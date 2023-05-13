Знакомство с Пушкиногорьем

Начнем нашу насыщенную экскурсию с одного из древнейших городищ на территории нашего края – Воринич, и с имения Тригорское.

Город Воронич – псковский пригород, который являлся частью цепи приграничных укреплений, но в 1581 году был полностью разрушен.

Имение Тригорское принадлежало семье Осиповых-Вульф, с которыми Пушина связывала близкая дружба.

Покидая Тригорское мы отправляемся на Савкину горку. Именно это место мечтал приобрести поэт, чтобы поставить там небольшую избушку, в которой он мог бы посвятить себя творчеству.

Далее мы отправляемся в поселок Пушкинские горы, где в самом ее центре находится обитель XVI века – Сятогорский Свято-Успенский монастырь. Монастырская земля стала местом последнего приюта не только поэта, но и его близких.

Отдав дань памяти поэту, мы с вами направимся в имение Петровское, тесно связанное с прадедом Александра Сергеевича – Абрама Петровича Ганнибала.

Финальным аккордом Пушкинских мест, станет посещение имения матери поэта – Михайловского, к которому мы с вами пойдем через еловую аллею, а вот сам транспорт мы оставим в деревне Бугрово, что стоит на пути от Михайловского в Святогорский монастырь.

На обратном пути, мы с вами заедем в небольшой городок Остров, где у вас будет возможность прогуляться по набережной реки Великой и познакомиться с уникальными цепными мостами XIX века, во всей их вечерней красе.

Важно знать: