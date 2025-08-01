В пути вас ждут живописные леса и реки, интересные истории о Старой Ладоге, Ингерманландии и крепости Орешек.
Добравшись до монастыря, вы узнаете об Александре Свирском, увидите деревню, где он родился, и подойдёте к целебному источнику.
А ещё сможете посетить часовню, где произошло явление Святой Троицы, и побывать в Введено-Оятском монастыре.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
- Трассовая экскурсия по Мурманскому шоссе. Это не просто дорога, а путь к историческим местам, духовным центрам и выдающимся красотам Северо-Западной России.
- Александро-Свирский монастырь. Расположенный на берегу прекрасного Рощинского озера, он источает умиротворение и благость. Вы узнаете о святом Александре Свирском, побываете в местах явлений Святой Троицы и увидите уникальные фрески Троицкого собора.
- Введено-Оятский монастырь, что на берегу реки Оять. Известен как место, где молятся о семейном счастье и благополучии.
Вы узнаете:
- О преподобном Александре Свирском: жизнь и подвиги основателя монастыря, его духовный путь, аскеза и чудеса. А также его роль «Новозаветного Авраама».
- Основании обители: как и почему был основан монастырь, какие события предшествовали этому.
- Развитии монастыря: как обитель росла и развивалась на протяжении веков, какие важные события происходили в её стенах.
- Советском периоде: что было с монастырём во времена советской власти, как он был закрыт и как возрождался.
- Чуде явления Святой Троицы: подробный рассказ об этом важном событии.
- Архитектуре и внутреннем убранстве: в чём особенности монастыря — инженерные, акустические, эстетические.
Организационные детали
- Дорога займёт около 4 часов в одну сторону (275 км).
- Пообедать можно в трапезной — от 250 до 500 ₽ в среднем.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке.
- Поездка проходит на автомобиле LADA XRAY Cross.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Веда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 275 туристов
Добро пожаловать в мир петербургских историй! Меня зовут Веда. Я ваш проводник в прошлое Северной столицы. Моя цель — не просто пересказать сухие факты и цифры, но и показать, что
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лия
1 авг 2025
Очень довольны общением и уровнем знаний экскурсовода Веды, в следующий раз только с ней!
К
Ксения
21 июн 2025
Экскурсия прошла отлично на все 100. Так случилось, что экскурсовод у нас поменялась. Гид Елена замечательный экскурсовод. Поездка незабываемая. Единственное долгая дорога, но это того стоило.
Л
Лилия
17 июн 2025
Столько душевных воспоминаний оставила эта поездка! Благодарим от всего сердца! Всё так насыщенно и удобно одновременно!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
