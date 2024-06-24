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Отправимся на экскурсию в Чегемское ущелье к знаменитым водопадам не по стандартным маршрутам. Первая остановка наша будет на красивейшей смотровой площадке, с которой открывается вид на Тызыльское ущелье, высота и красота — захватывает дух, сделаем шикарные фото и снимем видео. Проедем через село Кенделен, остановимся у памятника «Скорбящего Горца». Поднимемся к высокогорному озеру Гижгит — бирюзовой жемчужине Приэльбрусья, которая находится в красивейшем Баксанском ущелье. Далее — перевал Актопрак — одна из самых живописных дорог горной Кабардино-Балкарии. Слово «актопрак» в переводе с балкарского означает «белая глина». Бескрайние просторы, голубые дали, туманы и абсолютная тишина вокруг. Помимо умопомрачительных красот, перевал славится богатой историей, о которой вам обязательно расскажем. С перевала спустимся в Чегемское ущелье, в котором посетим древние аулы, увидим традиционные сакли и старинные башни, к которым проедем вдоль реки Чегем по живописному ущелью. В селе Эль-Тюбю находится загадочный «Город мертвых» с таинственными склепами XI-XVIII вв., о которых сложены легенды. Эль-Тюбю — одно из самых аутентичных балкарских сел в Чегемском ущелье. Здешняя природа пришлась по душе Сергею Бодрову-младшему: тут проходили натурные съемки фильма «Война». Пройдемся к «Великой Балкарской стене». Это необычный мемориал, созданный балкарцами поэту Кайсыну Кулиеву. 350-метровая стена с высеченными на ней стихами, тянущаяся вдоль тропы к дому литератора, возведена на народные деньги. Посетим один из лучших парадромов страны. Парадром знаменит не только захватывающими дух видами и возможностью парения рядом с орлами. Здесь уникальная в своем роде роза ветров: она благосклонна для парения и почти всегда предсказуема — 300 лётных дней в году. В заключение насыщенной программы увидим Чегемские водопады. Главный Чегемский водопад по праву признан самым необычным. Он собирается из каскада более мелких водопадов с высоты 60 метров и из струй, что пробивают себе путь в расщелинах скал. Падая с высоких уступов, струи разбиваются и образуют водную пыль, от чего возникает радуга. Рядом с водопадами в кафе, откуда открывается прекрасный вид, отведаем национальные балкарские хычины, шашлык и другие блюда традиционной кухни. Важная информация: