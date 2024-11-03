Старозолотовский расположен на берегу Дона-батюшки, в удалении от магистралей. Добираться сюда непросто, но ехать стоит. Зачем? Любоваться куренями на живописных склонах и вдыхать ароматы лавандовых полей. Слушать старинные казачьи песни. Посещать калачную и винодельню, где производят легендарный «Красностоп». Говорить о донском казачестве и постигать его самобытность.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Мы проедем через интереснейшие исторические места:
- города Аксай и Новочеркасск — мировую столицу казачества
- хутор Пухляковский — сердце донского виноделия
- станицу Раздорскую — первую столицу донских казаков
Вы увидите:
- Одигитривский храм и памятник В. Этушу в Аксае
- Вознесенский Войсковой собор
- Атаманский дворец и памятники казачьим атаманам в Новочеркасске
- места съёмок советского сериала «Цыган»
- дом-музей писателя А. Калинина в хуторе Пухляковском
- галерею художников-суриковцев, музей казачества и старинные казачьи курени в Раздорской
- музей «Тихий Дон» и прекрасные пейзажи в хуторе Старозолотовский. Там же вы посетите ресторан с великолепной местной кухней — кулешом, ухой-щербой, курником, донскими раками
- шлюзы у города Константиновска
- город Семикаракорск — родину знаменитой семикаракорской керамики
- станицу Маныческую с одним из самых больших сельских православных храмов России
- знаменитую винодельню «Вина Арпачина»
Донское виноделие
- Вы пройдёте среди настоящих донских чаш — каркасов, по которым плетётся виноград
- Узнаете о традициях здешнего виноделия
- Оцените вина из сортов «Цимлянский чёрный» и «Сибирьковый»
- Попробуете легендарный автохтоннский сорт «Красностоп золотовский»
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном авто Hyundai Solaris, услуги гида, обзорная экскурсия по территории хутора Старозолотовского
- За день проедем около 350 км, поэтому с маленькими детьми ехать не рекомендуется
- Женщинам при себе нужно иметь платок для посещения православных храмов
Дополнительные расходы
- Музей «Тихий Дон»: взрослый билет — 700 ₽, детский — 300 ₽
- Питание, винные дегустации — цены по запросу
- После экскурсии можете остаться в гостевом курене с ночёвкой. В таком случае стоимость поездки увеличивается — подробности в переписке
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провёл экскурсии для 593 туристов
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!Задать вопрос
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