Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка

Автобусная обзорная экскурсия по городу познакомит вас с богатой историей Санкт-Петербурга, его...

3.6
8 отзывов
Автобусная обзорная экскурсия по городу познакомит вас с богатой историей Санкт-Петербурга, его уникальными памятниками, а также с современным обликом Северной столицы.

Небольшое путешествие в комфортабельном автобусе — удобный и доступный способ увидеть все главные достопримечательности города, не завися от погодных условий.
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка

Что вы увидите 🤩

  • Петропавловскую крепость
  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Стрелку Васильевского острова
  • Исаакиевский собор
  • Эрмитаж
  • Храм Спас-на-Крови
  • Дворцовую площадь
  • Храмы. парки, площади и др.
Петропавловская крепость
Во время экскурсии по Петербургу вы совершите прогулку по Петропавловской крепости (30-40 минут). Крепость расположена на Заячьем острове на Неве. Она была заложена Петром I 27 мая 1703 года. Этот день считается днем основания Петербурга. Петропавловский собор архитектора Трезини, расположенный на территории крепости, является одним из самых старых храмов Петербурга и символом города. В настоящее время в соборе расположена царская усыпальница.
Автобусная обзорная
А также увидите самые важные достопримечательности города: всегда оживленный Невский проспект, Казанский и Исаакиевский соборы, Дворцовую площадь и Эрмитаж, Домик Петра I и Стрелки Васильевского острова. У самых интересных памятников предусмотрены остановки.
Теплоходная прогулка
Желающие могут продолжить путешествие дальше на теплоходе. Вы насладитесь видами на однопалубном теплоходе с открытой и закрытой палубами. На закрытой палубе панорамное остекление и отопление, а на открытой смотровой площадке будет отлично видно красивую архитектуру города.

Важно знать:

  • При себе иметь паспорт и льготные документы при их наличии, маски и перчатки.
  • Сбор группы за 15 минут до отправления.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый (РФ и Белоруссия)
1 500 ₽
Пенсионеры, студенты (при предъявлении документа)
1 400 ₽
Школьный (от 7 до 15 лет)
1 200 ₽
Дошкольный с местом (до 6 лет)
900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобус туристического класса
  • Лицензированный гид
  • Теплоходная прогулка
Что не входит
  • Вход в достопримечательности по ходу экскурсии
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Питание не предусмотрено, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

Спутник П.
Спутник П.
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