Плато Бермамыт (три смотровые площадки с видом на Эльбрус)
Аул Схауат
Долину Нарзанов
Что вас ждет:
Позавтракаем на горе Схауат вкуснейшими карачаевскими хычинами и попьем чай на травах.
Посетим три смотровые площадки на плато Бермамыт. Этот вид вам запомниться надолго, ведь вершина плато находится на высоте 2592 метра над уровнем моря.
Побываем на мостике Султана — ближайшей точке к Эльбрусу.
Посетим место скалистого хребта под названием «Амфитеатр». В его середине самые смелые делают нереально красивые фотографии.
Полюбуемся на скалы «Два Монаха», высота которых достигает 2600 метра над уровнем моря.
Спустимся к аулу Схауат, расположенному в одном из живописных уголков Карачаево-Черкесии,
Пообедаем национальными блюдами карачаевской кухни и погуляем в парке «Долина Нарзанов». Его общая протяженность более 5 километров.
Важно знать:
Завтрак и обед в стоимость не входят.
Забираем по адресу в любом городе Кавказских Минеральных Вод. После бронирования, пожалуйста, сообщите по телефону или WahtsApp точный адрес, откуда вас надо будет забрать.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
12 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Чай на травах
Кофе, сваренный в турке
Сладости
Что не входит
Завтрак в кафе на горе Схауат, где можно будет попробовать вкуснейшие национальные Карачаевские хычины
Обед в кафе в Долине Нарзанов
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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