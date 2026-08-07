Автобусная обзорная экскурсия по городу познакомит вас с богатой историей Санкт-Петербурга, его уникальными памятниками, а также с современным обликом Северной столицы.
Небольшое путешествие в комфортабельном автобусе — удобный и доступный способ увидеть все главные достопримечательности города, не завися от погодных условий.
Небольшое путешествие в комфортабельном автобусе — удобный и доступный способ увидеть все главные достопримечательности города, не завися от погодных условий.
Описание экскурсииПетропавловская крепость Во время экскурсии по Петербургу вы совершите прогулку по Петропавловской крепости (30-40 минут). Крепость расположена на Заячьем острове на Неве. Она была заложена Петром I 27 мая 1703 года. Этот день считается днем основания Петербурга. Петропавловский собор архитектора Трезини, расположенный на территории крепости, является одним из самых старых храмов Петербурга и символом города. В настоящее время в соборе расположена царская усыпальница. Автобусная обзорная А также увидите самые важные достопримечательности города: всегда оживленный Невский проспект, Казанский и Исаакиевский соборы, Дворцовую площадь и Эрмитаж, Домик Петра I и Стрелки Васильевского острова. У самых интересных памятников предусмотрены остановки. Теплоходная прогулка Желающие могут продолжить путешествие дальше на теплоходе. Вы насладитесь видами на однопалубном теплоходе с открытой и закрытой палубами. На закрытой палубе панорамное остекление и отопление, а на открытой смотровой площадке будет отлично видно красивую архитектуру города. Важно знать:
- При себе иметь паспорт и льготные документы при их наличии, маски и перчатки.
- Сбор группы за 15 минут до отправления.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловскую крепость
- Невский проспект
- Казанский собор
- Стрелку Васильевского острова
- Исаакиевский собор
- Эрмитаж
- Храм Спас-на-Крови
- Дворцовую площадь
- Храмы. парки, площади и др
Что включено
- Автобус туристического класса,
- Лицензированный гид,
- Теплоходная прогулка
Что не входит в цену
- Вход в достопримечательности по ходу экскурсии
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Питание не предусмотрено, возьмите с собой воду и легкий перекус
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Невский проспект, 71/1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на последних 30 из 99 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия очень захватывающая! Экскурсовод Ирина, профессионал своего дела! Большое спасибо за позитивные эмоции.
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С
Все было отлично. Нам понравилось
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А
Мы бронировали экскурсию автобусную+теплоходную. Заявлено 5 часов. В итоге 11:30 мы сели в автобус,в 13:00 нас уже гид отправила на теплоход(тут вообще все забавно,На территории Петропавловской крепости сказала,те,кто на теплоход,можете
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О
Большая обзорная экскурсия произвела самое приятное впечатление и позволила полюбоваться на самые выдающиеся памятники Питербурга. Гид подробно и интересно вела рассказ об исторических достопримечательностях. Самое яркое впечатление произвела Петропавловске крепость. Так же было очень интересно и приятно принять участие в водной экскурсии под мостами.
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К
Экскурсия очень познавательная и интересная, гид Елизавета очень хорошо все рассказывает, увидели много исторических и красивых мест, включая Петропавловскую крепость. Прогулка на теплоходе понравилась очень, проплыли под многими известными мостами, с воды вид открывается изумительный.
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И
Были на экскурсии всей семьёй, нам очень понравилось, интересно, познавательно, увлекательно. Очень понравилась экскурсовод Елизавета, увлекла рассказом о Петропавловской крепости, мы вернулись сюда ещё раз и провели целый день, внимательно всё осмотрели и изучили, очень вам благодарны!
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