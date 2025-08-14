Водная прогулка
«Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
Начало: По согласованию с гидом
«На теплоходе по Волге Прогулка на теплоходе будет проходить по самым живописным местам Самарской Луки»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
2 окт в 07:30
8900 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Самара: взгляд с воды
Полюбоваться городом с борта прогулочного теплохода и познакомиться с его визитными карточками
Начало: На Речном вокзале
«Вы увидите несколько причалов, выстроившиеся теплоходы и группы пассажиров — неизменно романтичное зрелище, придающее Самаре особое настроение»
20 окт в 10:00
21 окт в 10:00
3900 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Белогорье - предания Каменного озера
Начало: Самара, Максима Горького, 82
«Важная информация: Экскурсия теплоходно-пешеходная»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
- ММихаил14 августа 2025Спасибо экскурсоводу Виктории за рассказ о Ширяево и его достопримечательностях. Природа действительно замечательная. Не удалось воспользоваться её главным навыком -
- ВВладимир7 августа 2025Замечательная экскурсия. Потрясающие виды. Впечатлили штольни. неплохие музеи. Большое спасибо экскурсоводу виктории за интересные факты из нашей истории
- ТТатьяна18 июля 2025Посетили красоты Ширяево,хотелось,чтобы на экскурсии было и продолжение до стрельной горы,не только до Штолен,так всё понравилось. Благодарим нашего экскурсовода Викторию Александровну,за познавательную экскурсию.
- ЛЛидия31 октября 2024Поездка, несмотря на не самую солнечную погоду, прошла великолепно.
По пути в Ширяево гид Галина вела интереснейший рассказ о зданиях и
- ННадежда21 мая 2024Интересно и познавательно. А какая природа! Гид Виктория заслуживает высшей оценки. Спасибо!
- ССергей3 мая 2024Понравилось все. Гиды супер. Организация экскурсий на высшем уровне. Организаторы всегда на связи. Спасибо.
- ААнна14 октября 2023Очень подвела погода. Но всё равно экскурсия была интересной. Экскурсовод Надежда замечательный человек!
- ММаргарита6 октября 2023Экскурсия могла бы быть чуть более бюджетной, так как большая часть времени - это дорога в Ширяево и обратно. Я
- ММихайлова3 сентября 2023Марина Васильевна (наш экскурсовод) сделала эту поездку замечательной, показала лучшие виды на Волгу, рассказывала увлекательные истории о Самаре, её жителях
- ООксана27 августа 2023Очень впечатляет красота Волги, Жигулёвский гор. Ширяево чудесное место просто для прогулок,кроме того здесь много исторических "бриллиантов", о которых ранее
- ККинзерская22 августа 2023Очень понравилась экскурсия, прекрасное, красивое место, к тому же сделано хорошее благоустройство для туристов. Есть смотровые площадки, места для отдыха
- ЕЕлена22 августа 2023Очень понравилась экскурсия, прекрасное, красивое место, к тому же сделано хорошее благоустройство для туристов. Есть смотровые площадки, места для отдыха
- ООльга18 августа 2023Спасибо Виктории за экскурсию.
- ААндреева18 августа 2023Спасибо Виктории за экскурсию.
- ММария11 августа 2023Все понравилось: организация экскурсии, красивые места, интересная информация о местных достопримечательностях.
Единственный недостаток - хотелось бы больше информации от экскурсовода в пути сопровождения.
- ТТатьяна5 августа 2023Экскурсию Ширяево - Волжская Швейцария для нас провела экскурсовод Виктория. Она интересно и познавательно рассказала историю Ширяево, особенности природного заповедника
- ААндрей11 июля 2023Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод. Все очень понравилось.
