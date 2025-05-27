Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывает всю свою красоту. В эти месяцы туристы могут насладиться ясными днями и тёплыми вечерами. В октябре и ноябре также возможно путешествие, но стоит учитывать более прохладную погоду. Зимой и ранней весной туры возможны, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым объектам.

Путешествие по Приэльбрусью предлагает уникальную возможность посетить места съёмок известных фильмов и родину балкарского поэта. Величественные горы, лазурные озёра и бурные реки создают незабываемую атмосферу. В программе посещение Баксанского ущелья, озера Гижгит и перевала Актопрак. Туристы увидят древнее поселение Эльтюбю и мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну». Экскурсия завершится у Чегемских водопадов, где можно насладиться мощью природы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наш путь начнётся из городов Кавказских Минеральных вод и будет пролегать по территории Кабардино-Балкарии.

Баксанское ущелье

По дороге, ведущей к исполину Минги-тау («Тысяча гор»), так на балкарском называется Эльбрус, вы проедете через красивейшее ущелье, любуясь сказочными пейзажами.

Озеро Гижгит

В посёлке Былым съедем с оборудованной трассы и грунтовой дорогой поднимемся к высокогорному озеру с водой лазурного цвета. О его происхождении поговорим за чашечкой кофе, сваренного в турке.

Перевал Актопрак

Далее по маршруту исторический, окутанный легендами перевал, связывающий Баксанское и Чегемское ущелья. Вам откроется незабываемый вид на Скалистый хребет и скальный массив Лха, а впереди будет возвышаться массив Ак-Кая. Здесь снимали эпизоды к/ф «Земля Санникова», а где именно — вы узнаете на экскурсии.

Древнее поселение Эльтюбю

Вы увидите некрополь 11 века и башню Малкаруковых, с которой связано несколько легенд. А также посетите мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну», посвящённый балкарскому поэту Кайсыну Кулиеву. Помните песню о «той женщине, которая поёт»? Угадайте, чьи это стихи. Кроме того, это второе кинематографическое место в нашей программе: здесь снимали к/ф Алексея Балабанова «Война».

Парадром «Чегем»

Любители экстрима могут полетать здесь в тандеме с инструктором параллельно орлиным маршрутам. Но заедем мы сюда, в первую очередь, чтобы пообедать. В местном колоритном кафе вы сможете подкрепиться вкусными блюдами национальной кухни.

Чегемские водопады

В завершение вы побываете на водопадах, расположенных прямо у дороги: вы сможете рассмотреть вблизи фактурные скалы и ощутите мощь потоков, срывающихся с 300-метровой высоты. «Девичьи косы», как ещё называют в народе эти водопады, красивы в любое время года — зимой они выглядят как ледяные сталактиты.

Обратно мы поедем другой дорогой, не менее пейзажной.

Организационные детали