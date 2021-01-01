Весёлые семейный отдых на Ферме «Деревня»

В дороге поговорим об истории 📖 района и поселениях, которые существовали на этих землях Ленинградской области и объединялись в «Чухонскую Швейцарию». Район был местом отдыха и вдохновения учёных и творческой интеллигенции. Знакомство с бытом фермы, животными. Вы узнаете, как содержатся козы и овцы, крупный рогатый скот. Эти животные будут рады вашему визиту, так как по своей натуре они очень любопытны и доброжелательны. Под руководством опытного специалиста вы сможете научиться доить козу.

После прогулки по ферме вас пригласят на дегустацию вкуснейших сыров, которые родились на этой ферме. К сырам подаётся сухое белое вино 🍷, для детей — домашний морс, мёд, орешки и свежий домашний хлеб. На ферме-сыроварне производят мягкие и твердые сыры, молодые и выдержанные, с плесенью и без. Затем начнётся мастер-класс по приготовлению настоящей моцареллы из молока местных коров. Вы будете сами месить сырное тесто, а опытный сыродел будет подсказывать, как правильно это сделать, чтобы получилась мягкая и сочная моцарелла. Свою моцареллу заберёте с собой!

Ферма «Деревня» производит молочные продукты, сыры, колбасы. По завершении экскурсии 🧭 в магазине можно приобрести колбасу и мясные деликатесы из индейки, свинины, говядины, утки. Никакой химии в производстве, только заморозка. Сыры производятся из коровьего, козьего и овечьего молока: твёрдые, мягкие, выдержанные, с плесенью и другие.

Особенности экскурсии 🧭 на Ферме

Познакомитесь с фермой–сыроварней;

Получите возможность пообщаться с животными. Проводится мастер–класс по дойке коз для всех желающих;

Примите участие в дегустации сыров с бокалом сухого вина. Для детей подается морс;

Примите участие в мастер–классе с опытным сыроделом по приготовлению моцареллы из коровьего молока;

Приготовите салат Капрезе с Песто из свежей моцареллы!

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