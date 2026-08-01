Три счастливых дня: Чегем, Эльбрус, Чегет и другие красоты Приэльбрусья в мини-группе
Прокатиться по канатной дороге до высоты 3850 м, полюбоваться озером Гижгит и посетить некрополь
Начало: Пятигорск, 9:00
29 400 ₽ за человека
Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай
Увидеть Эльбрус, попробовать нарзан, посетить место дуэли Лермонтова и Кисловодский парк
Начало: Пятигорск, 12:00
26 авг в 12:00
2 сен в 12:00
40 300 ₽ за человека
От предгорий к морю через весь Кавказ: Кавминводы, Приэльбрусье, Домбай, Чечня и Дагестан
Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Грозный, Аргун, Дербент, Сулакский каньон и мастер-классы
Начало: Пятигорск, ваш отель, 12:40-13:35
31 авг в 12:40
14 сен в 12:40
68 100 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Баксанское ущелье»
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