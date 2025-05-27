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Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана

Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив места съёмок фильмов и родину поэта. Откройте для себя историю и природу в захватывающем туре
Путешествие по Приэльбрусью предлагает уникальную возможность посетить места съёмок известных фильмов и родину балкарского поэта. Величественные горы, лазурные озёра и бурные реки создают незабываемую атмосферу. В программе посещение Баксанского ущелья, озера Гижгит и перевала Актопрак. Туристы увидят древнее поселение Эльтюбю и мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну». Экскурсия завершится у Чегемских водопадов, где можно насладиться мощью природы
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Места съёмок известных фильмов
  • 📚 История и культура Кавказа
  • 🌄 Величественные горные пейзажи
  • 🌊 Лазурные озёра и бурные реки
  • 🏞️ Уникальные природные объекты
  • 🍽️ Вкусная национальная кухня

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывает всю свою красоту. В эти месяцы туристы могут насладиться ясными днями и тёплыми вечерами. В октябре и ноябре также возможно путешествие, но стоит учитывать более прохладную погоду. Зимой и ранней весной туры возможны, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана

Что можно увидеть

  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Древнее поселение Эльтюбю
  • Чегемские водопады

Описание экскурсии

Наш путь начнётся из городов Кавказских Минеральных вод и будет пролегать по территории Кабардино-Балкарии.

Баксанское ущелье

По дороге, ведущей к исполину Минги-тау («Тысяча гор»), так на балкарском называется Эльбрус, вы проедете через красивейшее ущелье, любуясь сказочными пейзажами.

Озеро Гижгит

В посёлке Былым съедем с оборудованной трассы и грунтовой дорогой поднимемся к высокогорному озеру с водой лазурного цвета. О его происхождении поговорим за чашечкой кофе, сваренного в турке.

Перевал Актопрак

Далее по маршруту исторический, окутанный легендами перевал, связывающий Баксанское и Чегемское ущелья. Вам откроется незабываемый вид на Скалистый хребет и скальный массив Лха, а впереди будет возвышаться массив Ак-Кая. Здесь снимали эпизоды к/ф «Земля Санникова», а где именно — вы узнаете на экскурсии.

Древнее поселение Эльтюбю

Вы увидите некрополь 11 века и башню Малкаруковых, с которой связано несколько легенд. А также посетите мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну», посвящённый балкарскому поэту Кайсыну Кулиеву. Помните песню о «той женщине, которая поёт»? Угадайте, чьи это стихи. Кроме того, это второе кинематографическое место в нашей программе: здесь снимали к/ф Алексея Балабанова «Война».

Парадром «Чегем»

Любители экстрима могут полетать здесь в тандеме с инструктором параллельно орлиным маршрутам. Но заедем мы сюда, в первую очередь, чтобы пообедать. В местном колоритном кафе вы сможете подкрепиться вкусными блюдами национальной кухни.

Чегемские водопады

В завершение вы побываете на водопадах, расположенных прямо у дороги: вы сможете рассмотреть вблизи фактурные скалы и ощутите мощь потоков, срывающихся с 300-метровой высоты. «Девичьи косы», как ещё называют в народе эти водопады, красивы в любое время года — зимой они выглядят как ледяные сталактиты.

Обратно мы поедем другой дорогой, не менее пейзажной.

Организационные детали

  • Все наши туры проходят на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser, которые всегда своевременно проходят технический осмотр
  • Дополнительные расходы: обед в кафе и полёт на параплане (5000 руб.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 981 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует команда гидов-единомышленников, вдохновленных горами. С радостью покажем любимый край и сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. Все наши экскурсии проводятся на комфортабельных Toyota Land Cruiser и минивэне Toyota Alphard. Мы проводим экскурсии по всему Кавказу. Всегда ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Anastasia
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду, Виталию, за незабываемое путешествие!
Это была не просто поездка, а настоящее погружение в культуру, историю и атмосферу места. Вы проявили профессионализм, чуткость и искреннюю любовь
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к своему делу, что сделало наш отдых по-настоящему особенным.
Спасибо за вашу энергию, эрудицию и теплое отношение! Вы не просто сопровождающий, а настоящий проводник в мир ярких эмоций и открытий.
Рекомендуем!!!
С Уважением, Евгений!

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду, Виталию, за незабываемое путешествие!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду, Виталию, за незабываемое путешествие!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду, Виталию, за незабываемое путешествие!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду, Виталию, за незабываемое путешествие!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду, Виталию, за незабываемое путешествие!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду, Виталию, за незабываемое путешествие!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду, Виталию, за незабываемое путешествие!
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