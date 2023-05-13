Пушкинские горы – это уникальное по своей природе и истории место. Каждый, кто хоть раз побывал тут, навсегда оставляет маленький кусочек сердца на этой земле.
Красота этих мест лучше любого лекарства, способная усмирить бунтующую душу и вдохновить на творчество.
Красота этих мест лучше любого лекарства, способная усмирить бунтующую душу и вдохновить на творчество.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Городище Воронич
- Усадьба Тригорское
- Савкино городище
- Святогорский Свято-Успенский монастырь
- Усадьба Петровское
- Д. Бугрово
- Усадьба Михайловское
- Г. Остров
- Цепные мосты XIX века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с Пушкиногорьем
Начнем нашу насыщенную экскурсию с одного из древнейших городищ на территории нашего края – Воринич, и с имения Тригорское.
Город Воронич – псковский пригород, который являлся частью цепи приграничных укреплений, но в 1581 году был полностью разрушен.
Имение Тригорское принадлежало семье Осиповых-Вульф, с которыми Пушина связывала близкая дружба.
Покидая Тригорское мы отправляемся на Савкину горку. Именно это место мечтал приобрести поэт, чтобы поставить там небольшую избушку, в которой он мог бы посвятить себя творчеству.
Далее мы отправляемся в поселок Пушкинские горы, где в самом ее центре находится обитель XVI века – Сятогорский Свято-Успенский монастырь. Монастырская земля стала местом последнего приюта не только поэта, но и его близких.
Отдав дань памяти поэту, мы с вами направимся в имение Петровское, тесно связанное с прадедом Александра Сергеевича – Абрама Петровича Ганнибала.
Финальным аккордом Пушкинских мест, станет посещение имения матери поэта – Михайловского, к которому мы с вами пойдем через еловую аллею, а вот сам транспорт мы оставим в деревне Бугрово, что стоит на пути от Михайловского в Святогорский монастырь.
На обратном пути, мы с вами заедем в небольшой городок Остров, где у вас будет возможность прогуляться по набережной реки Великой и познакомиться с уникальными цепными мостами XIX века, во всей их вечерней красе.
Важно знать:
- Обращаю ваше внимание, что последовательность посещения усадеб может быть изменена.
- После бронирования экскурсии прошу сообщить, какие дома-усадьбы вы планируете посетить с экскурсией.
Ежедневно с 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Экскурсии в домах-усадьбах (согласно тарифу музея-заповедника, по желанию)
- Питание
- Место начала и завершения?
- По согласованию с туристами
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 8:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Обращаю ваше внимание
- Что последовательность посещения усадеб может быть изменена. После бронирования экскурсии прошу сообщить
- Какие дома-усадьбы вы планируете посетить с экскурсией
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
История и архитектура
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На выходные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Религиозные
Михайловское
Популярные места
Пушкинские Горы
Усадьба Тригорское
Набережная реки Великая
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