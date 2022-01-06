Деревенский комплекс «Фермер»

Деревенский комплекс «Фермер» станет нашей первой остановкой по пути в Карелию и замечательной возможностью побаловать себя и запастись сувенирами. В магазине есть всё, чем славится Карелия — вкусная рыба, фермерское мясо и лечебные настойки на травах, которые вы можете приобрести не только для себя, но и для ваших близких в качестве сувенира.

В деревенском комплексе находится мини-зоопарк. Детям и взрослым будет интересно познакомиться и сфотографироваться с его обитателями. А чтобы вы смогли согреться не только душой, но и телом, в местном кафе вас ждёт горячий чай и свежая выпечка!

Трассовая экскурсия и обед в карельском стиле

Во время поездки вы услышите много удивительных историй о Карелии. В этом путешествии можно не только насладиться прекрасными видами «страны озёр и тайги», но и узнать занимательные факты и легенды о местах, которые вы будете проезжать, а также о традициях и особенностях населяющих их народов. У вас будет уникальная возможность попробовать национальную кухню местных народов. Вкусные комплексные обеды порадуют как самых маленьких гостей, так и их родителей. Обед оплачивается по желанию.

Приключения на вотчине Карельского Деда Мороза — Талви Укко

Экскурсия по питомнику хаски — одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов! В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами, общительными сибирскими хаски и настоящим самоедом. Вы ощутите безграничную доверие и любовь этих созданий. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.

Далее вас ждёт прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том, какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.

Посещение саамской деревни, фото-локации «Арктика» и подворья домашних животных

Вас ожидает визит в саамскую деревню. Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы увидите яранги и чумы — традиционные жилища северного народа.

Затем вы отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. А после посещения фото-локации «Арктика» у вас останутся памятные снимки с почти реальными белыми медведями.

После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха. У вас будет возможность порадовать детей и самим вспомнить детство, управляя финскими санями!

Встреча с Талви Укко и свободное время с зимними развлечениями

Волшебство наступает! Познакомьтесь поближе с карельским Дедом Морозом Талви Укко. Напишите заранее письмо дедушке, где Вы можете рассказать о самых сокровенных мечтах и желаниях. А самые маленькие гости могут привезти подарок для Талви Укко, который войдет в личную коллекцию карельского Деда Мороза.

В свободное время совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение:

Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона, посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»;

Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе;

Поучаствуйте в захватывающем приключении — катании на оленьей упряжке.

Зимние развлечения приобретаются по желанию в кассе вотчины.

Резиденция карельского Деда Мороза.

После насыщенного дня так приятно сесть в комфортабельный тёплый автобус и с положительными эмоциями отправиться домой. По дороге вас ждёт небольшая остановка у кафе, где вы сможете подкрепиться и восстановить свои силы согревающей едой и напитками. А после вы сможете воспользоваться мультимедийной системой и провести время в пути за просмотром кинофильма.

Важная информация:

Правила оплаты тура от организатора: