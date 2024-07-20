Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Кабардино-Балкария покорит вас фантастической горной природой.
Вы увидите низвергающийся по вертикальным базальтовым стенам водопад Абай Су высотой 72 метра, проедете по серпантинам и захватывающим дух перевалам, отыщете заброшенную турбазу Чегем. А еще погуляете по «городу мёртвых» и посетите нарзанные источники.
Вы увидите низвергающийся по вертикальным базальтовым стенам водопад Абай Су высотой 72 метра, проедете по серпантинам и захватывающим дух перевалам, отыщете заброшенную турбазу Чегем. А еще погуляете по «городу мёртвых» и посетите нарзанные источники.
Описание экскурсии
Путешествие в мир природы
Вы увидите Малые и Большие Чегемские водопады, некрополь Фарды -Кешене. Пройдёте по «мосту в Терабитию», посетите волшебный лес с реликтовыми деревьями и оцените самый высокий водопад Кабардино-Балкарии — Абай Су. Кроме того, полюбуетесь заливными лугами, рассмотрите покрытые мхом валуны и посетите нарзанные источники у подножия горы Тихтенген. Если пожелаете, подниметесь пешком к одному из старейших ледников Кавказа — Шаурту.
Кавказские тайны
Северный Кавказ — таинственный и величественный регион, наполненный красотой лесов, бурных рек, грозных скал и заснеженных хребтов. На пути вы встретитесь с растениями из Красной книги, попробуете разгадать тайны исцеления и прилива сил в «городе мёртвых». Вы обязательно влюбитесь в наш волшебный край.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот
- При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 686 туристов
Меня зовут Андрей, я родился и живу на Кавказе. Приглашаю проехать на внедорожнике по бескрайним горным просторам, подышать кристально чистым воздухом и узнать нескучные факты о местной жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Это была одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Идеально спланированный маршрут, сказочные места и природа гор. Цветущие горные склоны на веке в моем сердце ❤️ Благодарим Андрея за незабываемые впечатления и комфортную во всех смыслах поездку.
Если телом мы и не помолодели, то душой вернулись в золотую пору юности.
Если телом мы и не помолодели, то душой вернулись в золотую пору юности.
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М
Очень понравилась экскурсия с Андреем:) Отличный водитель и приятный собеседник. Насладились видами, отлично отдохнули. Если ещё раз поедем в Пятигорск, то обратимся ещё раз к этому же гиду.
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А
Поездка нам понравилась. Андрей за разумную доплату предложил разные маршруты движения туда и обратно, что оказалось очень удачным вариантом, захватили озеро и перевал. В сам заповедник не попали, тк в
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Ю
Мы путешествовали семьей из 4 человек. включая двух детей 7 и 16 лет! Наш гид за это время стал нам другом) редко встретишь такого внимательного человека! Андрей легко подстраивался под
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