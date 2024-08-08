Я составила нескучный маршрут вдоль Невского, чтобы вы прочувствовали ту самую атмосферу Петербурга: культовые места, проходные дворики, открыточные дома. Telegram-бот (или Telegram-гид?) проведёт для вас увлекательную экскурсию, а в конце поделится картой с классными заведениями города.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание аудиогида

Вы увидите магазин купцов Елисеевых, Михайловский замок, Казанский собор, дом Зингера и другие знаковые достопримечательности и секретные локации. И узнаете:

Где любила отдыхать петербургская богема

Какое тайное послание оставил потомкам Павел I

Почему Большую Конюшенную называют улицей советских контрастов

Как выглядит необычное место для бассейна на Невском проспекте

Где рождались шедевры литературы

И многое другое!

Как проходит аудиоэкскурсия

Вам понадобится мобильный телефон или планшет с приложением Telegram. Убедитесь, что гаджеты заряжены и есть доступ в интернет.

В условленное время я пришлю вам ссылку на экскурсию. После оплаты в телеграм-боте откроется доступ к экскурсии — доступ предоставляется на один аккаунт, но вы можете раздать его трём вашим спутникам.

Организационные детали