На комфортном внедорожнике мы с вами отправимся в горы, к знаменитому плато Бермамыт.



С его смотровых площадок открывается невероятный вид на Эльбрус.



Мы спустимся к живописному аулу Схауат, отведает вкуснейших кавказских лепешек с чаем из горных трав и выпьем минеральной воды в Долине Нарзанов.