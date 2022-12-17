Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей

Найти тайные послания на главной улице Петербурга и изучить ее через интересные детали и истории

Часто самое интересное не бросается в глаза, а прячется в потайных уголках — так и с Невским проспектом.

Детям и взрослым предстоит оказаться «внутри» главной улицы города: будут следовать за подсказками, находить тайные знаки, подниматься на легальную крышу и спускаться в подземелье. А в итоге унесут с собой целый сундук интереснейших историй и фактов о Невском!
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
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Описание

Что вас ожидает

По центру Петербурга — через дворы, парадные и подземелья

Мы пройдем по главной улице города и буквально «вывернем ее наизнанку»: заглянем во дворы и парадные, увидим скульптуры, фонари и необычные дома. Найдем старейший дворец на Невском проспекте и Литературное кафе, откуда Пушкин уезжал на дуэль. Раскроем тайны убранства дома Зингер, отыщем сфинксов и двор-атриум с фонтаном у Казанского собора. А самые смелые поднимутся на легальную крышу и спустятся в подземелье!

Магическое превращение Невского!

Нашими помощниками станут объекты и детали самого Петербурга — от памятников до названий. Знаний истории не потребуется, только внимание и смекалка. Ребята будут находить подсказки, разгадывать шифры, сличать тайные письмена с городским убранством — и шаг за шагом двигаться к финишу.

Организационные детали

  • Квест рассчитан на семью, в некоторых заданиях нужна помощь взрослых. Возраст участников — от 8 лет. Посещение крыши и подземелья оплачивается дополнительно (по желанию)
  • Возможно переделать ряд заданий для участников младшего возраста (5-7 лет) или для взрослых по предварительной договоренности
  • Участие группы более 8 человек возможно, но по предварительной договоренности и за дополнительную плату (300 руб. за человека), т. к. мне придется привлечь к квесту коллегу (в связи со спецификой заданий)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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