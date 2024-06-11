Детский квест «Египтомания в Петербурге»

Найти древние сокровища в увлекательном игровом формате
Ваш ребёнок неравнодушен к секретам Древнего Египта? А каждая книга или фильм о пирамидах и фараонах оставляют у него ещё больше вопросов, чем ответов? Тогда мы приглашаем юного египтолога отправиться в увлекательное путешествие.

Будем разбираться, что общего у Древнего Египта и Петербурга, откуда на берегах Невы появились сфинксы и чьи тайны они охраняют.
Детский квест «Египтомания в Петербурге»
Детский квест «Египтомания в Петербурге»
Детский квест «Египтомания в Петербурге»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Более 100 лет назад кто-то растерял по Санкт-Петербургу сокровища, принадлежавшие правителю Египта. Мы соберём их, но это не так просто. Богатства стерегут сфинксы, умные и коварные, а иногда и вовсе не настоящие.

Вам предстоит:

  • научиться расшифровывать древнеегипетские иероглифы
  • найти их на современных зданиях в Петербурге
  • прочитать символы на старинных папирусах
  • разобраться в картах солнечного Египта
  • познакомиться с некоторыми фараонами и богами

Вы проедете по такому маршруту:

  • площадь Искусств. Завязка сюжета начнётся именно здесь.
  • сфинксы на Университетской набережной. Узнаете историю древнеегипетских сфинксов, научитесь определять настоящего фараона по его атрибутам и расшифруете старинные иероглифы.
  • Румянцевский сад на Университетской набережной. Найдёте обелиск и узнаете, как памятник связан с Древним Египтом.
  • Египетский мост через Фонтанку. Нас поджидают очередные загадочные сфинксы. Выясните, как отличать статуи друг от друга.
  • Египетский дом на ул. Захарьевской. Это настоящая энциклопедия древнеегипетских символов. Жук-скарабей, египетские колонны, богиня Хатхор и змея Уаджит подскажут нам, где найти последние спрятанные сокровища.

В каждой точке мы будем разгадывать загадки и находить части древнеегипетского клада. А по дороге от одной локации к другой нас ждут увлекательные игры, которые помогут глубже погрузиться в тему.

Организационные детали

  • Квест проходит на автомобиле участников программы. Пожалуйста, предусмотрите в нём место для экскурсовода.
  • Поможем с заказом автобуса, если у вас большая группа. Его аренда не включена в стоимость квеста и зависит от количества участников, ваших предпочтений и сезона.
  • Программа подходит для детей от 7 лет
  • Игру можно провести для школьных групп. Стоимость – по запросу.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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