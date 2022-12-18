Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника

Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды

Веками горная Дигория была скрыта за неприступными скалами.

Чтобы попасть в этот край первозданной природы и самобытной культуры, мы проделаем путь сквозь узкие горные ворота, вдоль русла бурной реки, мимо древних святилищ и сторожевых башен. По дороге расскажу о смелом и честном Уастырджи, герое местных эпосов. И покажу, как дигорцы хранят память о нем.
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
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Описание

Что вас ожидает

Царство дикой природы, историй и легенд

«Русские Альпы», «край тысячи водопадов» — так называют горную Дигорию, юго-западную часть Северной Осетии. Этот малоизвестный и почти не посещаемый туристами край удивит вас древней архитектурой и потрясающими пейзажами!

Чтобы вы почувствовали себя первопроходцами, мы отправимся изучать природные места и обычаи горцев на комфортабельном джипе. Вместе со мной вашим «проводником» станет Уастырджи — осетинский святой, чей жизненный путь мы подробно обсудим по дороге.

По следам древних путников

  • Главные ворота Дигории — каньон Ахсинта. В древности скалистый проход то и дело засыпали валунами для защиты от захватчиков. В наши дни через горы проложен тоннель — но мы выберем старый объездной путь. Увидим, что когда-то остановило Тамерлана от вторжения в этот край.
  • «Чёртов» мост — самое узкое место каньона, где вам предстоит сначала замереть от трепета, а затем — от восторга;
  • Замок Фрегат — древнее сооружение, напоминающее корабль. Поговорим о том, свидетелем каких сражений стала эта постройка и как баталии вокруг нее продолжаются и в наши дни;
  • В старинных сёлах Галиат и Камунта обсудим, что роднит Осетию с Мачу-Пикчу и кому здесь поклонялись жители;
  • После головокружительных видов перевала Саварафцаг рассмотрим арт-объект «Танец с кинжалами» в селении Верхний Згид.
  • В святилище Уастырджи узнаем всё о герое Нартского эпоса — богатыре на трёхногом коне. Выясним, что общего между ним и Георгием Победоносцем, а также почему его имя нельзя называть девушкам.

Организационные детали

  • Путешествие проходит в приграничной зоне: при себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ. Если с вами поедут дети, возьмите документы на них.
  • Стандартное место начала поездки — Пятигорск.
Дополнительные расходы
  • Питание в течение дня (около 600-800 руб. с человека)
  • Экосборы от 100 руб. с человека (зависит от сезона)

Дополнительно по желанию

— Встреча в аэропорту Минеральных Вод +2000 руб.
— Трансфер из Ессентуков +1500 руб.
— Трансфер из Железноводска +1500 руб.
— Трансфер из Кисловодска +3000 руб.
— Трансфер из Лермонтова +1500 руб.
— Трансфер из Минеральных Вод +2000 руб.
— Трансфер из Георгиевска +3000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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