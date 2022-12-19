Джип - Тур «Чегемское ущелье»

Джип - Тур «Чегемское ущелье»
Джип - Тур «Чегемское ущелье»
Джип - Тур «Чегемское ущелье»
Джип - Тур «Чегемское ущелье»

Что вас ожидает 🤩

  • Вы увидите:
  • ️ Чегемские водопады
  • ️ Река Чегем
  • ️ Село Эльтюбю
  • ️ Перевал Актопрак
  • ️ Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наши дорогие друзья! Представляю вам экскурсию в Чгемское ущелье! Вас ждут позитивные эмоции, интересные истории и конечно же сказочные виды! Ну и конечно же вы познакомитесь с незабываемой кухней Кавказа! Мы постараемся сделать ваш отдых незабываемым!

⛰ ЧЕГЕМСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Одно из красивых и очень интересных мест, расположилось в Кабардино - Балкарии. Большинство туристов приезжают посмотреть именно на знаменитые «Чегемские водопады».
Им присвоили еще одно звание «плачущие водопады», зимой они замерзают и выглядит очень зрелищно!
Само ущелье поражает воображение: высокие скалы и бурлящий внизу Чегем!
Место, которое укрылось от внешнего мира, расположилось в глубине Чегемского ущелья - село «Эльтюбю».
Это место знаменито так называемым «Городом Мертвых». Туда не проложен асфальт, поэтому не многим выдаётся такая возможность увидеть его своими глазами.
Следующее место которое вы увидите это водопад «Абай - Су», высота его 78 метров. Назвали его в честь охотника Абая, который кормил все селение.
Далее перевал «Актопрак» - это короткая дорога, которая связывает два ущелья: Чегемское и Баксанское. Так же, называют этот перевал дорогой «смотровых площадок». По этому перевалу мы и достигаем самой ожидаемой точки в поездке - Былымскому озеру «Гижгит». Озеро впечатляет своими берегами и цветом воды, вид завораживающий!
При его виде, хочется нырнуть, но не тут то было! По мнению многих экспертов, радиоактивность озёра зашкаливает, поэтому, нам остаётся только глазами любоваться всей красотой озера!
Поездка осуществляется на подготовленном, вместительном внедорожнике от 4-х человек.

Возможней и индивидуальный тур ☝🏼

Ответы на вопросы

Что входит
  • ВКЛЮЧЕНО: трансфер и услуги гида
Что не входит
  • НЕ ВКЛЮЧЕНО: еда
  • Вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адресов в пределах КМВ
Завершение: Доставим к вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 утра
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • 🔥 ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
  • 1. Паспорт РФ
  • 2. Перекус
  • 3. Вода
  • 4. Солнцезащитные очки
  • 5. Солнцезащитный крем
  • 6. Дождевик
  • 7. Удобная обувь
  • 8. Наличные (на всякий случай)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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