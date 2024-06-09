Описание экскурсии

Начало экскурсии Наше путешествие стартует рано — в 6 часов утра. Уже в 9 часов вы прибудете на место старта и узнаете от гида-проводника, как нужно вести себя в горах. После мы отправимся к Дуккинским озерам, а по пути вы послушаете личные истории гида о восхождении на Эльбрус и узнаете много нового о местах, которые вы посетите. К Дуккинским озерам в компании хаски Маршрут будет проходить вдоль речки Дукка. Густые леса, холмы гор, журчащая речка — все это мы встретим на пути. А сопровождать нас будут пушистые хаски, с одной из них вы сможете идти в связке. Прибыв на место, мы устроим пикник и запечатлим на фото красивые альпийские вершины. Важная информация: По вашему желанию, мы можем поменять маршрут. Все запросы можно обсудить в переписке с гидом.