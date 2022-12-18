Веками горная Дигория была скрыта за неприступными скалами. Чтобы попасть в этот край первозданной природы и самобытной культуры, мы проделаем путь сквозь узкие горные ворота, вдоль русла бурной реки, мимо древних святилищ и сторожевых башен. По дороге расскажу о смелом и честном Уастырджи, герое местных эпосов. И покажу, как дигорцы хранят память о нем.

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Описание

Что вас ожидает

Царство дикой природы, историй и легенд

«Русские Альпы», «край тысячи водопадов» — так называют горную Дигорию, юго-западную часть Северной Осетии. Этот малоизвестный и почти не посещаемый туристами край удивит вас древней архитектурой и потрясающими пейзажами!

Чтобы вы почувствовали себя первопроходцами, мы отправимся изучать природные места и обычаи горцев на комфортабельном джипе. Вместе со мной вашим «проводником» станет Уастырджи — осетинский святой, чей жизненный путь мы подробно обсудим по дороге.

По следам древних путников

Главные ворота Дигории — каньон Ахсинта . В древности скалистый проход то и дело засыпали валунами для защиты от захватчиков. В наши дни через горы проложен тоннель — но мы выберем старый объездной путь. Увидим, что когда-то остановило Тамерлана от вторжения в этот край.

. В древности скалистый проход то и дело засыпали валунами для защиты от захватчиков. В наши дни через горы проложен тоннель — но мы выберем старый объездной путь. Увидим, что когда-то остановило Тамерлана от вторжения в этот край. «Чёртов» мост — самое узкое место каньона, где вам предстоит сначала замереть от трепета, а затем — от восторга;

— самое узкое место каньона, где вам предстоит сначала замереть от трепета, а затем — от восторга; Замок Фрегат — древнее сооружение, напоминающее корабль. Поговорим о том, свидетелем каких сражений стала эта постройка и как баталии вокруг нее продолжаются и в наши дни;

— древнее сооружение, напоминающее корабль. Поговорим о том, свидетелем каких сражений стала эта постройка и как баталии вокруг нее продолжаются и в наши дни; В старинных сёлах Галиат и Камунта обсудим, что роднит Осетию с Мачу-Пикчу и кому здесь поклонялись жители;

и обсудим, что роднит Осетию с Мачу-Пикчу и кому здесь поклонялись жители; После головокружительных видов перевала Саварафцаг рассмотрим арт-объект «Танец с кинжалами» в селении Верхний Згид .

рассмотрим арт-объект «Танец с кинжалами» в селении . В святилище Уастырджи узнаем всё о герое Нартского эпоса — богатыре на трёхногом коне. Выясним, что общего между ним и Георгием Победоносцем, а также почему его имя нельзя называть девушкам.

Организационные детали

Путешествие проходит в приграничной зоне: при себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ. Если с вами поедут дети, возьмите документы на них.

Стандартное место начала поездки — Пятигорск.

Питание в течение дня (около 600-800 руб. с человека)

Экосборы от 100 руб. с человека (зависит от сезона)

Дополнительно по желанию

— Встреча в аэропорту Минеральных Вод +2000 руб.

— Трансфер из Ессентуков +1500 руб.

— Трансфер из Железноводска +1500 руб.

— Трансфер из Кисловодска +3000 руб.

— Трансфер из Лермонтова +1500 руб.

— Трансфер из Минеральных Вод +2000 руб.

— Трансфер из Георгиевска +3000 руб.