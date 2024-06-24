Вас ждут загадки и тайны изумрудного озера Гижгит, захватывающие дух красоты Тызыльского ущелья, перевал Актопрак с древней историей.
Мы побываем в Чегемском ущелье и полюбуемся на его водопады, посетим Эль Тюбю (город мертвых) и увидим старинный дом-саклю Кайсына Кулиева.
Мы побываем в Чегемском ущелье и полюбуемся на его водопады, посетим Эль Тюбю (город мертвых) и увидим старинный дом-саклю Кайсына Кулиева.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Тызыльское ущелье
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Парадром Флай Чегем
- Эль Тюбю (город мертвых)
- Сакля Кайсына Кулиева
- Чегемское ущелье
- Водопады
Описание экскурсии
Отправимся на экскурсию в Чегемское ущелье к знаменитым водопадам не по стандартным маршрутам. Первая остановка наша будет на красивейшей смотровой площадке, с которой открывается вид на Тызыльское ущелье, высота и красота — захватывает дух, сделаем шикарные фото и снимем видео. Проедем через село Кенделен, остановимся у памятника «Скорбящего Горца». Поднимемся к высокогорному озеру Гижгит — бирюзовой жемчужине Приэльбрусья, которая находится в красивейшем Баксанском ущелье. Далее — перевал Актопрак — одна из самых живописных дорог горной Кабардино-Балкарии. Слово «актопрак» в переводе с балкарского означает «белая глина». Бескрайние просторы, голубые дали, туманы и абсолютная тишина вокруг. Помимо умопомрачительных красот, перевал славится богатой историей, о которой вам обязательно расскажем. С перевала спустимся в Чегемское ущелье, в котором посетим древние аулы, увидим традиционные сакли и старинные башни, к которым проедем вдоль реки Чегем по живописному ущелью. В селе Эль-Тюбю находится загадочный «Город мертвых» с таинственными склепами XI-XVIII вв., о которых сложены легенды. Эль-Тюбю — одно из самых аутентичных балкарских сел в Чегемском ущелье. Здешняя природа пришлась по душе Сергею Бодрову-младшему: тут проходили натурные съемки фильма «Война». Пройдемся к «Великой Балкарской стене». Это необычный мемориал, созданный балкарцами поэту Кайсыну Кулиеву. 350-метровая стена с высеченными на ней стихами, тянущаяся вдоль тропы к дому литератора, возведена на народные деньги. Посетим один из лучших парадромов страны. Парадром знаменит не только захватывающими дух видами и возможностью парения рядом с орлами. Здесь уникальная в своем роде роза ветров: она благосклонна для парения и почти всегда предсказуема — 300 лётных дней в году. В заключение насыщенной программы увидим Чегемские водопады. Главный Чегемский водопад по праву признан самым необычным. Он собирается из каскада более мелких водопадов с высоты 60 метров и из струй, что пробивают себе путь в расщелинах скал. Падая с высоких уступов, струи разбиваются и образуют водную пыль, от чего возникает радуга. Рядом с водопадами в кафе, откуда открывается прекрасный вид, отведаем национальные балкарские хычины, шашлык и другие блюда традиционной кухни. Важная информация:
- Наденьте на экскурсию спортивную обувь и одежду по сезону.
- Не забудьте взять с собой паспорт РФ.
Людой день недели, выезд согласовывается с клиентом, лучше выезжать по раньше с 7:00 до 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Тызыльское ущелье
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Парадром Флай Чегем
- Эль Тюбю (город мертвых)
- Сакля Кайсына Кулиева
- Чегемское ущелье
- Водопады
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с туристом, забираем по адресу
Завершение: Где вам будет удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Людой день недели, выезд согласовывается с клиентом, лучше выезжать по раньше с 7:00 до 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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