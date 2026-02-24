О Ольга

Экскурсия очень понравилась. Елене большое спасибо. С нами было трое детей, Елена подстроила экскурсию, что бы и детям было интересно, задавала им вопросы, что бы им было интересно и что то они запомнили. За экскурсию и экскурсоводу ставим 5+