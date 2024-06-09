Мы отправимся в захватывающее путешествие по Архызу.
Пейзажи здесь просто удивительные! Высокогорные водоемы, хвойные леса, альпийские луга в окружении панорам гор. Мы с радостью сопроводим вас по заповедным местам этого уголка первозданной природы.
Пейзажи здесь просто удивительные! Высокогорные водоемы, хвойные леса, альпийские луга в окружении панорам гор. Мы с радостью сопроводим вас по заповедным местам этого уголка первозданной природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Пейзажи Архыза
- Дуккинские озера
Описание экскурсии
Начало экскурсии Наше путешествие стартует рано — в 6 часов утра. Уже в 9 часов вы прибудете на место старта и узнаете от гида-проводника, как нужно вести себя в горах. После мы отправимся к Дуккинским озерам, а по пути вы послушаете личные истории гида о восхождении на Эльбрус и узнаете много нового о местах, которые вы посетите. К Дуккинским озерам в компании хаски Маршрут будет проходить вдоль речки Дукка. Густые леса, холмы гор, журчащая речка — все это мы встретим на пути. А сопровождать нас будут пушистые хаски, с одной из них вы сможете идти в связке. Прибыв на место, мы устроим пикник и запечатлим на фото красивые альпийские вершины. Важная информация: По вашему желанию, мы можем поменять маршрут. Все запросы можно обсудить в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пейзажи Архыза
- Дуккинские озера
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Варианты программы: Архыз, Приэльбрусье или Домбай
- По вашему желанию, мы можем поменять маршрут. Все запросы можно обсудить в переписке с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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