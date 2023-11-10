Баксанское ущелье, озеро Гижгит, древнее поселение Эльтюбю, парадром «Чегем» и Чегемские водопады
В родном селе знаменитого балкарского поэта посетите трогательный мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну». Познакомитесь со средневековой историей края.
И конечно, весь день вас будут сопровождать волшебные пейзажи скалистых гор, озёр, бурных рек и водопадов.
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Описание
Что вас ожидает
Наш путь начнётся из городов Кавказских Минеральных вод и будет пролегать по территории Кабардино-Балкарии.
Баксанское ущелье
По дороге, ведущей к исполину Минги-тау («Тысяча гор»), так на балкарском называется Эльбрус, вы проедете через красивейшее ущелье, любуясь сказочными пейзажами.
Озеро Гижгит
В посёлке Былым съедем с оборудованной трассы и грунтовой дорогой поднимемся к высокогорному озеру с водой лазурного цвета. О его происхождении поговорим за чашечкой кофе, сваренного в турке.
Перевал Актопрак
Далее по маршруту исторический, окутанный легендами перевал, связывающий Баксанское и Чегемское ущелья. Вам откроется незабываемый вид на Скалистый хребет и скальный массив Лха, а впереди будет возвышаться массив Ак-Кая. Здесь снимали эпизоды к/ф «Земля Санникова», а где именно — вы узнаете на экскурсии.
Древнее поселение Эль-Тюбю
Вы увидите некрополь 11 века и башню Малкаруковых, с которой связано несколько легенд. А также посетите мемориальный комплекс «Сто шагов к Кайсыну», посвящённый балкарскому поэту Кайсыну Кулиеву. Помните песню о «той женщине, которая поёт»? Угадайте, чьи это стихи. Кроме того, это второе кинематографическое место в нашей программе: здесь снимали к/ф Алексея Балабанова «Война».
Парадром «Чегем»
Любители экстрима могут полетать здесь в тандеме с инструктором параллельно орлиным маршрутам. Но заедем мы сюда, в первую очередь, чтобы пообедать. В местном колоритном кафе вы сможете подкрепиться вкусными блюдами национальной кухни.
Чегемские водопады
В завершение вы побываете на водопадах, расположенных прямо у дороги: вы сможете рассмотреть вблизи фактурные скалы и ощутите мощь потоков, срывающихся с 300-метровой высоты. «Девичьи косы», как ещё называют в народе эти водопады, красивы в любое время года — зимой они выглядят как ледяные сталактиты.
Обратно мы поедем другой дорогой, не менее пейзажной.
Организационные детали
- Все наши туры проходят на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser, которые всегда своевременно проходят технический осмотр
- Дополнительные расходы: обед в кафе и полёт на параплане (5000 руб.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.