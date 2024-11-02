Музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина Пушкинские Горы расположены в 120-ти километрах к юго-востоку от Пскова в самом центре Псковской области. Через всю свою жизнь А. С. Пушкин пронёс пылкую любовь к этому прекрасному уголку русской земли. Главным притягательным центром Пушкинского заповедника является Михайловское — бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных. В состав Пушкинского заповедника входит Тригорское — бывшее имение ближайших соседей и друзей Пушкина Осиповых-Вульф. Что нас ждёт?

Усадьба Михайловское • Усадьба Тригорское • Святогорский монастырь — место погребения поэта А. С. Пушкина.