Часто самое интересное не бросается в глаза, а прячется в потайных уголках — так и с Невским проспектом.
Детям и взрослым предстоит оказаться «внутри» главной улицы города: будут следовать за подсказками, находить тайные знаки, подниматься на легальную крышу и спускаться в подземелье. А в итоге унесут с собой целый сундук интереснейших историй и фактов о Невском!
Детям и взрослым предстоит оказаться «внутри» главной улицы города: будут следовать за подсказками, находить тайные знаки, подниматься на легальную крышу и спускаться в подземелье. А в итоге унесут с собой целый сундук интереснейших историй и фактов о Невском!
Описание экскурсии
По центру Петербурга — через дворы, парадные и подземелья
Мы пройдем по главной улице города и буквально «вывернем ее наизнанку»: заглянем во дворы и парадные, увидим скульптуры, фонари и необычные дома. Найдем старейший дворец на Невском проспекте и Литературное кафе, откуда Пушкин уезжал на дуэль. Раскроем тайны убранства дома Зингер, отыщем сфинксов и двор-атриум с фонтаном у Казанского собора. А самые смелые поднимутся на легальную крышу и спустятся в подземелье!
Магическое превращение Невского!
Нашими помощниками станут объекты и детали самого Петербурга — от памятников до названий. Знаний истории не потребуется, только внимание и смекалка. Ребята будут находить подсказки, разгадывать шифры, сличать тайные письмена с городским убранством — и шаг за шагом двигаться к финишу.
Организационные детали
- Квест рассчитан на семью, в некоторых заданиях нужна помощь взрослых. Возраст участников — от 8 лет. Посещение крыши и подземелья оплачивается дополнительно (по желанию)
- Возможно переделать ряд заданий для участников младшего возраста (5-7 лет) или для взрослых по предварительной договоренности
- Участие группы более 8 человек возможно, но по предварительной договоренности и за дополнительную плату (300 руб. за человека), т. к. мне придется привлечь к квесту коллегу (в связи со спецификой заданий)
- В связи с плотным расписанием, очень прошу не опаздывать на экскурсии. Возможность подвинуть экскурсию по времени бывает не всегда, а в праздничные дни её нет. Опоздание неизбежно приведет к сокращению времени экскурсии, пожалуйста, внимательно рассчитывайте время на дорогу.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2936 туристов
Я коренная петербурженка и профессиональный гид. Моя любовь к экскурсиям началась ещё в школе: гид в школьном музее, прогулы уроков в Эрмитаже:) В своей работе я опираюсь на индивидуальный подход к каждому запросу. Провожу как тематические экскурсии и исторические квесты, так и классические программы. А ещё умею работать с детьми и рада показать город самым маленьким гостям!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Просто восторг! В Питере уже почти свои, но некоторые факты узнали только сейчас. Огромный восторг! Очень интересно! Чудесный гид и очень продуманная экскурсия!
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A
В целом, квест интересен. В процессе будет несколько новых мест даже для бывалых путешественников. Рекомендую к посещению.
Из пожеланий к гиду:
1. Больше уделять внимание и увлекать детей в моменты самого квеста,
Из пожеланий к гиду:
1. Больше уделять внимание и увлекать детей в моменты самого квеста,
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