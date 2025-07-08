Мои заказы

Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри

Провести день без мирской суеты и посетить тихие старинные обители
Основная цель нашей поездки — Александро-Свирский монастырь. По дороге мы заедем в места, где родился преподобный Александр Свирский и похоронены его родители. Вы сможете омыться святой водой и приложиться к мощам чудотворца.

Я буду сопровождать вас на территории монастырей, расскажу о преподобном, монастырских комплексах и многом другом.
Введено-Оятский монастырь

Здесь под именами Сергий и Варвара были пострижены родители Александра Свирского — Стефан и Васса. Мы посетим часовню, где они погребены. Я объясню, почему родители святого, будучи разнополыми, смогли в те времена уйти в один монастырь. А ещё мы взглянем на другой берег реки Ояти, где находилась деревня Мандеры — место рождения преподобного. Также в монастыре можно окунуться в пруд со святой водой или оросить себя в павильоне.

Александро-Свирский монастырь. Преображенский комплекс

Мы посетим Преображенский собор, приложимся к мощам Александра Свирского. Побываем в часовне, которую построили на месте явления преподобному Святой Троицы. Оттуда можно взять песок, а в надкладезной водосвятной часовне — святой воды.

Александро-Свирский монастырь. Троицкий комплекс

Здесь мы осмотрим снаружи соборы 17 века постройки и зайдём в трапезную 16 века, где увидим место явления Богородицы Александру Свирскому. В трапезной можно будет пообедать.

По пути туда и обратно

По дороге до монастырей, по вашему желанию, можем заехать к самому высокому в Ленинградской области 5-метровому водопаду. На обратном пути проедем через родину Балтийского флота — Лодейное поле. Поговорим о блокаде Ленинграда, «Дороге жизни», Шлиссельбурге, крепости Орешек, древних монастырях Старой Ладоги и многом другом.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Solaris. Есть детское кресло-бустер
  • Подробные экскурсии по территории монастырей проводят только местные экскурсоводы. Пожертвование за группу дополнительно — 2000 ₽. Длительность экскурсии — около 1 часа
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед: в трапезной монастыря — от 100 ₽ за чел., в ресторане — от 350 ₽ за чел.
  • Дорога туда и обратно займёт более 6 часов, поэтому может показаться тяжёлой для маленьких детей
  • По договорённости могу забрать вас за пределами КАД. Детали обсудим в переписке

Светлана
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 67 туристов
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях. Весело провожу интересные и в то же время информативные экскурсии. Гарантирую, что обладание фундаментальными знаниями
не мешает мне шутить. Всё началось, когда мне было 10 лет: я стала экскурсоводом, членом совета школьного музея и даже красным следопытом! А теперь я лицензированный (с 2009 года) экскурсовод по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Европе. Краевед и заядлый путешественник по России и Европе на автомобиле. Преподаватель с высшим филологическим образованием (ни один ребёнок от меня не пострадал). Неумолимый фотолюбитель и опытный водитель.

Нина
Нина
8 июл 2025
Спасибо Светлане за четкое сопровождение до и во время экскурсии. Узнали очень много нового. Не смотря на длительную поездку, благодаря доброжелательности, юмору и знанию Светы, время пролетело незаметно.
Т
Татьяна
23 янв 2025
Вчера посещали Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри остались в восторге. Светлана очень замечательный гид. Спасибо ей за экскурсию.
Марина
Марина
4 янв 2025
Благодарю гида Светлану за содержательную приятную экскурсию в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри. Всё было отлично, и содержание, и комфортные условия, и индивидуальный подход.

