Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

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На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник!

Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии

Андрей
Андрей – Гид из Пятигорска
Кабардино-Балкария покорит вас фантастической горной природой.

Вы увидите низвергающийся по вертикальным базальтовым стенам водопад Абай Су высотой 72 метра, проедете по серпантинам и захватывающим дух перевалам, отыщете заброшенную турбазу Чегем.

А еще погуляете по «городу мертвых» и посетите нарзанные источники.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 90008 100 ₽ за экскурсиюскидка10%

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На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник!
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник!

Что вас ожидает

Путешествие в мир природы
Вы увидите Малые и Большие Чегемские водопады и услышите историю 📖 древнего городища Лыгыт, основанного в далеком X веке. Пройдете по «мосту в Терабитию», посетите волшебный лес 🌳 с реликтовыми деревьями и оцените самый высокий водопад Кабардино-Балкарии — Абай Су. Кроме того, полюбуетесь заливными лугами, рассмотрите покрытые мхом валуны и посетите нарзанные источники у подножия горы ⛰️ Тихтенген. Если пожелаете, подниметесь пешком к одному из старейших ледников Кавказа — Шаурту.

Кавказские тайны
Северный Кавказ — таинственный и величественный регион, наполненный красотой лесов, бурных рек, грозных скал и заснеженных хребтов. Я расскажу, как могучая и порой опасная природа влияет на местный характер, из чего состоит быт горцев и в чем особенности кавказских традиций, культуры и менталитета. Покажу растения, занесенные в Красную книгу, раскрою тайны «города мертвых» и помогу влюбиться ❤️ в наш волшебный край.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 УАЗ Патриот
  • По желанию я могу организовать ужин у костра. Детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник!
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник!
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник!
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник!
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник!
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник!
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей, я родился и живу на Кавказе. Приглашаю проехать на внедорожнике по бескрайним горным просторам, подышать кристально чистым воздухом и узнать нескучные факты о местной жизни.
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