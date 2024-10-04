10 часов
Групповая
Лучший выборПушкинские горы в Пскове: история, природа и вдохновение
Исследуйте мир Пушкина: его дом, могилу и усадьбу друзей в уникальной экскурсии по Пушкинским горам
Начало: Площадь Ленина, Псков
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
23 окт в 09:00
от 2 800₽ за человека
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Пушкинские Горы и цепные мосты в Острове (мини-группа)
Начало: Псков, улица Советская, 20
Расписание: по средам и субботам в 09:30
Сегодня в 09:30
19 окт в 09:30
4 600₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
ЗАПОВЕДНИК • СИДР и типично Псковские дали (мини-группа)
Начало: Псков, ул. Советская д. 20
Расписание: по пятницам в 10:30
1 ноя в 10:30
8 ноя в 10:30
6 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 октября 2024Благодаря экскурсоводу Богдановой Марии экскурсия была замечательная. Спасибо за информацию и стихи!
- ММарина1 октября 2024Очень душевно, очаровали пейзажи Михайловского и Тригорского. Весь день нас сопровождала бессмертная поэзия Александра Сергеевича в исполнении экскурсовода Марии. Рекомендую для посещения!
- ЕЕлена21 сентября 2024Очень понравилась поездка!!! Была минигруппа (5 человек), как мы и хотели. Прекрасный водитель Алексей, дорога показалась незаметной и комфортной. А
- ВВалентина25 июля 2024Замечательная экскурсия, все хорошо организовано, очень понравилось, что была малочисленная группа и два увлеченных, знающих свое дело экскурсоводов. Спасибо! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Групповые в Пушгоры»
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