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Сетовский кушак и загадки бабушки Кюлаотс (мини-группа)

Сетовский кушак и загадки бабушки Кюлаотс
Приграничное положение Псковской земли позволяет продемонстрировать не только древние стены Изборской крепости, но стильную гастрономию разных культур и изумительную природную красоту.

Вы познакомитесь с малой народностью, их обычаями, а также кухней, удивляющей парадоксальным сочетанием продуктов.

Попробовать и научиться самим создавать необычные блюда вы сможете в этом гедонистическом путешествии.
4
1 отзыв
Сетовский кушак и загадки бабушки Кюлаотс (мини-группа)
Сетовский кушак и загадки бабушки Кюлаотс (мини-группа)
Сетовский кушак и загадки бабушки Кюлаотс (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Приграничное положение Псковской земли

Псковская земля — это уникальный регион, где встречаются древние традиции и современные гастрономические тенденции. Здесь вы сможете насладиться не только историческими памятниками, такими как стены Изборской крепости, но и удивительной природной красотой, которая окружает этот край.

Культурное разнообразие

Одной из особенностей Псковской земли является возможность познакомиться с малой народностью, их обычаями и традициями. Это погружение в культуру поможет вам лучше понять местные традиции и обычаи, которые формировались на протяжении веков.

Гастрономические открытия

Кулинарные традиции региона удивляют своим разнообразием. Вы сможете попробовать блюда, которые поражают своим парадоксальным сочетанием продуктов. Это не просто еда — это целый опыт, который стоит пережить.

Создание уникальных блюд

В рамках этого гедонистического путешествия у вас будет возможность не только попробовать местные деликатесы, но и научиться создавать их самостоятельно. Это отличный способ узнать больше о местной культуре и привнести частичку Псковской земли в свою кухню.

Заключение

Псковская земля предлагает уникальное сочетание истории, культуры и гастрономии. Погружение в эту атмосферу оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания, которые вы сможете использовать в будущем.

во вторникам и воскресеньям в 11:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посёлок Старый Изборск
  • Изборская крепость
  • Труворово городище
  • Колокольная башня
  • Словенские ключи
  • Хутор Сигово
Что включено
  • Транспортное обслуживание на комфортном минивэне туристического класса
  • Сопровождение представителем компании
  • Мастер-класс по приготовлению домашнего сыра от бабушки Кюлаотс, угощения
  • Входные билеты в Изборскую крепость, музей народности Сето
Что не входит в цену
  • Комплексный обед в кафе в Изборске - 900 руб.
  • Комплексный обед (без лактозы и глютена, вегетарианский) - 1200 руб.
Место начала и завершения?
Псков, ул. Советская, д. 20
Когда и сколько длится?
Когда: во вторникам и воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 17 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте! Благодарим за бронирование экскурсии
  • Ваша экскурсия подтверждена и места забронированы
  • Ответным сообщением нужно предоставить информацию об участниках экскурсии: ФИО и дата рождения для формирования списков группы
  • Также обратите внимание, что заранее можно заказать обед в кафе. Стоимость 800 рублей
  • Накануне (за 1 день до) экскурсии дополнительно на ваш номер WhatsApp будет направлена информация о встрече с контактами гида. Чтобы не пропустить информацию, добавьте наш номер в телефонную книгу по этой ссылке: ссылка me/message/KKFQLRZYVZUXB1
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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