Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Пятигорск
Откройте для себя Пятигорск с его историей и культурой. Посетите парк «Цветник», Эолову арфу и другие достопримечательности за 3 часа
Начало: У парка «Цветник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
13 500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья10 ноября 2025Экскурсия прям захватила. Ещё долго обсуждали между собой Лермонтова. Карен отлично рассказал и историю Пятигорска, и, неразрывно связанную с Пятигорском, судьбу Лермонтова. Очень красивые смотровые площадки. Очень рекомендую. Экскурсия частично пешеходная, частично на автомобиле.
- ААндрей2 ноября 2025Название экскурсии абсолютно точное:
"Влюбиться в Пятигорск за один день" совершенно реально на экскурсии с Кареном) Карен - великолепный рассказчик, умеющий
- ММихаил31 октября 2025Отличная экскурсия. Нам понравилось. Интересно и познавательно.
- ООксана6 октября 2025К сожалению, целый день шёл дождь. Экскурсия получилась смазанной и неполной. Мы часто были предоставлены сами себе. Чувствовалось взаимное неудовлетворение. Надеюсь, что это всего лишь влияние погоды.
- ННиколай15 июля 2025Пятигорск - один из самых любимых моих городов на Северном Кавказе, здесь обязательно стоит побывать! Экскурсия понравилась
- ЕЕвгения7 июля 2025Замечательная экскурсия!!! Непринужденная беседа, очень много интересных фактов о Пятигорске! Нам очень понравилось!!! Огромное спасибо Аркадию за такие положительные эмоции!
- ЛЛюбовь17 июня 2025Потрясающая экскурсия! Великолепные виды, интересные локации, потрясающие до глубины души, эмоции зашкаливают! Все чётко, отлично продумано, много времени погулять и
- ВВасилий26 марта 2025Итак. … подбираю слова, что бы выразить восхищение данной экскурсией. Это - превосходство ожиданий. Экскурсоводу Карену реально удалось, за один
- ССтанислав25 февраля 2025Несмотря на сложные погодные условия экскурсия удалась. Ключевое: двое детей (мальчики 12 и 13 лет) после экскурсии вечером за ужином
- ССветлана22 октября 2024Спасибо Карену за прекрасно проведенный день, интересные рассказы и яркие впечатления!
- ЕЕлена19 сентября 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Аркадию за хорошо организованное и интересное путешествие. Аркадий окунул нас легенды Пятигорска и его историю. После экскурсии остались масса положительных эмоций и прекрасных впечатлений. Большое спасибо. Желаем ему дальнейших творческих успехов.
- ООльга7 сентября 2024Карен отличный гид, все показал и рассказал учитывая мои приоритеты, отличное чувство юмора, прекрасное изложение материала. Влюбилась в Пятигорск!
- ТТатьяна25 июня 2024Выражаем огромную благодарность Карену! Экскурсия однозначно стоит своих денег!
Индивидуальный подход! Потрясающе эрудированный экскурсовод! Столько неизвестных фактов и интересных историй нам
- ИИрина22 июня 2024Экскурсия очень понравилась и детям и взрослым. Узнали много интересного и посетили очень красивые места. Спасибо большое Аркадию за прекрасную поездку.
- ММарина1 января 2024Фантастическая предновогодняя экскурсия!!! Увидеть такое количество интересных мест за один день - это здорово! Умный, эрудированный рассказчик с прекрасным русским
- ММарина5 декабря 2023Это была не экскурсия. Это был прекрасный день в беседах со старым хорошим знакомым. Спокойно, расслабляюще, безопасно. И одновременно насыщенно
- ТТатьяна26 ноября 2023Огромное спасибо Карену за прекрасную экскурсию после которой мы действительно влюбились в Пятигорск. Он показал и рассказал нам о всех
- ВВладимир17 ноября 2023Полезная экскурсия даже для тех кто не раз бывал в Пятигорске. Несколько не "избитых" вниманием мест. Хорошее изложение исторической информации.
- ЕЕкатерина6 августа 2023Большое спасибо Карену за наше интересное знакомство с Пятигорском. Помимо непосредственной визуализации самых главных достопримечательностей города, мы ещё получили массу полезной и интересной информации.
- ИИрина21 июня 2023Были на экскурсии в мини группе из 5 человек с двумя детьми восьми лет. Карен интересный рассказчик и его легенды
