«Ширяево - Волжская Швейцария» на теплоходе из Самары

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«Ширяево - Волжская Швейцария» на теплоходе из Самары
«Ширяево - Волжская Швейцария» на теплоходе из Самары
«Ширяево - Волжская Швейцария» на теплоходе из Самары
«Ширяево - Волжская Швейцария» на теплоходе из Самары
«Ширяево - Волжская Швейцария» на теплоходе из Самары
«Ширяево - Волжская Швейцария» на теплоходе из Самары
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Что вас ожидает:

  • С. Ширяево
  • Ширяевские штольни
  • Самарская Лука
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаем совершить увлекательную прогулку на теплоходе в с. Ширяево с отправлением от речного вокзала Самары. Вы сможете полюбоваться природной красотой Самарской Луки, побываете в Доме-музее Ильи Репина, осмотрите старые Ширяевские штольни, где в прошлом столетии велась добыча известняка.

На теплоходе по Волге

Прогулка на теплоходе будет проходить по самым живописным местам Самарской Луки. Под плеск волн мы проследуем мимо Сокольих и Жигулевских гор, полюбуемся слиянием Волги и Сока, посмотрим на уникальную «гору-холодильник». По пути наш теплоход пройдет через Жигулёвские ворота, которые образуются горами Серная и Тип-Тяв. Считается, то если при их прохождении загадать желание, оно непременно сбудется.

Прогулка по Ширяево

После прибытия к причалу «Ширяево» мы отправимся на прогулку по селу. Одной из главных его достопримечательностей является музейный комплекс, который состоит из домов Репина, писателя Ширяевца и усадьбы купца Вдовина. При желании музей можно посетить за дополнительную плату. Также в ходе прогулки вас ожидает подъем на Попову гору, откуда можно полюбоваться панорамами села. На ее вершине располагаются памятники горняку и ладье, которая некогда использовалась для хождения по Волге.

Посещение Ширяевских штолен

В недрах Поповой горы скрываются Ширяевские штольни, которые состоят из множества туннелей и боковых проходов. Их общая протяженность доходит до 300 м, высота некоторых коридоров составляет до 4 м. В штольни ведут около 35 входов. Внутри всегда прохладно, температура воздуха держится на отметке +6 °C. Мы пройдемся по местам горной выработки, а если повезет – увидим места зимовки летучих мышей.
Вторник - выходной день в "Историко-музейный комплекс в с. Ширяево". Второй понедельник каждого месяца – санитарный день.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты на теплоход оплачиваются дополнительно. В зависимости от типа теплохода от 150р до 700р в одну сторону.
  • Экскурсионное обслуживание в музеях и входные билеты оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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