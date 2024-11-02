В Пушкинские Горы (индивидуальная экскурсия)

Экскурсия в Пушкинские Горы, расположенные в 120-ти километрах к юго-востоку от Пскова, познакомит вас с ключевыми местами, которые занимали особое место в жизни А. С. Пушкина. Основными пунктами посещения станут усадьбы Михайловское и Тригорское, бывшие родовые имения семей Ганнибалов-Пушкиных и Осиповых-Вульф. Также в программу включено посещение Святогорского монастыря, в котором похоронен поэт.
5
1 отзыв
В Пушкинские Горы (индивидуальная экскурсия)
В Пушкинские Горы (индивидуальная экскурсия)
В Пушкинские Горы (индивидуальная экскурсия)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:30, 10:30

Описание экскурсии

Музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина Пушкинские Горы расположены в 120-ти километрах к юго-востоку от Пскова в самом центре Псковской области. Через всю свою жизнь А. С. Пушкин пронёс пылкую любовь к этому прекрасному уголку русской земли. Главным притягательным центром Пушкинского заповедника является Михайловское — бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных. В состав Пушкинского заповедника входит Тригорское — бывшее имение ближайших соседей и друзей Пушкина Осиповых-Вульф. Что нас ждёт?
Усадьба Михайловское • Усадьба Тригорское • Святогорский монастырь — место погребения поэта А. С. Пушкина.

По договорённости.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Усадьба Михайловское
  • Усадьба Тригорское
  • Святогорский монастырь
  • Могила поэта А.С. Пушкина
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Вход в одну усадьбу: взрослый - 450 руб. /чел. пенсионеры и дети от 14-ти лет - 400 руб. /чел. дети до 14-ти лет - 200 руб. /чел.
  • Транспортное обслуживание: легковой автомобиль (1-3 чел.) - 7500 руб. микроавтобус (4-6 чел.) - 10000 руб.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте
  • Данная экскурсия предполагает передвижение на транспорте. Это может быть ваш автомобиль или транспорт будет предоставлен гидом по предварительному согласованию по стоимости указанной в разделе «Что не включено»
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 ноя 2024
Мы остались очень довольны организацией экскурсии и ее наполнением.
Получили большое удовольствие. Гид Екатерина Александровна очень профессиональный во всех отношениях человек. Спасибо.

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