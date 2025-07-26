Вы познакомитесь с малой народностью, их обычаями, а также кухней, удивляющей парадоксальным сочетанием продуктов.
Попробовать и научиться самим создавать необычные блюда вы сможете в этом гедонистическом путешествии.
Описание экскурсии
Приграничное положение Псковской земли
Псковская земля — это уникальный регион, где встречаются древние традиции и современные гастрономические тенденции. Здесь вы сможете насладиться не только историческими памятниками, такими как стены Изборской крепости, но и удивительной природной красотой, которая окружает этот край.
Культурное разнообразие
Одной из особенностей Псковской земли является возможность познакомиться с малой народностью, их обычаями и традициями. Это погружение в культуру поможет вам лучше понять местные традиции и обычаи, которые формировались на протяжении веков.
Гастрономические открытия
Кулинарные традиции региона удивляют своим разнообразием. Вы сможете попробовать блюда, которые поражают своим парадоксальным сочетанием продуктов. Это не просто еда — это целый опыт, который стоит пережить.
Создание уникальных блюд
В рамках этого гедонистического путешествия у вас будет возможность не только попробовать местные деликатесы, но и научиться создавать их самостоятельно. Это отличный способ узнать больше о местной культуре и привнести частичку Псковской земли в свою кухню.
Заключение
Псковская земля предлагает уникальное сочетание истории, культуры и гастрономии. Погружение в эту атмосферу оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания, которые вы сможете использовать в будущем.
во вторникам и воскресеньям в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посёлок Старый Изборск
- Изборская крепость
- Труворово городище
- Колокольная башня
- Словенские ключи
- Хутор Сигово
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортном минивэне туристического класса
- Сопровождение представителем компании
- Мастер-класс по приготовлению домашнего сыра от бабушки Кюлаотс, угощения
- Входные билеты в Изборскую крепость, музей народности Сето
Что не входит в цену
- Комплексный обед в кафе в Изборске - 900 руб.
- Комплексный обед (без лактозы и глютена, вегетарианский) - 1200 руб.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Здравствуйте! Благодарим за бронирование экскурсии
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- Ответным сообщением нужно предоставить информацию об участниках экскурсии: ФИО и дата рождения для формирования списков группы
- Также обратите внимание, что заранее можно заказать обед в кафе. Стоимость 800 рублей
- Накануне (за 1 день до) экскурсии дополнительно на ваш номер WhatsApp будет направлена информация о встрече с контактами гида. Чтобы не пропустить информацию, добавьте наш номер в телефонную книгу по этой ссылке: ссылка me/message/KKFQLRZYVZUXB1