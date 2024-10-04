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гид Александр увлекал нас рассказами про Пушкина. И рассказы эти были нескучными, порой в лицах и с прочтением стихов. Великолепная была погода, тёплая, безветренная, в воздухе стояли ароматы трав, цветов и мы любовались видами, которые открываются с Усадеб, особенно, в Михайловском. Спасибо Александру за проведённый с нами день! Хочется пожелать крепкого здоровья и благополучия во всем!