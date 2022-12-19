Наши дорогие друзья! Представляю вам экскурсию в Чгемское ущелье! Вас ждут позитивные эмоции, интересные истории и конечно же сказочные виды! Ну и конечно же вы познакомитесь с незабываемой кухней Кавказа! Мы постараемся сделать ваш отдых незабываемым!

⛰ ЧЕГЕМСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Одно из красивых и очень интересных мест, расположилось в Кабардино - Балкарии. Большинство туристов приезжают посмотреть именно на знаменитые «Чегемские водопады».

Им присвоили еще одно звание «плачущие водопады», зимой они замерзают и выглядит очень зрелищно!

Само ущелье поражает воображение: высокие скалы и бурлящий внизу Чегем!

Место, которое укрылось от внешнего мира, расположилось в глубине Чегемского ущелья - село «Эльтюбю».

Это место знаменито так называемым «Городом Мертвых». Туда не проложен асфальт, поэтому не многим выдаётся такая возможность увидеть его своими глазами.

Следующее место которое вы увидите это водопад «Абай - Су», высота его 78 метров. Назвали его в честь охотника Абая, который кормил все селение.

Далее перевал «Актопрак» - это короткая дорога, которая связывает два ущелья: Чегемское и Баксанское. Так же, называют этот перевал дорогой «смотровых площадок». По этому перевалу мы и достигаем самой ожидаемой точки в поездке - Былымскому озеру «Гижгит». Озеро впечатляет своими берегами и цветом воды, вид завораживающий!

При его виде, хочется нырнуть, но не тут то было! По мнению многих экспертов, радиоактивность озёра зашкаливает, поэтому, нам остаётся только глазами любоваться всей красотой озера!

Поездка осуществляется на подготовленном, вместительном внедорожнике от 4-х человек.

Возможней и индивидуальный тур ☝🏼