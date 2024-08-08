Я составила нескучный маршрут вдоль Невского, чтобы вы прочувствовали ту самую атмосферу Петербурга: культовые места, проходные дворики, открыточные дома.
Telegram-бот (или Telegram-гид?) проведёт для вас увлекательную экскурсию, а в конце поделится картой с классными заведениями города.
Telegram-бот (или Telegram-гид?) проведёт для вас увлекательную экскурсию, а в конце поделится картой с классными заведениями города.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание аудиогида
Вы увидите магазин купцов Елисеевых, Михайловский замок, Казанский собор, дом Зингера и другие знаковые достопримечательности и секретные локации. И узнаете:
- Где любила отдыхать петербургская богема
- Какое тайное послание оставил потомкам Павел I
- Почему Большую Конюшенную называют улицей советских контрастов
- Как выглядит необычное место для бассейна на Невском проспекте
- Где рождались шедевры литературы
И многое другое!
Как проходит аудиоэкскурсия
Вам понадобится мобильный телефон или планшет с приложением Telegram. Убедитесь, что гаджеты заряжены и есть доступ в интернет.
В условленное время я пришлю вам ссылку на экскурсию. После оплаты в телеграм-боте откроется доступ к экскурсии — доступ предоставляется на один аккаунт, но вы можете раздать его трём вашим спутникам.
Организационные детали
- Если вам неудобно слушать аудиоэкскурсию, можно прочитать её текстовый вариант — такая возможность предусмотрена
- Экскурсию можно слушать/читать в любое время, сделать паузу и продолжить в другой день
- После экскурсии вы получите карту с подборкой интересных заведений
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 250 туристов
Привет! Меня зовут Валерия, я выросла в Петербурге. Мне нравится показывать атмосферу и аутентичность Петербурга местным жителям и гостям города. Влюбляю в город в необычном и небанальном формате, скучно не будет! Мой приоритет — познакомить вас с неочевидными локациями Питера, показать удивительные места, спрятанные вдали от шумных улиц, поделиться лайфхаками петербуржцев и фишками города, о которых не догадываются даже местные.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
8 авг 2024
Мы прошли экскурсию большой компанией и были довольны. Особенно понравились истории про достопримечательности по пути. Рассказ про 4 статуи на Манежной площади. Бар Бродячей собаки рядом с Русским музеем. Очень хорошо записан голос. Для туристов и тех кто начинает знакомство с городом отличный выбор. Экскурсия для гиков и тех кто фанатеет от такого города, как Санкт-Петербург)
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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