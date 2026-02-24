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Индивидуальная
до 15 чел.
Гастрономическая экскурсия «Кухня Рязанского края»
Начало: Новослободский сквер, памятник Рязанскому косопузу
«Скобелев ввёл в рацион солдат оригинальные котлеты, как и где пекут блины — каравайцы, почему сыроегу не выпекают, вкус и рецепт рязанского десерта — калинника и советы академика Павлова для здоровой жизни»
Расписание: каждый день с 11:00 до 22:00
Сегодня в 11:00
8000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рязань вкусная и интересная
Прогулка по городу и мастер-класс в музее хлеба для всей семьи (6+)
«Вы услышите, как хлеб выращивали и пекли на Рязанщине, почему регион называли хлебной столицей и какие секреты хранили местные пекари»
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Елена хороший гид, прошли по интересному маршруту, послушали интересный рассказ про город, все не скучно, познавательно, на одном дыхании! в завершении - чудесный обед в ресторанчике, отличное меню, красивая подача, интересная местная кухня. Все прошло очень хорошо!!
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К
Елена хороший гид, прошли по интересному маршруту, послушали интересный рассказ про город, все не скучно, познавательно, на одном дыхании! в завершении - чудесный обед в ресторанчике, отличное меню, красивая подача, интересная местная кухня. Все прошло очень хорошо!!
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Е
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена все очень грамотно и очень интересно рассказала. Сразу видно что человек очень любит свой город, его историю и просто знает своё дело. Еще раз спасибо за экскурсию и за доставленные положительные эмоции.
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О
Экскурсия очень понравилась. Елене большое спасибо. С нами было трое детей, Елена подстроила экскурсию, что бы и детям было интересно, задавала им вопросы, что бы им было интересно и что то они запомнили. За экскурсию и экскурсоводу ставим 5+
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В
Очень интересная и познавательная экскурсия! Мы увидели исторический центр города, узнали о особенностях быта и жизни рязанцев. Прошлись по центральным
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Н
Прогулка отличная получилась. Интересная, душевая. Елена, спасибо Вам большое. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую.
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М
Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Елене спасибо!
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В
Экскурсия прошла на одном дыхании. Понравился стиль изложения экскурсовода. На все вопросы были даны полные ответы. Остались довольны работой экскурсовод.
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М
Спасибо Елене за подробный и одухотворённый рассказ про Рязань, её становление и её меценатов! Всё было замечательно и с погодой повезло.
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С
Очень интересно и познавательно прошла наша экскурсия с Еленой! Видно что человек любит свою профессию и особенно свой город! Всем рекомендуем!
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Всего 35 отзывов в Рязани в категории "Кулинарные мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Кулинарные мастер-классы»
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