Экскурсия в Пушкинские Горы, расположенные в 120-ти километрах к юго-востоку от Пскова, познакомит вас с ключевыми местами, которые занимали особое место в жизни А. С. Пушкина. Основными пунктами посещения станут усадьбы Михайловское и Тригорское, бывшие родовые имения семей Ганнибалов-Пушкиных и Осиповых-Вульф. Также в программу включено посещение Святогорского монастыря, в котором похоронен поэт.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:30, 10:30
Описание экскурсии
Музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина Пушкинские Горы расположены в 120-ти километрах к юго-востоку от Пскова в самом центре Псковской области. Через всю свою жизнь А. С. Пушкин пронёс пылкую любовь к этому прекрасному уголку русской земли. Главным притягательным центром Пушкинского заповедника является Михайловское — бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных. В состав Пушкинского заповедника входит Тригорское — бывшее имение ближайших соседей и друзей Пушкина Осиповых-Вульф. Что нас ждёт?
Усадьба Михайловское • Усадьба Тригорское • Святогорский монастырь — место погребения поэта А. С. Пушкина.
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Михайловское
- Усадьба Тригорское
- Святогорский монастырь
- Могила поэта А.С. Пушкина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в одну усадьбу: взрослый - 450 руб. /чел. пенсионеры и дети от 14-ти лет - 400 руб. /чел. дети до 14-ти лет - 200 руб. /чел.
- Транспортное обслуживание: легковой автомобиль (1-3 чел.) - 7500 руб. микроавтобус (4-6 чел.) - 10000 руб.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Здравствуйте
- Данная экскурсия предполагает передвижение на транспорте. Это может быть ваш автомобиль или транспорт будет предоставлен гидом по предварительному согласованию по стоимости указанной в разделе «Что не включено»
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Стрельникова
2 ноя 2024
Мы остались очень довольны организацией экскурсии и ее наполнением.
Получили большое удовольствие. Гид Екатерина Александровна очень профессиональный во всех отношениях человек. Спасибо.
Получили большое удовольствие. Гид Екатерина Александровна очень профессиональный во всех отношениях человек. Спасибо.
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