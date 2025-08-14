Мои заказы

Теплоходные прогулки в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «На теплоходе» в Самаре, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
«Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
На машине
На теплоходе
8 часов
29 отзывов
Водная прогулка
«Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
Начало: По согласованию с гидом
«На теплоходе по Волге Прогулка на теплоходе будет проходить по самым живописным местам Самарской Луки»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
2 окт в 07:30
8900 ₽ за всё до 5 чел.
Самара: взгляд с воды
На теплоходе
2 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Самара: взгляд с воды
Полюбоваться городом с борта прогулочного теплохода и познакомиться с его визитными карточками
Начало: На Речном вокзале
«Вы увидите несколько причалов, выстроившиеся теплоходы и группы пассажиров — неизменно романтичное зрелище, придающее Самаре особое настроение»
20 окт в 10:00
21 окт в 10:00
3900 ₽ за всё до 7 чел.
Белогорье - предания Каменного озера
На теплоходе
5 часов
Водная прогулка
Белогорье - предания Каменного озера
Начало: Самара, Максима Горького, 82
«Важная информация: Экскурсия теплоходно-пешеходная»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    14 августа 2025
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Спасибо экскурсоводу Виктории за рассказ о Ширяево и его достопримечательностях. Природа действительно замечательная. Не удалось воспользоваться её главным навыком -
    читать дальше

    умением садиться на теплоходы, на которые надо брать билеты в живой очереди (занимать за полтора часа до прихода теплохода). Рекомендую экскурсию тем, кто планирует не использовать Валдай с заранее купленными билетами, а насладиться путешествием в Ширяево тихим ходом. Если едете на Валдае - ищите экскурсии прямо из Ширяева, так будет адекватнее.

  • В
    Владимир
    7 августа 2025
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Замечательная экскурсия. Потрясающие виды. Впечатлили штольни. неплохие музеи. Большое спасибо экскурсоводу виктории за интересные факты из нашей истории
  • Т
    Татьяна
    18 июля 2025
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Посетили красоты Ширяево,хотелось,чтобы на экскурсии было и продолжение до стрельной горы,не только до Штолен,так всё понравилось. Благодарим нашего экскурсовода Викторию Александровну,за познавательную экскурсию.
  • Л
    Лидия
    31 октября 2024
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Поездка, несмотря на не самую солнечную погоду, прошла великолепно.
    По пути в Ширяево гид Галина вела интереснейший рассказ о зданиях и
    читать дальше

    набережных Самары, самарских дачах, домах отдыха, легендах, связанных с горами Лысой, Барсук, Тип-Тяв, Сокольих и Серной.
    В самом Ширяево насладились видом со смотровой площадки горы Попова, заглянули в штольни, прогулялись по набережной, осмотрели музеи.
    Времени было достаточно, спешить не пришлось.

  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Интересно и познавательно. А какая природа! Гид Виктория заслуживает высшей оценки. Спасибо!
  • С
    Сергей
    3 мая 2024
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Понравилось все. Гиды супер. Организация экскурсий на высшем уровне. Организаторы всегда на связи. Спасибо.
  • А
    Анна
    14 октября 2023
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Очень подвела погода. Но всё равно экскурсия была интересной. Экскурсовод Надежда замечательный человек!
  • М
    Маргарита
    6 октября 2023
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Экскурсия могла бы быть чуть более бюджетной, так как большая часть времени - это дорога в Ширяево и обратно. Я
    читать дальше

    понимаю, что это выезд гида почти на целый день, но тем не менее. Место очень понравилось моим родителям, но я бы, наверное, сюда не вернулась. Очень насыщенная программа была по приезду - бегом-бегом. Хотелось бы как-то более спокойно все пройти. И, наверное, за эту стоимость провести там целый день. Но тут, увы, мы зависим от расписания теплохода.

  • М
    Михайлова
    3 сентября 2023
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Марина Васильевна (наш экскурсовод) сделала эту поездку замечательной, показала лучшие виды на Волгу, рассказывала увлекательные истории о Самаре, её жителях
    читать дальше

    и их жизни, зданиях и их истории. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии и от общения с Мариной Васильевной. Огромное спасибо всем причастным!

  • О
    Оксана
    27 августа 2023
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Очень впечатляет красота Волги, Жигулёвский гор. Ширяево чудесное место просто для прогулок,кроме того здесь много исторических "бриллиантов", о которых ранее
    читать дальше

    и не знали - Волжская Булгария, художник Репин, друг Есенина поэт Абрамов и другое) нам очень понравилось! Спасибо! А какая красивая и продуманная для отдыха набережная:)))

  • К
    Кинзерская
    22 августа 2023
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Очень понравилась экскурсия, прекрасное, красивое место, к тому же сделано хорошее благоустройство для туристов. Есть смотровые площадки, места для отдыха
    читать дальше

    везде оборудованы, есть кафе и магазины. Так же очень понравилась информационная составляющая, узнали много новых интересных фактов из истории страны, история ожила! И это прекрасно! Так же хотим выразить огромную благодарность нашему гиду, которая сделала все, чтобы наше путешествие стало еще более комфортным и интересным.

  • Е
    Елена
    22 августа 2023
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Очень понравилась экскурсия, прекрасное, красивое место, к тому же сделано хорошее благоустройство для туристов. Есть смотровые площадки, места для отдыха
    читать дальше

    везде оборудованы, есть кафе и магазины. Так же очень понравилась информационная составляющая, узнали много новых интересных фактов из истории страны, история ожила! И это прекрасно! Так же хотим выразить огромную благодарность нашему гиду, которая сделала все, чтобы наше путешествие стало еще более комфортным и интересным.

  • О
    Ольга
    18 августа 2023
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Спасибо Виктории за экскурсию.
  • А
    Андреева
    18 августа 2023
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Спасибо Виктории за экскурсию.
  • М
    Мария
    11 августа 2023
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Все понравилось: организация экскурсии, красивые места, интересная информация о местных достопримечательностях.
    Единственный недостаток - хотелось бы больше информации от экскурсовода в пути сопровождения.
  • Т
    Татьяна
    5 августа 2023
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Экскурсию Ширяево - Волжская Швейцария для нас провела экскурсовод Виктория. Она интересно и познавательно рассказала историю Ширяево, особенности природного заповедника
    читать дальше

    Самарская Лука и населяющих его животных, некоторые из которых эндемики. Виктория заранее приобрела билеты и постаралась разместить нас на самых удобных местах Большое ей спасибо. Однако установившаяся жара и устаревшая конструкция теплоходов (1956 г.) не позволяют комфортно совершить это путешествие.

  • А
    Андрей
    11 июля 2023
    «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
    Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод. Все очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «На теплоходе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
  2. Самара: взгляд с воды
  3. Белогорье - предания Каменного озера
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Площадь Куйбышева
  2. Самое главное
  3. Площадь Чапаева
  4. Самарская набережная
  5. Площадь Славы
  6. Сквер Пушкина
  7. Набережная
  8. Особняк Курлиных
  9. Жигулевский пивзавод
  10. Царев Курган
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2025
Сейчас в Самаре в категории "На теплоходе" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 8900. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2025 год на теплоходе, 30 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь