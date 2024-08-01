Александрия и Бельведер: островок тихой жизни Романовых

Насладиться красотой дворцов и парка и услышать о коллизиях судьбы Александра II
Рядом с Петергофским парком находится Александрия — закрытая дача Романовых, куда имели доступ лишь приближенные к императорской семье. Здесь не проводили балов и не принимали дипломатов. Александрия была островком семейной жизни, на котором оберегали любовь и покой.

Мы отправимся сюда, чтобы увидеть в императорской чете обычных людей и понять, как они жили, когда снимали короны.
Александрия и Бельведер: островок тихой жизни Романовых
Александрия и Бельведер: островок тихой жизни Романовых
Александрия и Бельведер: островок тихой жизни Романовых
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Во время прогулки вы узнаете о повседневной жизни семьи императора Александра II: как был устроен быт, чем занимались дети, что они любили и чем интересовались.
  • Посетите Фермерский дворец — творение рук шотландского архитектора Адама Менеласа. Рассмотрите великолепные интерьеры и узнаете о привычках и предпочтениях императора и его супруги. Увидите личные вещи Александра II и оцените технические новшества особняка.
  • Возле дворца полюбуетесь садиком с перголой, увитой диким виноградом, множеством цветов и фонтаном «Ночь». Посмотрите на детскую пожарную станцию и симпатичный берёзовый мостик.
  • Увидите великолепную готическую капеллу — жемчужину парка Александрия, а также домовую церковь семьи Романовых.
  • Пройдёте по руинному мосту и насладитесь видом, открывающимся возле ажурной беседки-колодца, выполненной на заводе Чарльза Берда.
  • Дойдёте до берега залива, где послушаете балтийскую волну и крики чаек.
  • Отправитесь ко дворцу Бельведер на Бабигонском холме и полюбуетесь оттуда панорамами Петергофа. Послушаете о судьбе царя-освободителя и истории любви, которая здесь разворачивалась.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость включены: трансфер от места вашего проживания, услуги гида. Поездка проходит на одном из комфортабельных авто:.

Audi Q5, Renault Captur, Mitsubishi ASX, Ssang

Yong Kyron, BMW X1, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander. Для детей есть бустер (по запросу)
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы

    • Дополнительные расходы

    Вы покупаете билеты для себя и гида

    • Парк Александрия: билет для взрослых — 350 ₽ за чел. Для учащихся (14-18 лет) — 200 ₽ за чел.
    • Фермерский дворец: билет для взрослых — 400 ₽ за чел. Для учащихся (14-18 лет) — 350 ₽ за чел.

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В вашем отеле в пределах исторического центра
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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