушкинские Горы
  • Усадьба Михайловское
  • Усадьба Петровское / Тригорское
  • Святогорский Успенский монастырь XVI века на Святой горе
  • Могила А.С. Пушкина
  • Город Остров
  • Цепные мосты 1853 года
  • Никольский храм на острове
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание на автобусе тур. класса.
Что не входит в цену
  • Билеты в две усадьбы (1000 руб. - взрослый / 900 руб. - учащиеся от 14 лет / 600 руб. дети до 14 лет)
  • Обед в местном ресторанчике - 1000 руб.
  • Обед в местном ресторанчике (без лактозы и глютена, вегетарианский) - 1500 руб.
Место начала и завершения?
Псков, улица Советская, 20
Когда и сколько длится?
Когда: по средам и субботам в 09:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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Н
Мы посетили Михайловское, Петровское, Пушкинские горы (Свято-Успенский монастырь, могилу А. С. Пушкина) и увидели грандиозные висячие мосты в Острове. Хочется отметить четкую организацию экскурсии, глубочайшие познания и интересный рассказ экскурсовода Риммы Васильевны, мастерство водителя Владислава. Спасибо, мы остались довольны
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O
Экскурсия хорошая. Единственное, то микроавтобус с слишком узкими сиденьями. Для 190 тяжеловато было) Гид отличный, все понравилось. Сначала заехали в Петровское,затем обед и после в Михаловское. После заехали на могилу Александра Сергеевича и в город Остров.
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А
Отличная экскурсия! Программа подобрана очень интересно, узнали много нового. Посетили две усадьбы: Петровское и Михайловское. Увидели шикарные цепные мосты. Гид — профессионал: глубокие знания, энтузиазм и приятное общение.
Огромная благодарность за экскурсию!
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С
Нашим экскурсоводом по данному маршруту была Римма Васильевна Гаврилова. Человек, который Кладезь интересной информации про жизнь, творчество и, к сожалению, конец жизни Пушкина. Слушать её одно удовольствие. Вся "путевая" информация
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была богато" переложена" стихами великого поэта, его соотечественниками, заметками из писем. Очень много узнали нового из жизни Пушкина благодаря этой эксурсии. Очень рекомендуем данную экскурсию, а если повезёт, как и нам, и вашим экскурсоводом будет Римма Васильевна, то получите двойное удовольствие!

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О
Отличный экскурсовод
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Э
Прекрасная экскурсия. От начала и до конца интересно. Мини-группа это отдельный плюс. Экскурсовод 5 баллов - скучно не было ни минуты. Никакой нудятины. Смог заинтересовать и вовлечь всех. Чувствуется что любит свои края - это очень важно! Однозначные рекомендации
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