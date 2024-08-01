Рядом с Петергофским парком находится Александрия — закрытая дача Романовых, куда имели доступ лишь приближенные к императорской семье. Здесь не проводили балов и не принимали дипломатов. Александрия была островком семейной жизни, на котором оберегали любовь и покой.
Мы отправимся сюда, чтобы увидеть в императорской чете обычных людей и понять, как они жили, когда снимали короны.
Мы отправимся сюда, чтобы увидеть в императорской чете обычных людей и понять, как они жили, когда снимали короны.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Во время прогулки вы узнаете о повседневной жизни семьи императора Александра II: как был устроен быт, чем занимались дети, что они любили и чем интересовались.
- Посетите Фермерский дворец — творение рук шотландского архитектора Адама Менеласа. Рассмотрите великолепные интерьеры и узнаете о привычках и предпочтениях императора и его супруги. Увидите личные вещи Александра II и оцените технические новшества особняка.
- Возле дворца полюбуетесь садиком с перголой, увитой диким виноградом, множеством цветов и фонтаном «Ночь». Посмотрите на детскую пожарную станцию и симпатичный берёзовый мостик.
- Увидите великолепную готическую капеллу — жемчужину парка Александрия, а также домовую церковь семьи Романовых.
- Пройдёте по руинному мосту и насладитесь видом, открывающимся возле ажурной беседки-колодца, выполненной на заводе Чарльза Берда.
- Дойдёте до берега залива, где послушаете балтийскую волну и крики чаек.
- Отправитесь ко дворцу Бельведер на Бабигонском холме и полюбуетесь оттуда панорамами Петергофа. Послушаете о судьбе царя-освободителя и истории любви, которая здесь разворачивалась.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены: трансфер от места вашего проживания, услуги гида. Поездка проходит на одном из комфортабельных авто:.
Audi Q5, Renault Captur, Mitsubishi ASX, Ssang
Yong Kyron, BMW X1, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander. Для детей есть бустер (по запросу)
Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
Дополнительные расходы
Вы покупаете билеты для себя и гида
- Парк Александрия: билет для взрослых — 350 ₽ за чел. Для учащихся (14-18 лет) — 200 ₽ за чел.
- Фермерский дворец: билет для взрослых — 400 ₽ за чел. Для учащихся (14-18 лет) — 350 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в пределах исторического центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 3218 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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