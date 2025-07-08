Основная цель нашей поездки — Александро-Свирский монастырь. По дороге мы заедем в места, где родился преподобный Александр Свирский и похоронены его родители. Вы сможете омыться святой водой и приложиться к мощам чудотворца. Я буду сопровождать вас на территории монастырей, расскажу о преподобном, монастырских комплексах и многом другом.

Описание экскурсии

Введено-Оятский монастырь

Здесь под именами Сергий и Варвара были пострижены родители Александра Свирского — Стефан и Васса. Мы посетим часовню, где они погребены. Я объясню, почему родители святого, будучи разнополыми, смогли в те времена уйти в один монастырь. А ещё мы взглянем на другой берег реки Ояти, где находилась деревня Мандеры — место рождения преподобного. Также в монастыре можно окунуться в пруд со святой водой или оросить себя в павильоне.

Александро-Свирский монастырь. Преображенский комплекс

Мы посетим Преображенский собор, приложимся к мощам Александра Свирского. Побываем в часовне, которую построили на месте явления преподобному Святой Троицы. Оттуда можно взять песок, а в надкладезной водосвятной часовне — святой воды.

Александро-Свирский монастырь. Троицкий комплекс

Здесь мы осмотрим снаружи соборы 17 века постройки и зайдём в трапезную 16 века, где увидим место явления Богородицы Александру Свирскому. В трапезной можно будет пообедать.

По пути туда и обратно

По дороге до монастырей, по вашему желанию, можем заехать к самому высокому в Ленинградской области 5-метровому водопаду. На обратном пути проедем через родину Балтийского флота — Лодейное поле. Поговорим о блокаде Ленинграда, «Дороге жизни», Шлиссельбурге, крепости Орешек, древних монастырях Старой Ладоги и многом другом.

Организационные детали