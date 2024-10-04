Групповые в Пушгоры – экскурсии в Пскове

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые в Пушгоры» в Пскове, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
На автобусе
591 отзыв
10 часов
Групповая
Лучший выбор
Пушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
23 окт в 09:00
от 2 800 за человека
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
На автобусе
3 отзыва
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
Начало: Псков, улица Советская, 20
Расписание: по средам и субботам в 09:30
Сегодня в 09:30
19 окт в 09:30
4 600 за человека
ЗАПОВЕДНИК • СИДР и типично Псковские дали (мини-группа)
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
ЗАПОВЕДНИК • СИДР и типично Псковские дали (мини-группа)
Начало: Псков, ул. Советская д. 20
Расписание: по пятницам в 10:30
1 ноя в 10:30
8 ноя в 10:30
6 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 октября 2024
    Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
    Благодаря экскурсоводу Богдановой Марии экскурсия была замечательная. Спасибо за информацию и стихи!
  • М
    Марина
    1 октября 2024
    Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
    Очень душевно, очаровали пейзажи Михайловского и Тригорского. Весь день нас сопровождала бессмертная поэзия Александра Сергеевича в исполнении экскурсовода Марии. Рекомендую для посещения!
  • Е
    Елена
    21 сентября 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
    Очень понравилась поездка!!! Была минигруппа (5 человек), как мы и хотели. Прекрасный водитель Алексей, дорога показалась незаметной и комфортной. А
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    гид Александр увлекал нас рассказами про Пушкина. И рассказы эти были нескучными, порой в лицах и с прочтением стихов. Великолепная была погода, тёплая, безветренная, в воздухе стояли ароматы трав, цветов и мы любовались видами, которые открываются с Усадеб, особенно, в Михайловском. Спасибо Александру за проведённый с нами день! Хочется пожелать крепкого здоровья и благополучия во всем!

  • В
    Валентина
    25 июля 2024
    Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
    Замечательная экскурсия, все хорошо организовано, очень понравилось, что была малочисленная группа и два увлеченных, знающих свое дело экскурсоводов. Спасибо! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Групповые в Пушгоры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пушкинские горы (Михайловское, Святогорский монастырь, Тригорское)
  2. Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
  3. ЗАПОВЕДНИК • СИДР и типично Псковские дали (мини-группа)
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Псковский Кремль
  2. Самое главное
  3. Псково-Печерский монастырь
  4. Кремль
  5. Набережная
  6. Михайловское
  7. Поганкины Палаты
  8. Мирожский монастырь
  9. Набережная реки Великая
  10. Приказные палаты
Сколько стоит экскурсия по Пскову в октябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "Групповые в Пушгоры" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 594 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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