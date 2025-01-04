читать дальше и удалось удовлетворить своё любопытство. Узнали чьи усадьбы располагались на Васильевском острове, отметили для себя несколько музеев, о которых не знали, куда хотим теперь сходить.

Буду советовать друзьям пройти с Яной этот маршрут.

Искали экскурсию не по парадным маршрутам. Хотелось узнать больше о домах на которые обращаешь внимание, но не знаешь кто их построил, давно ли и для чего. На экскурсии Яны нам