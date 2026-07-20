Часто самое интересное не бросается в глаза, а прячется в потайных уголках — так и с Невским проспектом. Детям и взрослым предстоит оказаться «внутри» главной улицы города: будут следовать за подсказками, находить тайные знаки, подниматься на легальную крышу и спускаться в подземелье. А в итоге унесут с собой целый сундук интереснейших историй и фактов о Невском!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По центру Петербурга — через дворы, парадные и подземелья

Мы пройдем по главной улице города и буквально «вывернем ее наизнанку»: заглянем во дворы и парадные, увидим скульптуры, фонари и необычные дома. Найдем старейший дворец на Невском проспекте и Литературное кафе, откуда Пушкин уезжал на дуэль. Раскроем тайны убранства дома Зингер, отыщем сфинксов и двор-атриум с фонтаном у Казанского собора. А самые смелые поднимутся на легальную крышу и спустятся в подземелье!

Магическое превращение Невского!

Нашими помощниками станут объекты и детали самого Петербурга — от памятников до названий. Знаний истории не потребуется, только внимание и смекалка. Ребята будут находить подсказки, разгадывать шифры, сличать тайные письмена с городским убранством — и шаг за шагом двигаться к финишу.

Организационные детали