Джаз под разводными мостами
Совершите вечерний круиз под разводящимися мостами Санкт-Петербурга на лучших джазовых теплоходах города. Астра и Корюшка — двухпалубные теплоходы VIP-класса с уютным салоном и большой верхней палубой. Вас ждет изысканный джазовый вечер, вкусная еда и невероятные виды ночного города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- «Кресты»
- Смольный собор
- Летний сад
- Эрмитаж
- Крейсер «Аврора»
- Петропавловскую крепость
- Биржа
- Адмиралтейство
- Кунсткамера
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве во время разведения мостов в Санкт-Петербурге на комфортабельных теплоходах-ресторанах «Астра» и «Корюшка»!Что вас ожидает:Потрясающие виды ночного Санкт-Петербурга, взметнувшиеся вверх пролеты разводящихся мостов, кажущийся бесконечным караван судов — всё это под звуки джаза и блюза (рояль или блюз-гитара).
Особенность этого круиза в том, что вы увидите 7 разводящихся мостов: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный, мост Императора Петра Великого, мост Александра Невского, Биржевой.
Все места расположены на закрытых палубах теплохода — во время круиза вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды. Также есть открытая палуба, на которую могут выйти все желающие. Организационные детали:Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе;
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно. Лица до 18 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых.
С 27 июля возобновляют свою работу рестораны на теплоходах «Астра» и «Корюшка».
Круиз может быть отменен организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
ежедневно в 00:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Водная прогулка
- Музыкальная программа
- Ресторан на борту
- Бокал шампанского для каждого гостя
- Что не входит
- Еда и напитки не входят в стоимость прогулки
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Адмиралтейская наб. , 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 00:30Экскурсия длится около 2 часов 45 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- При посадке на борт необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу
- Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
- Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями
- В ночь с 04.11 на 05.11 мосты не разводятся
- Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно
- Лица до 18 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых
- Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии. Актуальную информацию об изменениях в графике развода мостов смотрите на официальном сайте Мостотреста https://mostotrest-spb.ru/
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 766 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей Гусев
8 ноя 2022
С
Сабина Богданова
7 ноя 2022
Все прошло просто прекрасно) на теплоходе было тепло,играла музыка,окна не потели. Увидели развод мостов,успев как раз на крайнюю экскурсию этого года) кухня с баром так же работали быстро и вкусно)
К
Кудряшова Наталья
7 ноя 2022
Н
Наталия П
6 ноя 2022
Ужасное отношение организаторов к посетителям. Неужели нельзя было поставить тепловые пушки на верхней палубе? Все замёрзли до такой степени, что хотели выйти побыстрее, а не наблюдать за красивыми видами.
А
Анна Бездушная
6 ноя 2022
А
Анастасия Абрамова
6 ноя 2022
Т
Туева Алиса
4 ноя 2022
Ш
Шкодина Владимировна наталья
28 окт 2022
Н
Наталья Белова
27 окт 2022
П
Пискарев Максим
25 окт 2022
М
Мария Сандулова
22 окт 2022
Экскурсия просто потрясающая! Благодарим организаторов! Закрытые палубы,красивые,современные. Очень вкусно кормят. Прекрасные виды на красоты Санкт-Петербурга с воды. Увидели,как разводят мосты. Мы очень довольны!!!
Т
Татьяна Пасевич
18 окт 2022
С
Станислав Александрович Сырцов
18 окт 2022
Л
Лариса Варда
18 окт 2022
Все было замечательно! Благодарю за экскурсию
Зрелище невероятное, погода в этот день была прекрасная для октября и мы наблюдали за разведением мостов с верхней палубы. Живой саксофон создавал особую атмосферу, саксофонисту отдельная благодарность! Без музыки впечатление было бы не такое праздничное и романтичное
Всем гостям раздали по бокалу шампанского, мы его пить не стали, запах не понравился, но для антуража фото пойдёт)) Кухню оценить не могу- ничего не заказывали, ночью есть не хочется
Зрелище невероятное, погода в этот день была прекрасная для октября и мы наблюдали за разведением мостов с верхней палубы. Живой саксофон создавал особую атмосферу, саксофонисту отдельная благодарность! Без музыки впечатление было бы не такое праздничное и романтичное
Всем гостям раздали по бокалу шампанского, мы его пить не стали, запах не понравился, но для антуража фото пойдёт)) Кухню оценить не могу- ничего не заказывали, ночью есть не хочется
В
Виталий Анатольевич Луговой
15 окт 2022
Ещё 751 отзыв
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