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Баксанское ущелье – туры в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «Баксанское ущелье» в Пятигорске, цены от 29 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе
На машине
Канатная дорога
3 дня
7 отзывов
Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе
Прокатиться по канатной дороге до высоты 3850 м, полюбоваться озером Гижгит и посетить некрополь
Начало: Пятигорск, 9:00
29 400 ₽ за человека
Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай
На машине
5 дней
Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай
Увидеть Эльбрус, попробовать нарзан, посетить место дуэли Лермонтова и Кисловодский парк
Начало: Пятигорск, 12:00
26 авг в 12:00
2 сен в 12:00
40 300 ₽ за человека
От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан
На автобусе
Канатная дорога
8 дней
От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан
Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Грозный, Аргун, Дербент, Сулакский каньон и мастер-классы
Начало: Пятигорск, ваш отель, 12:40-13:35
31 авг в 12:40
14 сен в 12:40
68 100 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Баксанское ущелье»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе;
  2. Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай;
  3. От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан.
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Домбай;
  2. Приэльбрусье;
  3. Озеро Провал;
  4. Эльбрус;
  5. Пушкинская Галерея;
  6. Парк Цветник;
  7. Гора Мусса-Ачитара;
  8. Место дуэли Лермонтова;
  9. Эолова арфа;
  10. Кисловодский парк.
Сколько стоит тур в Пятигорске в августе 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Баксанское ущелье" можно забронировать 3 тура от 29 400 до 68 100. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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