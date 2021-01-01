Весёлые семейный отдых на Ферме «Деревня»
В дороге поговорим об истории 📖 района и поселениях, которые существовали на этих землях Ленинградской области и объединялись в «Чухонскую Швейцарию». Район был местом отдыха и вдохновения учёных и творческой интеллигенции. Знакомство с бытом фермы, животными. Вы узнаете, как содержатся козы и овцы, крупный рогатый скот. Эти животные будут рады вашему визиту, так как по своей натуре они очень любопытны и доброжелательны. Под руководством опытного специалиста вы сможете научиться доить козу.
После прогулки по ферме вас пригласят на дегустацию вкуснейших сыров, которые родились на этой ферме. К сырам подаётся сухое белое вино 🍷, для детей — домашний морс, мёд, орешки и свежий домашний хлеб. На ферме-сыроварне производят мягкие и твердые сыры, молодые и выдержанные, с плесенью и без. Затем начнётся мастер-класс по приготовлению настоящей моцареллы из молока местных коров. Вы будете сами месить сырное тесто, а опытный сыродел будет подсказывать, как правильно это сделать, чтобы получилась мягкая и сочная моцарелла. Свою моцареллу заберёте с собой!
Ферма «Деревня» производит молочные продукты, сыры, колбасы. По завершении экскурсии 🧭 в магазине можно приобрести колбасу и мясные деликатесы из индейки, свинины, говядины, утки. Никакой химии в производстве, только заморозка. Сыры производятся из коровьего, козьего и овечьего молока: твёрдые, мягкие, выдержанные, с плесенью и другие.
Особенности экскурсии 🧭 на Ферме
- Познакомитесь с фермой–сыроварней;
- Получите возможность пообщаться с животными. Проводится мастер–класс по дойке коз для всех желающих;
- Примите участие в дегустации сыров с бокалом сухого вина. Для детей подается морс;
- Примите участие в мастер–классе с опытным сыроделом по приготовлению моцареллы из коровьего молока;
- Приготовите салат Капрезе с Песто из свежей моцареллы!
Важная информация
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь (без каблуков) и одежду по погоде;
- Вы посетите действующее фермерское хозяйство, всё будет без бутафории. Просим отнестись к некоторым моментам с пониманием;
- Вы сможете приобрести свежайшие фермерские продукты;
- Не забудьте взять фотоаппарат. Будет много интересных моментов;
- Экскурсия ⛳ будет интересная и взрослым, и детям;
- Возьмите средства индивидуальной защиты (маску и перчатки)!