Петропавловская крепость

Во время экскурсии по Петербургу вы совершите прогулку по Петропавловской крепости (30-40 минут). Крепость расположена на Заячьем острове на Неве. Она была заложена Петром I 27 мая 1703 года. Этот день считается днем основания Петербурга. Петропавловский собор архитектора Трезини, расположенный на территории крепости, является одним из самых старых храмов Петербурга и символом города. В настоящее время в соборе расположена царская усыпальница.

Автобусная обзорная

А также увидите самые важные достопримечательности города: всегда оживленный Невский проспект, Казанский и Исаакиевский соборы, Дворцовую площадь и Эрмитаж, Домик Петра I и Стрелки Васильевского острова. У самых интересных памятников предусмотрены остановки.

Теплоходная прогулка

Желающие могут продолжить путешествие дальше на теплоходе. Вы насладитесь видами на однопалубном теплоходе с открытой и закрытой палубами. На закрытой палубе панорамное остекление и отопление, а на открытой смотровой площадке будет отлично видно красивую архитектуру города.

Важно знать: