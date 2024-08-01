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Рядом с Петергофским парком находится Александрия — закрытая дача Романовых, куда имели доступ лишь приближенные к императорской семье. Здесь не проводили балов и не принимали дипломатов. Александрия была островком семейной жизни, на котором оберегали любовь и покой.



Мы отправимся сюда, чтобы увидеть в императорской чете обычных людей и понять, как они жили, когда снимали короны.