На внедорожнике по горам Кавказа - Плато Бермамыт

На комфортном внедорожнике мы с вами отправимся в горы, к знаменитому плато Бермамыт

На комфортном внедорожнике мы с вами отправимся в горы, к знаменитому плато Бермамыт.

С его смотровых площадок открывается невероятный вид на Эльбрус.

Мы спустимся к живописному аулу Схауат, отведает вкуснейших кавказских лепешек с чаем из горных трав и выпьем минеральной воды в Долине Нарзанов.
На внедорожнике по горам Кавказа - Плато Бермамыт
На внедорожнике по горам Кавказа - Плато Бермамыт
На внедорожнике по горам Кавказа - Плато Бермамыт
На внедорожнике по горам Кавказа - Плато Бермамыт
На внедорожнике по горам Кавказа - Плато Бермамыт
На внедорожнике по горам Кавказа - Плато Бермамыт

Что вы увидите 🤩

  • Плато Бермамыт (три смотровые площадки с видом на Эльбрус)
  • Аул Схауат
  • Долину Нарзанов

Что вас ждет:

  • Позавтракаем на горе Схауат вкуснейшими карачаевскими хычинами и попьем чай на травах.
  • Посетим три смотровые площадки на плато Бермамыт. Этот вид вам запомниться надолго, ведь вершина плато находится на высоте 2592 метра над уровнем моря.
  • Побываем на мостике Султана — ближайшей точке к Эльбрусу.
  • Посетим место скалистого хребта под названием «Амфитеатр». В его середине самые смелые делают нереально красивые фотографии.
  • Полюбуемся на скалы «Два Монаха», высота которых достигает 2600 метра над уровнем моря.
  • Спустимся к аулу Схауат, расположенному в одном из живописных уголков Карачаево-Черкесии,
  • Пообедаем национальными блюдами карачаевской кухни и погуляем в парке «Долина Нарзанов». Его общая протяженность более 5 километров.

Важно знать:

  • Завтрак и обед в стоимость не входят.
  • Забираем по адресу в любом городе Кавказских Минеральных Вод. После бронирования, пожалуйста, сообщите по телефону или WahtsApp точный адрес, откуда вас надо будет забрать.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Чай на травах
  • Кофе, сваренный в турке
  • Сладости
Что не входит
  • Завтрак в кафе на горе Схауат, где можно будет попробовать вкуснейшие национальные Карачаевские хычины
  • Обед в кафе в Долине Нарзанов
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Недоступов Г.
Недоступов Г.
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