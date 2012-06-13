Прикоснуться к Тихому океану, увидеть кипящее вулканическое озеро и побывать на заброшенном маяке
Будем спускаться в искусственные пещеры в каменных громадах, бродить по лавовым полям и даже сварим яйца в кипящем озере с температурой 100 градусов Цельсия.
Вас ждут вкуснейшие морепродукты, эффектные фотографии от профессионального фотографа, который будет с нами всё путешествие, купание в термальных источниках и парение в настоящей корейское бане — активный релакс обеспечен!
июн
июл
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|195 000 ₽
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 18 лет.
Проживание. Будем жить в отеле 4* в Южно-Сахалинске, эко-отеле на вулкане Баранского на Итурупе/ отеле «Остров»/ отеле «Янкито», 2-местное размещение. В некоторых эко-домах кровать большая двуспальная, выдается отдельное одеяло на каждого гостя. Также в некоторых эко-домах душ и туалет находятся в общей зоне.
Питание. В программу включены завтраки в отелях, обеды и ужин в 1 день. Остальные ужины — в кафе и ресторанах города за доплату.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Сахалин
Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска в 15:30 и отправляемся в отель, где вы сможете отдохнуть после дороги. Вечером насладимся ужином и посетим корейский банный комплекс, чтобы расслабиться и настроиться на отпуск.
Гора Лягушка и вулканы Итурупа
После завтрака разместимся в машине и начнём путешествие по Сахалину. Первая точка — гора Лягушка. К скале, напоминающей рептилию, ведёт тропа через живописный смешанный лес. После несложного трекинга пообедаем и поедем в аэропорт — нас уже ждёт Итуруп, самый большой остров Курильского архипелага. Из иллюминатора вы увидите бескрайний океан и остров с высоты.
Доберёмся к лавовому полю Янкито. Чёрные обрывистые скалы, уходящие в воду, образовались во время извержения вулкана Богдана Хмельницкого, расположенного неподалёку. Лава медленно стекала в море, образовывая причудливый рельеф камней.
Отметим первый день на острове роскошным обедом с местными морепродуктами и головокружительным видом, а затем заселимся в отель.
Вечером посетим термальный комплекс «Ванночки» и поужинаем в местном кафе (за доплату).
Чёрные и Белые скалы, пляж Горячий
Позавтракаем, соберём вещи и отправимся к Охотскому морю. День пройдёт насыщенно и фотогенично: побываем у Чёрных и знаменитых Белых скал из пористого вулканического песка и пемзы. Сделаем эффектные кадры на фоне обрывистых, уходящих в море громад, и серого, местами чёрного, песка.
Обед устроим прямо у моря с захватывающим дух видом на Белые скалы под шум волн и крики чаек. Затем посетим живописную бухту Парусную и прогуляемся по Горячему пляжу.
Вечером вернёмся в центре острова и заселимся в гостиницу.
Свободный день
Сегодня — запасной день на случай плохой погоды или задержки рейса. Вы сможете расслабиться на побережье, прогуляться по пустынным пляжам наедине с собой и природой и вдоволь нафотографироваться. По желанию можно совершить восхождение на вулкан Баранского или заказать морскую прогулку вокруг Белых скал за доплату.
Тихий океан, Зеркальный пляж и Бирюзовое око вулкана
После завтрака отправимся к заливу Касатка, где сможем прикоснуться к Тихому океану! Побываем на зеркальном пляже с вулканическим песком, на поверхности которого постоянно стоит несколько сантиметров воды, напоминающих гладь зеркала — отсюда необычное название. Над пляжем нависает скала, изрезанная пещерами и тоннелями, в которые можно заглянуть и сделать необычные фотографии.
Раньше здесь располагалась японская военно-морская база с аэродромом. Именно отсюда в 1941 году вылетели самолёты на Пёрл-Харбор.
Сфотографируемся с местным Робинзоном — библиотекарем Сергеем Лещенко, охраняющим выброшенный на берег корабль. Перекусим прямо на берегу, компанию нам составит шёпот волн, и поедем на фумарольные поля вулкана Баранского.
Увидим кратер действующего вулкана и Бирюзовое око — кипящее озеро насыщенного голубого цвета, от поверхности которого исходит густой пар. Пройдёмся вдоль Кипящего ручья и сварим яйца в естественном кипятке — такое блюдо вы ещё не пробовали!
Завершим прогулку посещением термального комплекса и расслабимся в бассейнах с природной горячей и тёплой водой. Ночевать будем в необычном месте — заселимся в эко-шале из дуба на вулкане Баранского.
Вечером вас ждёт прощальный ужин на вулкане.
Возвращение на Сахалин
Позавтракаем и начнём обратный путь в Сахалин. После часового перелёта заселимся в отель в центре Южно-Сахалинска, пообедаем в городе и побываем в краеведческом музее. Вы познакомитесь с удивительной историей Сахалина и Курил, узнаете о быте и традициях местных жителей.
По желанию вечером вы сможете посетить корейский банный комплекс.
Заброшенный маяк
Сегодня доберёмся до заброшенного японского маяка Анива. Путь пройдёт на машине и лодке и займёт 3 часа, но он того стоит! Маяк, будто неприступная крепость, словно вырастает из обрывистой скалы, а над ним живописно кружат чайки — настоящая картинка с открытки.
Сооружение высотой в 31 метр было возведено по проекту японского инженера в 1939 году, чтобы помочь кораблям проходить опасный участок с подводными скалами.
После лёгкого перекуса в заливе вернёмся в отель. Вечером вы сможете самостоятельно поужинать, поделиться фотографиями и впечатлениями о приключении.
Отъезд
Позавтракаем, соберём вещи и поедем в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Сопровождение фотографом, ведущим и местными гидами
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Завтраки и обеды
- Приветственный ужин в 1 день
- Парение в бане и посещение SPA в отеле
- Посещение термальных источников
- Помощь в оформлении пограничного пропуска
Что не входит в цену
- Билеты до Сахалина и обратно
- Перелёт Сахалин-Итуруп-Сахалин (около 12 000 рублей)
- Ужины