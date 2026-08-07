Куда? К видам на Кавказский хребет и Эльбрус. По высокогорной дороге. На вершину Мусса-Ачитара. К «туманному» озеру Туманлы-Кёль и византийскому храму 10 века.
Наш насыщенный маршрут проходит по «обязательным» местам Карачаево-Черкесии, которые по-своему прекрасны в любое время года. Не забудем и про вкусную местную кухню — заглянем в кафе в посёлке Домбай.
Наш насыщенный маршрут проходит по «обязательным» местам Карачаево-Черкесии, которые по-своему прекрасны в любое время года. Не забудем и про вкусную местную кухню — заглянем в кафе в посёлке Домбай.
Описание экскурсии
Всесезонный формат
В любое время года природа заповедника поражает красотой. Зимой — снежные настилы и белые вершины гор. Цветение рододендронов по пути на гору Мусса-Ачитара весной. Сочные краски и головокружительный аромат разнотравья летом. Золото листвы среди хвойных деревьев в осенний период.
Наш маршрут
- Дорога предстоит длинная (4 часа в одну сторону), но крайне живописная. Ведь мы проедем по одной из самых высокогорных дорог России — перевалу Гумбаши (2187 м). Вас ждут панорамные виды на Кавказский хребет, плато Бийчасын и снежный вулкан Эльбрус.
- Затем нам предстоит путь через Тебердинский заповедник к Домбайской поляне, которая находится на пересечении трёх ущелий: Аликбек, Аманауз и Домбай-Ульген. Вы сможете подняться по канатной дороге на пик Мусса-Ачитара. В хорошую погоду с горы открывается вид на ледники, озёра, Эльбрус и главный Кавказский хребет.
- Чтобы передохнуть, можно зайти на обед в одно из кафе с местной кухней.
- На обратном пути мы отправимся в ущелье Гоначхир и его «туманное» озеро Туманлы-Кёль. Вы увидите, как пихты растут на отвесных склонах, а горы нависают над дорогой. Озеро питается водами таящих ледников и находится в окружении скалистых гор Домбая. В Гоначхирском ущелье лиственные деревья красного бука и жёлтой березы создают невероятные краски.
- В завершение подъедем к византийскому храму 10 века, расположенному на горе Шоан. Вы сможете посетить часовню с колоколом и насладитесь горными видами (не зря было выбрано такое место для святыни!).
Во время путешествия я поделюсь с вами историями и легендами, чтобы вы лучше поняли названия мест и их специфику.
Организационные детали
- Я могу забрать вас из Минеральных Вод, Пятигорска, Железноводска, Ессентуков или Кисловодска
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот
- С собой нужно взять паспорт/свидетельство о рождении для детей, тёплую одежду (в холодное время года), перекус
Дополнительные расходы
- Канатная дорога — от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
- Экосбор — 200 руб. /чел.
- Обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 686 туристов
Меня зовут Андрей, я родился и живу на Кавказе. Приглашаю проехать на внедорожнике по бескрайним горным просторам, подышать кристально чистым воздухом и узнать нескучные факты о местной жизни.
Входит в следующие категории Пятигорска
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