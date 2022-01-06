День в Карелии: в гости к хаски и карельскому Деду Морозу

Зимой взрослым не меньше, чем детям, хочется верить в чудо

4.7
13 отзывов
Зимой взрослым не меньше, чем детям, хочется верить в чудо.

Подарите себе праздник и окунитесь в сказочную атмосферу русского севера! Мы составили насыщенную программу, которая подарит вам море ярких впечатлений.

В питомнике ездовых собак вы познакомитесь с добродушными маламутами и самоедами, общительными аляскинскими и сибирскими хаски.

А после общения с собаками вас ждет визит в резиденцию карельского Деда Мороза — Талви Укко, и посещение саамской деревни.
День в Карелии: в гости к хаски и карельскому Деду Морозу
День в Карелии: в гости к хаски и карельскому Деду Морозу
День в Карелии: в гости к хаски и карельскому Деду Морозу
День в Карелии: в гости к хаски и карельскому Деду Морозу
День в Карелии: в гости к хаски и карельскому Деду Морозу
День в Карелии: в гости к хаски и карельскому Деду Морозу
День в Карелии: в гости к хаски и карельскому Деду Морозу

Что вас ожидает 🤩

  • Деревенский комплекс «Фермер»
  • Вотчина Талви Укко (карельского Деда Мороза)
  • Питомник хаски
  • Оленья ферма
  • Саамская деревня
  • Фото-локация «Арктика»
  • Экспозиция «Карелия в миниатюре»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Деревенский комплекс «Фермер»

Деревенский комплекс «Фермер» станет нашей первой остановкой по пути в Карелию и замечательной возможностью побаловать себя и запастись сувенирами. В магазине есть всё, чем славится Карелия — вкусная рыба, фермерское мясо и лечебные настойки на травах, которые вы можете приобрести не только для себя, но и для ваших близких в качестве сувенира.
В деревенском комплексе находится мини-зоопарк. Детям и взрослым будет интересно познакомиться и сфотографироваться с его обитателями. А чтобы вы смогли согреться не только душой, но и телом, в местном кафе вас ждёт горячий чай и свежая выпечка!

Трассовая экскурсия и обед в карельском стиле

Во время поездки вы услышите много удивительных историй о Карелии. В этом путешествии можно не только насладиться прекрасными видами «страны озёр и тайги», но и узнать занимательные факты и легенды о местах, которые вы будете проезжать, а также о традициях и особенностях населяющих их народов. У вас будет уникальная возможность попробовать национальную кухню местных народов. Вкусные комплексные обеды порадуют как самых маленьких гостей, так и их родителей. Обед оплачивается по желанию.
Приключения на вотчине Карельского Деда Мороза — Талви Укко
Экскурсия по питомнику хаски — одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов! В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами, общительными сибирскими хаски и настоящим самоедом. Вы ощутите безграничную доверие и любовь этих созданий. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
Далее вас ждёт прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том, какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.
Посещение саамской деревни, фото-локации «Арктика» и подворья домашних животных
Вас ожидает визит в саамскую деревню. Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы увидите яранги и чумы — традиционные жилища северного народа.
Затем вы отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. А после посещения фото-локации «Арктика» у вас останутся памятные снимки с почти реальными белыми медведями.
После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха. У вас будет возможность порадовать детей и самим вспомнить детство, управляя финскими санями!
Встреча с Талви Укко и свободное время с зимними развлечениями
Волшебство наступает! Познакомьтесь поближе с карельским Дедом Морозом Талви Укко. Напишите заранее письмо дедушке, где Вы можете рассказать о самых сокровенных мечтах и желаниях. А самые маленькие гости могут привезти подарок для Талви Укко, который войдет в личную коллекцию карельского Деда Мороза.

В свободное время совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение:

  • Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона, посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»;
  • Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе;
  • Поучаствуйте в захватывающем приключении — катании на оленьей упряжке.
  • Зимние развлечения приобретаются по желанию в кассе вотчины.
  • Резиденция карельского Деда Мороза.
  • После насыщенного дня так приятно сесть в комфортабельный тёплый автобус и с положительными эмоциями отправиться домой. По дороге вас ждёт небольшая остановка у кафе, где вы сможете подкрепиться и восстановить свои силы согревающей едой и напитками. А после вы сможете воспользоваться мультимедийной системой и провести время в пути за просмотром кинофильма.

Важная информация:

Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном современном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы, Сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура, Возможность покататься на финских санях “potkuri”, Остановка у деревенского комплекса "Фермер"., Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии, Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия" и фото-зоны “Арктика”., Встреча с Талви Укко и визит в волшебную резиденцию (только в период новогодних праздников (30.12.2022 - 08.01.2023)
Что не входит
  • Травяной чай с карельскими пирогами: по ценам туркомплекса
  • Комплексные обеды: диапазон цен 450-550 руб. /чел.
  • Стоимость комплексных обедов на период январских праздников (01.01– 08.01.2023) составляет 650–950 руб. /чел.
  • Активные развлечения на вотчине Деда Мороза: по ценам туркомплекса
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Площадь Восстания, Лиговский просп. , 10
Завершение: СТ.М. Дыбенко / СТ.М. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Правила оплаты тура от организатора:
  • Обратите внимание: если вы не внесли полную оплату при бронировании, необходимо сделать это по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
2
3
1
2
1
Е
6 янв 2022
Чисто детская экскурсия. Дочке очень понравилась
А
5 янв 2022
Очень понравилась экскурсия, места замечательные, но больше рассчитана на детей, хотя если вы не потеряли детство в своем сердце вам тоже очень понравится. Отдельное спасибо Татьяне и компании Скан-Тур.
D
2 янв 2022
Экскурсия практически пустая. Долгая дорога не восполнена впечатлениями.
Г
7 фев 2021
Территория большая, отличное место для поездок с детьми. Которые конечно были в восторге от общения с настоящим Дедом Морозом,затискали всех собакенов, покормили оленей, повеселились все на славу! Экскурсия организована прекрасно. Мы совсем не устали. Эмоций и воспоминаний хватит надолго!
П
7 фев 2021
Очень красивое место! Очень увлекательная и познавательная прогулка и экскурсия! Замечательные экскурсоводы! Получили огромное удовольствие!
l
15 янв 2020
Экскурсоводы и персонал сплошь молодежь, этот факт радует. Все доброжелательные, улыбаются, ребенок в восторге от костюмированных героев, развлекающих самых маленьких посетителей. В резиденции детей ждала развлекательная программа, групповое фото с дедом морозом. В чайной можно отведать горячего чаю с местной выпечкой. Все собаки в питомнике коммуницируют с желающими. На территории можно покататься на санях. Резиденция Снегурочки недавно построенная, очень интересная макет-экспозиция,посвященная природе Карелии и основным архитектурным памятникам и историческим местам. В-общем, сюда точно стоит приехать!
P
31 дек 2019
На каждом этапе нас принимали ведущие,рассказывали интересно,гостеприимно.. Но чего то не хватило. То ли то,что дом Снегурочки был новый и пустой,то ли то,что на территории недострой посередине,то ли то,что не все освоено.. В общем советую посетить. Но,от Деда Халлы получили душевные эмоции и теплоту.
b
2 мар 2019
Недавно (февраль 2019 года) побывали в вотчине Карельского Деда Мороза (Талви Укко). Замечательное место, очень понравилось, особенно хаски и лоси. Общение с ними придает хорошее настроение на долго. Непосредственно в резиденции хозяина много таинственных и интересных мест. Большое спасибо за предоставленную возможность окунуться в новогоднюю сказку. Желаем жителям этого чудесного места крепкого здоровья, а зверятам не болеть, расти крепкими. Благополучия всем Вам!
A
9 фев 2019
Побывали в сказочном месте,у Карельского деда мороза Талви Укко. Помимо самой резиденции с представлением,есть много чего интересного:питомник собак Хаски,здесь их 3 вида,самый большой в РФ,так говорят. Можно покататься на санях,чтобы везли собаки или олени. Также есть ферма северных оленей. И ещё сделана саамская деревня,можно посмотреть,как раньше они жили. Есть мини -зоопарк:норка,гуси,пони. Ну и,конечно кафе,где можно перекусить и согреться карельским чаем. Детям понравиться.
I
11 янв 2019
Честно говоря, есть с чем сравнивать. Ранее бывали в резиденциях: финского Деда (но не которое в Рованиеями, а более уютном местечке - Раухалахти; белорусского; русского - в В. Великом Устюге). И могу сказать, что вотчина Талви Укко - очень на уровне. Сначала (первое впечатление, при входе в вотчину) - кажется, что будет как-то по-советски, но потом это впечатление меняется. действительно согласен в другими отзывами по падаешь в сказку и детство Рекомендую.
N
8 янв 2019
Это так здорово! Прогулялись по лесу, пообщались с хасками, посмотрели оленей и саамскую деревню. В резиденцию Талви Укко тоже зашли. Прошли по резиденции с Лумикки. Она такая прикольная! Очень понравилось. Аудиенции у самого Талви Укко ждать не стали. Что-то там долго предыдущие посетители находились. Предпочли уйти пить чай. Больше всего понравились хаски. Они такие милые, добрые! Нам показалось, что они посетителей воспринимают как собственные игрушки. Под конец покатались на хаски. Незабываемо! Никогда в жизни не думала, что когда-то попаду на такой замечательный аттракцион! Самое главное, что поехали мы туда уже под конец Новогодних каникул. Народу было уже немного. Можно было гулять спокойно, очередей не было.
T
5 янв 2019
Неплохое место для зимней прогулки. Туристам с детьми должно очень понравиться, ведь большая часть развлечений организована именно для маленьких посетителей. Большая живописная территория, милейшие хаски, позитивные аниматоры
l
1 фев 2017
Собаки очень ласковые и красивые. Дальше мы пошли на экскурсию "Прогулка по оленьей ферме". Было морозно, поэтому мы "приплясывали". Побежали после экскурсии греться в Чайный дом. Выпили чаю, подкрепились вкусными пирожками. Вышли снова на улицу, после горячего чая показалось, что потеплело))) Ребенок покатался с горки, побегал в догонялки с аниматорами на улице, сфотографировались с хозяином вотчины- Талви Укко. Красиво там, в этом чистом снежном краю. Нам понравилось.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе☃️Зимние🏡Выездные🧘На выходные☀️На весь день👨‍👩‍👧‍👦Семейные🎄Новогодние 2023🏞КарелияЛадожское озеро🗽Популярные места🍀Природа и пейзажиК оленям🐼Животные🐾Встреча с хаскиКарельский Дед мороз Талви УккоКарельский зоопаркДед Мороз

Похожие туры в Санкт-Петербурге

В гости к хаски и карельскому Деду Морозу
16 часов
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
В гости к хаски и карельскому Деду Морозу
от 3 490 за 1 человека
Новогодняя сказка с Дедом Морозом для детей и взрослых в Невских Кижах
4 часа
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии ГК
ГК
Нет отзывов
Новогодняя сказка с Дедом Морозом для детей и взрослых в Невских Кижах
Приглашаем вас в новогоднюю сказку в «этнопарк Богословка»
Лиговский проспект, д. 10
2 800 за 1 человека
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
16 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.3
494 отзыва
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Осмотрите самые яркие места Карелии и познакомьтесь с историей этого края
Площадь у Казанского собора
Сегодня
Завтра
22 ноя
23 ноя
от 1 650 за 1 человека
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
1 отзыв
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
у метро Василеостровская
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
6 000 за 1 человека
Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха, хаски и музей в скале
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии CharmTravel
CharmTravel
3.6
21 отзыв
Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха, хаски и музей в скале
За один день - 7 объектов
Казанская площадь / м. Проспект Просвещения
26 ноя
3 дек
10 дек
17 дек
2 790 за 1 человека
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Яна
Яна
5
30 отзывов
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Замечали ли вы, как детям непросто на взрослых экскурсиях
Петропавловская крепость
от 3 500 за всё до 3 чел.
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
14 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
1 отзыв
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
В этом автопутешествии, добравшись до Карелии
По договоренности
от 24 280 за 1 человека
Зоологический музей для детей и взрослых
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
17 отзывов
Зоологический музей для детей и взрослых
Познакомиться с миром ваших любимых животных
21 ноя
25 ноя
28 ноя
1 дек
5 200 за всё до 5 чел.
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Жанна
Жанна
Нет отзывов
Новый Эрмитаж для детей и взрослых
Познакомиться с работами великих мастеров и расшифровать язык живописи
у Иорданский лестницы
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
6 000 за всё до 5 чел.
Время чудес: новогодний тур в Карелию
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Время чудес: новогодний тур в Карелию
Начать новый год с открытий и увидеть главные достопримечательности живописной республики
Санкт-Петербург. 07:30 - у станции метро "Площадь ...
31 дек
35 805 за 1 человека
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
15 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
4.7
105 отзывов
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
Карелия - удивительный северный уголок. Здесь невероятная природа
Площадь Искусств
23 ноя
26 ноя
30 ноя
3 дек
3 900 за 1 человека
Петербург детям и их родителям
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Нина
Нина
4.9
67 отзывов
Петербург детям и их родителям
Русалки, Карлсон, Шерлок Холмс и многие другие - попасть в сказочный город легче, чем кажется
16 дек
17 дек
18 дек
19 дек
от 7 564 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ