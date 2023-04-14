Что вас ожидает:

Язык Тролля.

На первой локации нашего путешествия мы посетим Язык Тролля — невероятное место в Безенгийском ущелье. Отсюда открывается вид на горные пейзажи и пятитысячники, идеальное место для фотосессий. Приготовьте свои камеры и атрибуты для незабываемых снимков!

Голубые озёра

На следующей остановке нашего путешествия мы посетим известные многим еще со времен Советского Союза — Голубые озера. Это группа из пяти карстовых водоемов: Церик-Кёль, Кёль-Кетчхен, Секретное и два Верхнеголубых озера. Самым знаменитым и популярным из них является озеро Церик-Кёль (в переводе с карачаево-балкарского — «гнилое озеро»), которое получило свое название из-за запаха сероводорода, напоминающего тухлые яйца. В отличие от остальных озер, где даже водится рыба, в Церик-Кёль рыб не обитает.

Черекское ущелье

Ущелье похоже на Чегемское, прославилось своим видом, так как представляет собой узкую глубокую теснину, где благодаря высоким стенам в низу всегда сохраняется прохлада. Дорога через ущелье является захватывающим приключением, ведущим к древнему селу Верхняя Балкария, которое соединено с внешним миром только этой дорогой. В Верхней Балкарии можно насладиться красотой нетронутой природы, на фоне окружающих горных вершин, а также увидеть древние строения, гармонично расположившиеся по территории села. Купание в термальных источниках (не входит в стоимость): Ну, и напоследок, в качестве отдыха мы можем посетить термальные источники Аушигер (не забудьте взять с собой купальные принадлежности).

Важная информация:

Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь.