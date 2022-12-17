Мы пройдем по главной улице города и буквально «вывернем ее наизнанку»: заглянем во дворы и парадные, увидим скульптуры, фонари и необычные дома. Найдем старейший дворец на Невском проспекте и Литературное кафе, откуда Пушкин уезжал на дуэль. Раскроем тайны убранства дома Зингер, отыщем сфинксов и двор-атриум с фонтаном у Казанского собора. А самые смелые поднимутся на легальную крышу и спустятся в подземелье!
Нашими помощниками станут объекты и детали самого Петербурга — от памятников до названий. Знаний истории не потребуется, только внимание и смекалка. Ребята будут находить подсказки, разгадывать шифры, сличать тайные письмена с городским убранством — и шаг за шагом двигаться к финишу.