Ворота Солнца – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Ворота Солнца» в Пятигорске, цены от 6400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Здравствуй, Пятигорск
На машине
3 часа
145 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Пятигорск
Откройте для себя Пятигорск с его историей и культурой. Посетите парк «Цветник», Эолову арфу и другие достопримечательности за 3 часа
Начало: У парка «Цветник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
Пешая
3 часа
138 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6400 ₽ за всё до 6 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
На машине
7 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    10 ноября 2025
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Экскурсия прям захватила. Ещё долго обсуждали между собой Лермонтова. Карен отлично рассказал и историю Пятигорска, и, неразрывно связанную с Пятигорском, судьбу Лермонтова. Очень красивые смотровые площадки. Очень рекомендую. Экскурсия частично пешеходная, частично на автомобиле.
  • А
    Андрей
    2 ноября 2025
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Название экскурсии абсолютно точное:
    "Влюбиться в Пятигорск за один день" совершенно реально на экскурсии с Кареном) Карен - великолепный рассказчик, умеющий
    читать дальше

    заинтересовать любую аудиторию. На экскурсии вместе со мной были 15летний сын и мама, которой уже за 70: все остались очень довольны экскурсией.
    Мы прогулялись по лермонтовским местам: узнали какими пирожками угощала Екатерина Сушкова Лермонтова и почему, познакомились с секретом памятнику Лермонтову, посетили озеро Провал, прогулялись по парку Цветник и многое другое. Мы получили массу приятных впечатлений. Очень рекомендую эту экскурсию! 👍

  • М
    Михаил
    31 октября 2025
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Отличная экскурсия. Нам понравилось. Интересно и познавательно.
  • О
    Оксана
    6 октября 2025
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    К сожалению, целый день шёл дождь. Экскурсия получилась смазанной и неполной. Мы часто были предоставлены сами себе. Чувствовалось взаимное неудовлетворение. Надеюсь, что это всего лишь влияние погоды.
  • Н
    Николай
    15 июля 2025
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Пятигорск - один из самых любимых моих городов на Северном Кавказе, здесь обязательно стоит побывать! Экскурсия понравилась
  • Е
    Евгения
    7 июля 2025
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Замечательная экскурсия!!! Непринужденная беседа, очень много интересных фактов о Пятигорске! Нам очень понравилось!!! Огромное спасибо Аркадию за такие положительные эмоции!
  • Л
    Любовь
    17 июня 2025
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Потрясающая экскурсия! Великолепные виды, интересные локации, потрясающие до глубины души, эмоции зашкаливают! Все чётко, отлично продумано, много времени погулять и
    читать дальше

    сделать фото. Карен, спасибо Вам большое за доставленные эмоции и удовольствие! А также за аккуратное вождение, интересные рассказы и разговоры. За отличные фото и возможность спокойно погулять. Процветания!

  • В
    Василий
    26 марта 2025
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Итак. … подбираю слова, что бы выразить восхищение данной экскурсией. Это - превосходство ожиданий. Экскурсоводу Карену реально удалось, за один
    читать дальше

    день, влюбить нас в Пятигорск. Нам не повезло с погодой, был туман и дождик со снегом, но это не помешало, потому что, главным увлекающим был город Пятигорск и рассказ Карена. Очень много узнали о М. Ю. Лермонтове. Карен очень хороший рассказчик и собеседник, с хорошим чувством юмора. Экскурсия прошла с комфортом на автомобиле. Огромное спасибо Карену за предложение побывать еще и в Железноводске, где прогулялись по великолепному парку.

  • С
    Станислав
    25 февраля 2025
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Несмотря на сложные погодные условия экскурсия удалась. Ключевое: двое детей (мальчики 12 и 13 лет) после экскурсии вечером за ужином
    читать дальше

    живо обсуждали то, что услышали/увидели, а по прилету в Москву делились теми знаниями, что получили во время экскурсии. Карен отличный рассказчик, который любит то, что делает и о чем говорит. А это в любой профессии важнее всего. Всем искренне рекомендую.

  • С
    Светлана
    22 октября 2024
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Спасибо Карену за прекрасно проведенный день, интересные рассказы и яркие впечатления!
  • Е
    Елена
    19 сентября 2024
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Аркадию за хорошо организованное и интересное путешествие. Аркадий окунул нас легенды Пятигорска и его историю. После экскурсии остались масса положительных эмоций и прекрасных впечатлений. Большое спасибо. Желаем ему дальнейших творческих успехов.
  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Карен отличный гид, все показал и рассказал учитывая мои приоритеты, отличное чувство юмора, прекрасное изложение материала. Влюбилась в Пятигорск!
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Выражаем огромную благодарность Карену! Экскурсия однозначно стоит своих денег!
    Индивидуальный подход! Потрясающе эрудированный экскурсовод! Столько неизвестных фактов и интересных историй нам
    читать дальше

    рассказали, что еще весь вечер были под впечатлением и обсуждали услышанное!
    Заказывали обзорную экскурсию по Пятигорску, а получили полноценный обзор истории Северного Кавказа!

    Выражаем огромную благодарность Карену! Экскурсия однозначно стоит своих денег!
  • И
    Ирина
    22 июня 2024
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Экскурсия очень понравилась и детям и взрослым. Узнали много интересного и посетили очень красивые места. Спасибо большое Аркадию за прекрасную поездку.
  • М
    Марина
    1 января 2024
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Фантастическая предновогодняя экскурсия!!! Увидеть такое количество интересных мест за один день - это здорово! Умный, эрудированный рассказчик с прекрасным русским
    читать дальше

    языком, умеющий подавать материал в игровой интерактивной форме. Блестяще умеет владеть вниманием экскурсантов в течение всей экскурсии. Очень благодарны Карену!и будем рекомендовать этого экскурсовода своим друзьям и зкакомым

  • М
    Марина
    5 декабря 2023
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Это была не экскурсия. Это был прекрасный день в беседах со старым хорошим знакомым. Спокойно, расслабляюще, безопасно. И одновременно насыщенно
    читать дальше

    и весело. И да - очень вкусно, все рекомендации сработали
    Получили ровно столько информации, сколько готовы были усвоить. Никакого заученного бубнежа и кусков из школьной программы.
    Карен, спасибо. Вернемся!

  • Т
    Татьяна
    26 ноября 2023
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Огромное спасибо Карену за прекрасную экскурсию после которой мы действительно влюбились в Пятигорск. Он показал и рассказал нам о всех
    читать дальше

    основных достопримечательностях, много нового узнали о М. Ю. Лермонтове, захотелось перечитать "Героев нашего времени"! Экскурсия хорошо организована, Карен очень чуткий и внимательный человек, дал нам прекрасные рекомендации о том, где можно пообедать и выпить самый вкусный и оригинальный в городе кофе!

  • В
    Владимир
    17 ноября 2023
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Полезная экскурсия даже для тех кто не раз бывал в Пятигорске. Несколько не "избитых" вниманием мест. Хорошее изложение исторической информации.
    читать дальше

    Для знакомства с Пятигорском действительно нужно не менее 7 часов. После этой экскурсии появляются нацеленные возможности самостоятельного более детального изучения заинтересовавших мест или изложенных событий

  • Е
    Екатерина
    6 августа 2023
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Большое спасибо Карену за наше интересное знакомство с Пятигорском. Помимо непосредственной визуализации самых главных достопримечательностей города, мы ещё получили массу полезной и интересной информации.
  • И
    Ирина
    21 июня 2023
    Влюбиться в Пятигорск за один день
    Были на экскурсии в мини группе из 5 человек с двумя детьми восьми лет. Карен интересный рассказчик и его легенды
    читать дальше

    дети слушали с упоением. Очень интересные локации, интригующие моменты из жизни Лермонтова, природа гор и красота Парка цветов заставили влюбиться в Пятигорск. Большое спасибо за доставленное удовольствие!!!

