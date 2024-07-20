Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

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На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник

Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Кабардино-Балкария покорит вас фантастической горной природой.

Вы увидите низвергающийся по вертикальным базальтовым стенам водопад Абай Су высотой 72 метра, проедете по серпантинам и захватывающим дух перевалам, отыщете заброшенную турбазу Чегем. А еще погуляете по «городу мёртвых» и посетите нарзанные источники.
5
4 отзыва
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник

Описание экскурсии

Путешествие в мир природы

Вы увидите Малые и Большие Чегемские водопады, некрополь Фарды -Кешене. Пройдёте по «мосту в Терабитию», посетите волшебный лес с реликтовыми деревьями и оцените самый высокий водопад Кабардино-Балкарии — Абай Су. Кроме того, полюбуетесь заливными лугами, рассмотрите покрытые мхом валуны и посетите нарзанные источники у подножия горы Тихтенген. Если пожелаете, подниметесь пешком к одному из старейших ледников Кавказа — Шаурту.

Кавказские тайны

Северный Кавказ — таинственный и величественный регион, наполненный красотой лесов, бурных рек, грозных скал и заснеженных хребтов. На пути вы встретитесь с растениями из Красной книги, попробуете разгадать тайны исцеления и прилива сил в «городе мёртвых». Вы обязательно влюбитесь в наш волшебный край.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Патриот
  • При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 686 туристов
Меня зовут Андрей, я родился и живу на Кавказе. Приглашаю проехать на внедорожнике по бескрайним горным просторам, подышать кристально чистым воздухом и узнать нескучные факты о местной жизни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Г
Это была одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Идеально спланированный маршрут, сказочные места и природа гор. Цветущие горные склоны на веке в моем сердце ❤️ Благодарим Андрея за незабываемые впечатления и комфортную во всех смыслах поездку.
Если телом мы и не помолодели, то душой вернулись в золотую пору юности.
Это была одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Идеально спланированный маршрут, сказочные места
Это была одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Идеально спланированный маршрут, сказочные места
Это была одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Идеально спланированный маршрут, сказочные места
Это была одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Идеально спланированный маршрут, сказочные места
Это была одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Идеально спланированный маршрут, сказочные места
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М
Очень понравилась экскурсия с Андреем:) Отличный водитель и приятный собеседник. Насладились видами, отлично отдохнули. Если ещё раз поедем в Пятигорск, то обратимся ещё раз к этому же гиду.
Очень понравилась экскурсия с Андреем:) Отличный водитель и приятный собеседник. Насладились видами, отлично отдохнули. Если ещё
Очень понравилась экскурсия с Андреем:) Отличный водитель и приятный собеседник. Насладились видами, отлично отдохнули. Если ещё
Очень понравилась экскурсия с Андреем:) Отличный водитель и приятный собеседник. Насладились видами, отлично отдохнули. Если ещё
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А
Поездка нам понравилась. Андрей за разумную доплату предложил разные маршруты движения туда и обратно, что оказалось очень удачным вариантом, захватили озеро и перевал. В сам заповедник не попали, тк в
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приграничной зоне, прождав более 30 минут на посту и, поняв что прождем еще час, а потом ждать столько же времени обратно, уехали на парадром, где удалось полетать над ущельем. Таким образом, если едете в выходной, то учитывайте возможность длительного ожидания пропуска на погранзаставе. Манера езды водителя адекватная и аккуратная. Рекомендую поездку именно с озером и перевалом, получается разнообразнее. Делали много красивых фото. Выезжать тогда лучше пораньше. Пунктов питания по дороге немного. Тоже надо учитывать этот момент при поездке. Несмотря на то, что до планируемого пункта назначения мы не добрались, рекомендую данную поездку и водителя, учитывая что в целом всем остались довольны.

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Ю
Мы путешествовали семьей из 4 человек. включая двух детей 7 и 16 лет! Наш гид за это время стал нам другом) редко встретишь такого внимательного человека! Андрей легко подстраивался под
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все нюансы путешествия с детьми, предлагал различные варианты замены сложных маршрутов, показал нам невероятно красивые места,которые мы будем долго помнить. Поездка заняла почти весь день, но благодаря комфортной машине и внимательному гиду мы почти не устали, а дети требовали продолжения! Рекомендуем всем!

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