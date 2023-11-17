За один день разведать уникальные природные локации Тебердинского заповедника
Куда? К видам на Кавказский хребет и Эльбрус. По высокогорной дороге. На вершину Мусса-Ачитара. К «туманному» озеру Туманлы-Кёль и византийскому храму 10 века.
Наш насыщенный маршрут проходит по «обязательным» местам Карачаево-Черкесии, которые по-своему прекрасны в любое время года. Не забудем и про вкусную местную кухню — заглянем в кафе в посёлке Домбай.
Наш насыщенный маршрут проходит по «обязательным» местам Карачаево-Черкесии, которые по-своему прекрасны в любое время года. Не забудем и про вкусную местную кухню — заглянем в кафе в посёлке Домбай.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Всесезонный формат
В любое время года природа заповедника поражает красотой. Зимой — снежные настилы и белые вершины гор. Цветение рододендронов по пути на гору Мусса-Ачитара весной. Сочные краски и головокружительный аромат разнотравья летом. Золото листвы среди хвойных деревьев в осенний период.
Наш маршрут
- Дорога предстоит длинная (4 часа в одну сторону), но крайне живописная. Ведь мы проедем по одной из самых высокогорных дорог России — перевалу Гум-Баши (2187 м). Вас ждут панорамные виды на Кавказский хребет, плато Бийчасын и снежный вулкан Эльбрус.
- Затем нам предстоит путь через Тебердинский заповедник к Домбайской поляне, которая находится на пересечении трёх ущелий: Аликбек, Аманауз и Домбай-Ульген. Вы сможете подняться по канатной дороге на пик Мусса-Ачитара. В хорошую погоду с горы открывается вид на ледники, озёра, Эльбрус и главный Кавказский хребет.
- Чтобы передохнуть, можно зайти на обед в одно из кафе с местной кухней.
- На обратном пути мы отправимся в ущелье Гоначхир и его «туманное» озеро Туманлы-Кёль. Вы увидите, как пихты растут на отвесных склонах, а горы нависают над дорогой. Озеро питается водами таящих ледников и находится в окружении скалистых гор Домбая. В Гоначхирском ущелье лиственные деревья красного бука и жёлтой березы создают невероятные краски.
- В завершение подъедем к византийскому храму 10 века, расположенному на горе Шоан. Вы сможете посетить часовню с колоколом и насладитесь горными видами (не зря было выбрано такое место для святыни!).
Во время путешествия я поделюсь с вами историями и легендами, чтобы вы лучше поняли названия мест и их специфику.
Организационные детали
- Я могу забрать вас из Минеральных Вод, Пятигорска, Железноводска, Ессентуков или Кисловодска
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот
- С собой нужно взять паспорт/свидетельство о рождении для детей, тёплую одежду (в холодное время года), перекус
Дополнительные расходы
- Три очереди канатной дороги на высоту 3168 м (подъём до 6 уровня) — около 2000 руб. /чел.
- Экосбор — 200 руб. /чел.
- Обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 459 туристов
Меня зовут Андрей, я родился и живу на Кавказе. Приглашаю проехать на внедорожнике по бескрайним горным просторам, подышать кристально чистым воздухом и узнать нескучные факты о местной жизни.
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Летние
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Кавказ
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Ущелья
Популярные места
Перевал Гум-Баши
Карачаево-Черкессия
Гора Мусса-Ачитара
Заповедники
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