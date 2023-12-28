Описание

Прочувствовать волшебство Нового года и Рождества легко: весь город украшен, сверкает и блестит, люди улыбаются в предчувствии чего-то светлого, доброго! Чтобы окунуться с головой в эту атмосферу мы посетим самые красивые и праздничные места, поиграем и разгадаем загадки, выпьем глинтвейна и вручим очаровательные сувениры! Что показывают? Конечно, не минуем Невский проспект и Дворцовую площадь — самые значимые точки Санкт-Петербурга! И все же не зря наш город называют северной Венецией: как прекрасны сияющие новогодними огоньками мосты и украшенные набережные — на них мы тоже обратим свой взор. Петропавловская крепость и Стрелка Васильевского острова также являются значимыми точками нашего маршрута. Но не классикой единой! Увидим потрясающее свежее пространство с катком в Новой Голландии. Завершим Никольским собором и Театральной площадью, праздничное убранство которых вызовет тёплое чувство. Для лучшего погружения в новогодне-рождественскую сказку в самых красивых местах сделаем остановки: можно немного прогуляться и сделать фото! Наш гид расскажет вам несколько интересных фактов, нальет глинтвейн старшим и подарит милые сувениры младшим. Вас ждут игры, викторина и загадки, а самое главное — приятное время в красивом городе! Стоимость: На машине гида (группа 1-3 чел): 9 000 руб. На нашем транспорте (Мерседес седан / Viano) руб: 1-2 чел: 10 500 3-4 чел: 11 500 5-6 чел: 14 000 7-10 чел: 16 000 Длительность: 3 ч