Мы соединили историю города и лёгкое гастрономическое удовольствие в одном маршруте.
Вы почувствуете атмосферу старой Рязани, увидите её улочки, монастыри и храмы, а также узнаете о прошлом, архитектуре и горожанах. По вашему желанию продолжим экскурсию в Галерее пряников с дегустациями и мастер-классом.
Описание экскурсии
- Рязанский кремль: Успенский и Христорождественский соборы, соборная колокольня. Они до сих пор хранят атмосферу средневековой Руси
- Спасо-Преображенский монастырь и мемориальный комплекс с часовней Всех Святых. Здесь в символах отражена история Рязани от древности до наших дней
- Архангельский собор, церковь Спаса-на-Яру и шатровый храм Святого Духа — редкий по архитектуре
- Финал маршрута — Галерея пряников. По желанию вы познакомитесь с пряничными традициями, увидите уникальные съедобные композиции, попробуете несколько видов пряников. И даже сможете поучаствовать в их создании и росписи
О чём поговорим:
- Почему Переяславль-Рязанский стал столицей Рязанской земли, когда было разрушено старое городище и как это повлияло на судьбу региона
- Как храм Архангельского собора служил домовой церковью для рязанских архиереев и стал усыпальницей для 22 духовных лидеров
- Как генеральный план 1780 года изменил облик Рязани и почему улицы города перестроили по новой регулярной сетке
- Почему рязанцы когда-то называли себя «полоумными людищами» и «косопузыми»
- Как на Руси появились пряники и чем сибирские отличались от европейских
- Как пряники использовались на крестины, свадьбы, поминки и как их вручали в качестве наград
- Почему деревянные пряничные доски считались наследием мастера и могли служить до 70 лет
Организационные детали
- Обзорная экскурсия по городу занимает 2 часа, экскурсия в Галерее пряников — 30-40 мин.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Билеты в Галерею пряников оплачиваются дополнительно. Возможны 2 варианта программы (проводит сотрудник музея):
- Экскурсия «Мировые пряничные традиции», мастер-класс по выпечке и росписи пряника, чаепитие с пряничным ассорти — 650 ₽ за взрослого, 600 ₽ за ребёнка
- Экскурсия «Мировые пряничные традиции» — 300 ₽ за взрослого 250 ₽ за ребёнка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
