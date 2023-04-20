Предлагаем совершить увлекательную прогулку на теплоходе в с. Ширяево с отправлением от речного вокзала Самары. Вы сможете полюбоваться природной красотой Самарской Луки, побываете в Доме-музее Ильи Репина, осмотрите старые Ширяевские штольни, где в прошлом столетии велась добыча известняка.

На теплоходе по Волге

Прогулка на теплоходе будет проходить по самым живописным местам Самарской Луки. Под плеск волн мы проследуем мимо Сокольих и Жигулевских гор, полюбуемся слиянием Волги и Сока, посмотрим на уникальную «гору-холодильник». По пути наш теплоход пройдет через Жигулёвские ворота, которые образуются горами Серная и Тип-Тяв. Считается, то если при их прохождении загадать желание, оно непременно сбудется.

Прогулка по Ширяево

После прибытия к причалу «Ширяево» мы отправимся на прогулку по селу. Одной из главных его достопримечательностей является музейный комплекс, который состоит из домов Репина, писателя Ширяевца и усадьбы купца Вдовина. При желании музей можно посетить за дополнительную плату. Также в ходе прогулки вас ожидает подъем на Попову гору, откуда можно полюбоваться панорамами села. На ее вершине располагаются памятники горняку и ладье, которая некогда использовалась для хождения по Волге.

Посещение Ширяевских штолен

В недрах Поповой горы скрываются Ширяевские штольни, которые состоят из множества туннелей и боковых проходов. Их общая протяженность доходит до 300 м, высота некоторых коридоров составляет до 4 м. В штольни ведут около 35 входов. Внутри всегда прохладно, температура воздуха держится на отметке +6 °C. Мы пройдемся по местам горной выработки, а если повезет – увидим места зимовки летучих мышей.

Вторник - выходной день в "Историко-музейный комплекс в с. Ширяево". Второй понедельник каждого месяца – санитарный день.