Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве

Джаз под разводными мостами

4.5
766 отзывов
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Совершите вечерний круиз под разводящимися мостами Санкт-Петербурга на лучших джазовых теплоходах города. Астра и Корюшка — двухпалубные теплоходы VIP-класса с уютным салоном и большой верхней палубой. Вас ждет изысканный джазовый вечер, вкусная еда и невероятные виды ночного города.
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • «Кресты»
  • Смольный собор
  • Летний сад
  • Эрмитаж
  • Крейсер «Аврора»
  • Петропавловскую крепость
  • Биржа
  • Адмиралтейство
  • Кунсткамера
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве во время разведения мостов в Санкт-Петербурге на комфортабельных теплоходах-ресторанах «Астра» и «Корюшка»!Что вас ожидает:Потрясающие виды ночного Санкт-Петербурга, взметнувшиеся вверх пролеты разводящихся мостов, кажущийся бесконечным караван судов — всё это под звуки джаза и блюза (рояль или блюз-гитара).
Особенность этого круиза в том, что вы увидите 7 разводящихся мостов: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный, мост Императора Петра Великого, мост Александра Невского, Биржевой.
Все места расположены на закрытых палубах теплохода — во время круиза вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды. Также есть открытая палуба, на которую могут выйти все желающие. Организационные детали:Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе;
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно. Лица до 18 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых.
С 27 июля возобновляют свою работу рестораны на теплоходах «Астра» и «Корюшка».
Круиз может быть отменен организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.

ежедневно в 00:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Водная прогулка
  • Музыкальная программа
  • Ресторан на борту
  • Бокал шампанского для каждого гостя
Что не входит
  • Еда и напитки не входят в стоимость прогулки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Адмиралтейская наб. , 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:30
Экскурсия длится около 2 часов 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • При посадке на борт необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу
  • Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
  • Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями
  • В ночь с 04.11 на 05.11 мосты не разводятся
  • Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно
  • Лица до 18 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых
  • Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии. Актуальную информацию об изменениях в графике развода мостов смотрите на официальном сайте Мостотреста https://mostotrest-spb.ru/
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 766 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
524
4
149
3
57
2
7
1
29
А
8 ноя 2022
С
7 ноя 2022
Все прошло просто прекрасно) на теплоходе было тепло,играла музыка,окна не потели. Увидели развод мостов,успев как раз на крайнюю экскурсию этого года) кухня с баром так же работали быстро и вкусно)
К
7 ноя 2022
Н
6 ноя 2022
Ужасное отношение организаторов к посетителям. Неужели нельзя было поставить тепловые пушки на верхней палубе? Все замёрзли до такой степени, что хотели выйти побыстрее, а не наблюдать за красивыми видами.
А
6 ноя 2022
А
6 ноя 2022
Т
4 ноя 2022
Ш
28 окт 2022
Н
27 окт 2022
П
25 окт 2022
М
22 окт 2022
Экскурсия просто потрясающая! Благодарим организаторов! Закрытые палубы,красивые,современные. Очень вкусно кормят. Прекрасные виды на красоты Санкт-Петербурга с воды. Увидели,как разводят мосты. Мы очень довольны!!!
Т
18 окт 2022
С
18 окт 2022
Л
18 окт 2022
Все было замечательно! Благодарю за экскурсию
Зрелище невероятное, погода в этот день была прекрасная для октября и мы наблюдали за разведением мостов с верхней палубы. Живой саксофон создавал особую атмосферу, саксофонисту отдельная благодарность! Без музыки впечатление было бы не такое праздничное и романтичное
Всем гостям раздали по бокалу шампанского, мы его пить не стали, запах не понравился, но для антуража фото пойдёт)) Кухню оценить не могу- ничего не заказывали, ночью есть не хочется
В
15 окт 2022
Ещё 751 отзыв

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