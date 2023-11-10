Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана

Баксанское ущелье, озеро Гижгит, древнее поселение Эльтюбю, парадром «Чегем» и Чегемские водопады

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В захватывающем путешествии по Приэльбрусью вы побываете в местах, где снимали к/ф «Земля Санникова» и «Война» Балабанова.

В родном селе знаменитого балкарского поэта посетите трогательный мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну». Познакомитесь со средневековой историей края.

И конечно, весь день вас будут сопровождать волшебные пейзажи скалистых гор, озёр, бурных рек и водопадов.
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Наш путь начнётся из городов Кавказских Минеральных вод и будет пролегать по территории Кабардино-Балкарии.

Баксанское ущелье

По дороге, ведущей к исполину Минги-тау («Тысяча гор»), так на балкарском называется Эльбрус, вы проедете через красивейшее ущелье, любуясь сказочными пейзажами.

Озеро Гижгит

В посёлке Былым съедем с оборудованной трассы и грунтовой дорогой поднимемся к высокогорному озеру с водой лазурного цвета. О его происхождении поговорим за чашечкой кофе, сваренного в турке.

Перевал Актопрак

Далее по маршруту исторический, окутанный легендами перевал, связывающий Баксанское и Чегемское ущелья. Вам откроется незабываемый вид на Скалистый хребет и скальный массив Лха, а впереди будет возвышаться массив Ак-Кая. Здесь снимали эпизоды к/ф «Земля Санникова», а где именно — вы узнаете на экскурсии.

Древнее поселение Эль-Тюбю

Вы увидите некрополь 11 века и башню Малкаруковых, с которой связано несколько легенд. А также посетите мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну», посвящённый балкарскому поэту Кайсыну Кулиеву. Помните песню о «той женщине, которая поёт»? Угадайте, чьи это стихи. Кроме того, это второе кинематографическое место в нашей программе: здесь снимали к/ф Алексея Балабанова «Война».

Парадром «Чегем»

Любители экстрима могут полетать здесь в тандеме с инструктором параллельно орлиным маршрутам. Но заедем мы сюда, в первую очередь, чтобы пообедать. В местном колоритном кафе вы сможете подкрепиться вкусными блюдами национальной кухни.

Чегемские водопады

В завершение вы побываете на водопадах, расположенных прямо у дороги: вы сможете рассмотреть вблизи фактурные скалы и ощутите мощь потоков, срывающихся с 300-метровой высоты. «Девичьи косы», как ещё называют в народе эти водопады, красивы в любое время года — зимой они выглядят как ледяные сталактиты.

Обратно мы поедем другой дорогой, не менее пейзажной.

Организационные детали

  • Все наши туры проходят на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser, которые всегда своевременно проходят технический осмотр
  • Дополнительные расходы: обед в кафе и полёт на параплане (5000 руб.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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