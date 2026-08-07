Куда? К видам на Кавказский хребет и Эльбрус. По высокогорной дороге. На вершину Мусса-Ачитара. К «туманному» озеру Туманлы-Кёль и византийскому храму 10 века. Наш насыщенный маршрут проходит по «обязательным» местам Карачаево-Черкесии, которые по-своему прекрасны в любое время года. Не забудем и про вкусную местную кухню — заглянем в кафе в посёлке Домбай.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Всесезонный формат

В любое время года природа заповедника поражает красотой. Зимой — снежные настилы и белые вершины гор. Цветение рододендронов по пути на гору Мусса-Ачитара весной. Сочные краски и головокружительный аромат разнотравья летом. Золото листвы среди хвойных деревьев в осенний период.

Наш маршрут

Дорога предстоит длинная (4 часа в одну сторону), но крайне живописная. Ведь мы проедем по одной из самых высокогорных дорог России — перевалу Гумбаши (2187 м) . Вас ждут панорамные виды на Кавказский хребет, плато Бийчасын и снежный вулкан Эльбрус.

. Вас ждут панорамные виды на Кавказский хребет, плато Бийчасын и снежный вулкан Эльбрус. Затем нам предстоит путь через Тебердинский заповедник к Домбайской поляне , которая находится на пересечении трёх ущелий: Аликбек, Аманауз и Домбай-Ульген. Вы сможете подняться по канатной дороге на пик Мусса-Ачитара. В хорошую погоду с горы открывается вид на ледники, озёра, Эльбрус и главный Кавказский хребет.

, которая находится на пересечении трёх ущелий: Аликбек, Аманауз и Домбай-Ульген. Вы сможете подняться по канатной дороге на пик Мусса-Ачитара. В хорошую погоду с горы открывается вид на ледники, озёра, Эльбрус и главный Кавказский хребет. Чтобы передохнуть, можно зайти на обед в одно из кафе с местной кухней.

На обратном пути мы отправимся в ущелье Гоначхир и его «туманное» озеро Туманлы-Кёль. Вы увидите, как пихты растут на отвесных склонах, а горы нависают над дорогой. Озеро питается водами таящих ледников и находится в окружении скалистых гор Домбая. В Гоначхирском ущелье лиственные деревья красного бука и жёлтой березы создают невероятные краски.

Вы увидите, как пихты растут на отвесных склонах, а горы нависают над дорогой. Озеро питается водами таящих ледников и находится в окружении скалистых гор Домбая. В Гоначхирском ущелье лиственные деревья красного бука и жёлтой березы создают невероятные краски. В завершение подъедем к византийскому храму 10 века, расположенному на горе Шоан. Вы сможете посетить часовню с колоколом и насладитесь горными видами (не зря было выбрано такое место для святыни!).

Во время путешествия я поделюсь с вами историями и легендами, чтобы вы лучше поняли названия мест и их специфику.

Организационные детали

Я могу забрать вас из Минеральных Вод, Пятигорска, Железноводска, Ессентуков или Кисловодска

Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот

С собой нужно взять паспорт/свидетельство о рождении для детей, тёплую одежду (в холодное время года), перекус

Дополнительные расходы