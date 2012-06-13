С океаном наедине: трип на Курильские острова
Авторский тур на Сахалине

Прикоснуться к Тихому океану, увидеть кипящее вулканическое озеро и побывать на заброшенном маяке

Белые отвесные скалы, чёрный песок, Бирюзовое око и бескрайнее, ярко-синее Охотское море — отправляемся на Дальний Восток, чтобы увидеть всю палитру Сахалина и Итурупа.

Будем спускаться в искусственные пещеры в каменных громадах, бродить по лавовым полям и даже сварим яйца в кипящем озере с температурой 100 градусов Цельсия.

Вас ждут вкуснейшие морепродукты, эффектные фотографии от профессионального фотографа, который будет с нами всё путешествие, купание в термальных источниках и парение в настоящей корейское бане — активный релакс обеспечен!
С океаном наедине: трип на Курильские острова
С океаном наедине: трип на Курильские острова
С океаном наедине: трип на Курильские острова
Ближайшие даты:
13
июн
21
июл
3
авг
24
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет195 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.

Проживание. Будем жить в отеле 4* в Южно-Сахалинске, эко-отеле на вулкане Баранского на Итурупе/ отеле «Остров»/ отеле «Янкито», 2-местное размещение. В некоторых эко-домах кровать большая двуспальная, выдается отдельное одеяло на каждого гостя. Также в некоторых эко-домах душ и туалет находятся в общей зоне.

Питание. В программу включены завтраки в отелях, обеды и ужин в 1 день. Остальные ужины — в кафе и ресторанах города за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Сахалин

Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска в 15:30 и отправляемся в отель, где вы сможете отдохнуть после дороги. Вечером насладимся ужином и посетим корейский банный комплекс, чтобы расслабиться и настроиться на отпуск.

2 день

Гора Лягушка и вулканы Итурупа

После завтрака разместимся в машине и начнём путешествие по Сахалину. Первая точка — гора Лягушка. К скале, напоминающей рептилию, ведёт тропа через живописный смешанный лес. После несложного трекинга пообедаем и поедем в аэропорт — нас уже ждёт Итуруп, самый большой остров Курильского архипелага. Из иллюминатора вы увидите бескрайний океан и остров с высоты.

Доберёмся к лавовому полю Янкито. Чёрные обрывистые скалы, уходящие в воду, образовались во время извержения вулкана Богдана Хмельницкого, расположенного неподалёку. Лава медленно стекала в море, образовывая причудливый рельеф камней.

Отметим первый день на острове роскошным обедом с местными морепродуктами и головокружительным видом, а затем заселимся в отель.

Вечером посетим термальный комплекс «Ванночки» и поужинаем в местном кафе (за доплату).

Гора Лягушка и вулканы ИтурупаГора Лягушка и вулканы ИтурупаГора Лягушка и вулканы ИтурупаГора Лягушка и вулканы ИтурупаГора Лягушка и вулканы Итурупа
3 день

Чёрные и Белые скалы, пляж Горячий

Позавтракаем, соберём вещи и отправимся к Охотскому морю. День пройдёт насыщенно и фотогенично: побываем у Чёрных и знаменитых Белых скал из пористого вулканического песка и пемзы. Сделаем эффектные кадры на фоне обрывистых, уходящих в море громад, и серого, местами чёрного, песка.

Обед устроим прямо у моря с захватывающим дух видом на Белые скалы под шум волн и крики чаек. Затем посетим живописную бухту Парусную и прогуляемся по Горячему пляжу.

Вечером вернёмся в центре острова и заселимся в гостиницу.

Чёрные и Белые скалы, пляж ГорячийЧёрные и Белые скалы, пляж ГорячийЧёрные и Белые скалы, пляж ГорячийЧёрные и Белые скалы, пляж ГорячийЧёрные и Белые скалы, пляж ГорячийЧёрные и Белые скалы, пляж Горячий
4 день

Свободный день

Сегодня — запасной день на случай плохой погоды или задержки рейса. Вы сможете расслабиться на побережье, прогуляться по пустынным пляжам наедине с собой и природой и вдоволь нафотографироваться. По желанию можно совершить восхождение на вулкан Баранского или заказать морскую прогулку вокруг Белых скал за доплату.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Тихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулкана

После завтрака отправимся к заливу Касатка, где сможем прикоснуться к Тихому океану! Побываем на зеркальном пляже с вулканическим песком, на поверхности которого постоянно стоит несколько сантиметров воды, напоминающих гладь зеркала — отсюда необычное название. Над пляжем нависает скала, изрезанная пещерами и тоннелями, в которые можно заглянуть и сделать необычные фотографии.

Раньше здесь располагалась японская военно-морская база с аэродромом. Именно отсюда в 1941 году вылетели самолёты на Пёрл-Харбор.

Сфотографируемся с местным Робинзоном — библиотекарем Сергеем Лещенко, охраняющим выброшенный на берег корабль. Перекусим прямо на берегу, компанию нам составит шёпот волн, и поедем на фумарольные поля вулкана Баранского.

Увидим кратер действующего вулкана и Бирюзовое око — кипящее озеро насыщенного голубого цвета, от поверхности которого исходит густой пар. Пройдёмся вдоль Кипящего ручья и сварим яйца в естественном кипятке — такое блюдо вы ещё не пробовали!

Завершим прогулку посещением термального комплекса и расслабимся в бассейнах с природной горячей и тёплой водой. Ночевать будем в необычном месте — заселимся в эко-шале из дуба на вулкане Баранского.

Вечером вас ждёт прощальный ужин на вулкане.

Тихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулканаТихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулкана
6 день

Возвращение на Сахалин

Позавтракаем и начнём обратный путь в Сахалин. После часового перелёта заселимся в отель в центре Южно-Сахалинска, пообедаем в городе и побываем в краеведческом музее. Вы познакомитесь с удивительной историей Сахалина и Курил, узнаете о быте и традициях местных жителей.

По желанию вечером вы сможете посетить корейский банный комплекс.

Возвращение на СахалинВозвращение на Сахалин
7 день

Заброшенный маяк

Сегодня доберёмся до заброшенного японского маяка Анива. Путь пройдёт на машине и лодке и займёт 3 часа, но он того стоит! Маяк, будто неприступная крепость, словно вырастает из обрывистой скалы, а над ним живописно кружат чайки — настоящая картинка с открытки.

Сооружение высотой в 31 метр было возведено по проекту японского инженера в 1939 году, чтобы помочь кораблям проходить опасный участок с подводными скалами.

После лёгкого перекуса в заливе вернёмся в отель. Вечером вы сможете самостоятельно поужинать, поделиться фотографиями и впечатлениями о приключении.

Заброшенный маякЗаброшенный маякЗаброшенный маякЗаброшенный маяк
8 день

Отъезд

Позавтракаем, соберём вещи и поедем в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Сопровождение фотографом, ведущим и местными гидами
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Завтраки и обеды
  • Приветственный ужин в 1 день
  • Парение в бане и посещение SPA в отеле
  • Посещение термальных источников
  • Помощь в оформлении пограничного пропуска
Что не входит в цену
  • Билеты до Сахалина и обратно
  • Перелёт Сахалин-Итуруп-Сахалин (около 12 000 рублей)
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, 15:30
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажиЗаброшенные места

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