«Русские Альпы», «край тысячи водопадов» — так называют горную Дигорию, юго-западную часть Северной Осетии. Этот малоизвестный и почти не посещаемый туристами край удивит вас древней архитектурой и потрясающими пейзажами!
Чтобы вы почувствовали себя первопроходцами, мы отправимся изучать природные места и обычаи горцев на комфортабельном джипе. Вместе со мной вашим «проводником» станет Уастырджи — осетинский святой, чей жизненный путь мы подробно обсудим по дороге.
— Встреча в аэропорту Минеральных Вод +2000 руб.
— Трансфер из Ессентуков +1500 руб.
— Трансфер из Железноводска +1500 руб.
— Трансфер из Кисловодска +3000 руб.
— Трансфер из Лермонтова +1500 руб.
— Трансфер из Минеральных Вод +2000 руб.
— Трансфер из Георгиевска +3000 руб.