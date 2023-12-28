Большая Новогодняя. Обзорная

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге
Большая Новогодняя. Обзорная
Большая Новогодняя. Обзорная
Большая Новогодняя. Обзорная
Большая Новогодняя. Обзорная
Большая Новогодняя. Обзорная
Большая Новогодняя. Обзорная
Большая Новогодняя. Обзорная
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
дек
1
янв
2
янв
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Что вас ожидает:

  • Невский проспект и Дворцовую площадь
  • Парадные набережные и украшенные к празднику мосты
  • Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость
  • Новую Голландию и каток под открытым небом
  • Никольский Собор и Театральную площадь

Описание

Прочувствовать волшебство Нового года и Рождества легко: весь город украшен, сверкает и блестит, люди улыбаются в предчувствии чего-то светлого, доброго! Чтобы окунуться с головой в эту атмосферу мы посетим самые красивые и праздничные места, поиграем и разгадаем загадки, выпьем глинтвейна и вручим очаровательные сувениры! Что показывают? Конечно, не минуем Невский проспект и Дворцовую площадь — самые значимые точки Санкт-Петербурга! И все же не зря наш город называют северной Венецией: как прекрасны сияющие новогодними огоньками мосты и украшенные набережные — на них мы тоже обратим свой взор. Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова также являются значимыми точками нашего маршрута. Но не классикой единой! Увидим потрясающее свежее пространство с катком в Новой Голландии. Завершим Никольским собором и Театральной площадью, праздничное убранство которых вызовет тёплое чувство. Для лучшего погружения в новогодне-рождественскую сказку в самых красивых местах сделаем остановки: можно немного прогуляться и сделать фото! Наш гид расскажет вам несколько интересных фактов, нальет глинтвейн старшим и подарит милые сувениры младшим. Вас ждут игры, викторина и загадки, а самое главное — приятное время в красивом городе! Стоимость: На машине гида (группа 1-3 чел): 9 000 руб. На нашем транспорте (Мерседес седан / Viano) руб: 1-2 чел: 10 500 3-4 чел: 11 500 5-6 чел: 14 000 7-10 чел: 16 000 Длительность: 3 ч

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт с водителем (в случае выбора машины гида средством передвижения гид является и водителем)
  • Экскурсионные услуги
  • Глинтвейн
  • Сувениры
Что не входит
  • Дополнительное время работы транспорта и гида (по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Островского (или от вашей гостиницы)
Завершение: Пл. Островского (или ваша гостиница)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Данная экскурсия проводится на автомобиле, но есть остановки, где хоть и ненадолго, но вы оказываетесь на улице, поэтому просим одеваться соответствующе погоде!
  • Начало экскурсии от Пл. Островского (или от вашей гостиницы, если она находится в центре города)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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