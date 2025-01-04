Вашему вниманию — остров в дельте Невы со знаменитыми линиями, проходными дворами и знаковыми памятниками.
Мы увидим старейшее на ВО здание, отыщем сохранившуюся мозаику, зайдём в потайную дверь доходного дома и удивимся, куда она ведёт.
Прогулка будет интересна всем, кто хочет ближе познакомиться с городом — он говорит с каждым, нужно лишь выучить его язык.
Мы увидим старейшее на ВО здание, отыщем сохранившуюся мозаику, зайдём в потайную дверь доходного дома и удивимся, куда она ведёт.
Прогулка будет интересна всем, кто хочет ближе познакомиться с городом — он говорит с каждым, нужно лишь выучить его язык.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Вы увидите лютеранский собор Святого Михаила, Академию художеств, мозаичную мастерскую, доходный дом Стенбок-Фермора, дом Бенуа, Елизаветинскую богадельню и ещё множество локаций Васильевского острова. А я расскажу:
- Что означает выражение «Ангел пустые руки»
- Куда исчезли каналы острова
- Почему план Петра I по созданию центра города в этих местах не реализовался
- Как связан Тучков переулок с исчезнувшим из повседневного использования словом «важня»
И это лишь краткий список. Всё остальное — при встрече!
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 10. Доплата — 1200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Добрый день! Рада предложить вам мои услуги гида и организатора экскурсионных программ по Петербургу и Карелии. Я аккредитованный гид-переводчик. Люблю свой город, люблю рассказывать о нём, раскрывать его душу и знакомить с ним ближе как гостей, так и местных жителей. Петербург — это книга, которую можно читать всю жизнь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
4 янв 2025
Искали экскурсию не по парадным маршрутам. Хотелось узнать больше о домах на которые обращаешь внимание, но не знаешь кто их построил, давно ли и для чего. На экскурсии Яны нам
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