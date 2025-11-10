читать дальше

день, влюбить нас в Пятигорск. Нам не повезло с погодой, был туман и дождик со снегом, но это не помешало, потому что, главным увлекающим был город Пятигорск и рассказ Карена. Очень много узнали о М. Ю. Лермонтове. Карен очень хороший рассказчик и собеседник, с хорошим чувством юмора. Экскурсия прошла с комфортом на автомобиле. Огромное спасибо Карену за предложение побывать еще и в Железноводске, где прогулялись по великолепному парку.