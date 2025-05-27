6 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Места съёмок известных фильмов
- 📚 История и культура Кавказа
- 🌄 Величественные горные пейзажи
- 🌊 Лазурные озёра и бурные реки
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 🍽️ Вкусная национальная кухня
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Древнее поселение Эльтюбю
- Чегемские водопады
Описание экскурсии
Наш путь начнётся из городов Кавказских Минеральных вод и будет пролегать по территории Кабардино-Балкарии.
Баксанское ущелье
По дороге, ведущей к исполину Минги-тау («Тысяча гор»), так на балкарском называется Эльбрус, вы проедете через красивейшее ущелье, любуясь сказочными пейзажами.
Озеро Гижгит
В посёлке Былым съедем с оборудованной трассы и грунтовой дорогой поднимемся к высокогорному озеру с водой лазурного цвета. О его происхождении поговорим за чашечкой кофе, сваренного в турке.
Перевал Актопрак
Далее по маршруту исторический, окутанный легендами перевал, связывающий Баксанское и Чегемское ущелья. Вам откроется незабываемый вид на Скалистый хребет и скальный массив Лха, а впереди будет возвышаться массив Ак-Кая. Здесь снимали эпизоды к/ф «Земля Санникова», а где именно — вы узнаете на экскурсии.
Древнее поселение Эльтюбю
Вы увидите некрополь 11 века и башню Малкаруковых, с которой связано несколько легенд. А также посетите мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну», посвящённый балкарскому поэту Кайсыну Кулиеву. Помните песню о «той женщине, которая поёт»? Угадайте, чьи это стихи. Кроме того, это второе кинематографическое место в нашей программе: здесь снимали к/ф Алексея Балабанова «Война».
Парадром «Чегем»
Любители экстрима могут полетать здесь в тандеме с инструктором параллельно орлиным маршрутам. Но заедем мы сюда, в первую очередь, чтобы пообедать. В местном колоритном кафе вы сможете подкрепиться вкусными блюдами национальной кухни.
Чегемские водопады
В завершение вы побываете на водопадах, расположенных прямо у дороги: вы сможете рассмотреть вблизи фактурные скалы и ощутите мощь потоков, срывающихся с 300-метровой высоты. «Девичьи косы», как ещё называют в народе эти водопады, красивы в любое время года — зимой они выглядят как ледяные сталактиты.
Обратно мы поедем другой дорогой, не менее пейзажной.
Организационные детали
- Все наши туры проходят на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser, которые всегда своевременно проходят технический осмотр
- Дополнительные расходы: обед в кафе и полёт на параплане (5000 руб.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Это была не просто поездка, а настоящее погружение в культуру, историю и атмосферу места. Вы проявили профессионализм, чуткость и искреннюю любовь