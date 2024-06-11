Ваш ребёнок неравнодушен к секретам Древнего Египта? А каждая книга или фильм о пирамидах и фараонах оставляют у него ещё больше вопросов, чем ответов? Тогда мы приглашаем юного египтолога отправиться в увлекательное путешествие. Будем разбираться, что общего у Древнего Египта и Петербурга, откуда на берегах Невы появились сфинксы и чьи тайны они охраняют.

за 1-3 человека или 2300 руб. за человека, если вас больше

от 8 500 ₽ за 1-3 человека или 2300 руб. за человека, если вас больше

Описание квеста

Что вас ожидает

Более 100 лет назад кто-то растерял по Санкт-Петербургу сокровища, принадлежавшие правителю Египта. Мы соберём их, но это не так просто. Богатства стерегут сфинксы, умные и коварные, а иногда и вовсе не настоящие.

Вам предстоит:

научиться расшифровывать древнеегипетские иероглифы

найти их на современных зданиях в Петербурге

прочитать символы на старинных папирусах

разобраться в картах солнечного Египта

познакомиться с некоторыми фараонами и богами

Вы проедете по такому маршруту:

площадь Искусств. Завязка сюжета начнётся именно здесь.

сфинксы на Университетской набережной. Узнаете историю древнеегипетских сфинксов, научитесь определять настоящего фараона по его атрибутам и расшифруете старинные иероглифы.

Румянцевский сад на Университетской набережной. Найдёте обелиск и узнаете, как памятник связан с Древним Египтом.

Египетский мост через Фонтанку. Нас поджидают очередные загадочные сфинксы. Выясните, как отличать статуи друг от друга.

Египетский дом на ул. Захарьевской. Это настоящая энциклопедия древнеегипетских символов. Жук-скарабей, египетские колонны, богиня Хатхор и змея Уаджит подскажут нам, где найти последние спрятанные сокровища.

В каждой точке мы будем разгадывать загадки и находить части древнеегипетского клада. А по дороге от одной локации к другой нас ждут увлекательные игры, которые помогут глубже погрузиться в тему.

Организационные детали