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Экскурсия на ферму-сыроварню

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Однодневная автобусная экскурсия ⛳ на сыроварню в Ленинградскую область с сопровождении гида запомнится как доброе, весёлое приключение! Во время экскурсии 🧭 пройдут самые неожиданные мастер-классы.

Мы предлагаем вам научиться доить козу и готовить моцареллу.

Это семейная экскурсия ⛳ для детей и взрослых.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 2 900 ₽ за человека

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Экскурсия на ферму-сыроварню
Экскурсия на ферму-сыроварню

Что вы увидите

  • Фермерское хозяйство
Весёлые семейный отдых на Ферме «Деревня»
В дороге поговорим об истории 📖 района и поселениях, которые существовали на этих землях Ленинградской области и объединялись в «Чухонскую Швейцарию». Район был местом отдыха и вдохновения учёных и творческой интеллигенции. Знакомство с бытом фермы, животными. Вы узнаете, как содержатся козы и овцы, крупный рогатый скот. Эти животные будут рады вашему визиту, так как по своей натуре они очень любопытны и доброжелательны. Под руководством опытного специалиста вы сможете научиться доить козу.
После прогулки по ферме вас пригласят на дегустацию вкуснейших сыров, которые родились на этой ферме. К сырам подаётся сухое белое вино 🍷, для детей — домашний морс, мёд, орешки и свежий домашний хлеб. На ферме-сыроварне производят мягкие и твердые сыры, молодые и выдержанные, с плесенью и без. Затем начнётся мастер-класс по приготовлению настоящей моцареллы из молока местных коров. Вы будете сами месить сырное тесто, а опытный сыродел будет подсказывать, как правильно это сделать, чтобы получилась мягкая и сочная моцарелла. Свою моцареллу заберёте с собой!
Ферма «Деревня» производит молочные продукты, сыры, колбасы. По завершении экскурсии 🧭 в магазине можно приобрести колбасу и мясные деликатесы из индейки, свинины, говядины, утки. Никакой химии в производстве, только заморозка. Сыры производятся из коровьего, козьего и овечьего молока: твёрдые, мягкие, выдержанные, с плесенью и другие.
Особенности экскурсии 🧭 на Ферме
  • Познакомитесь с фермой–сыроварней;
  • Получите возможность пообщаться с животными. Проводится мастер–класс по дойке коз для всех желающих;
  • Примите участие в дегустации сыров с бокалом сухого вина. Для детей подается морс;
  • Примите участие в мастер–классе с опытным сыроделом по приготовлению моцареллы из коровьего молока;
  • Приготовите салат Капрезе с Песто из свежей моцареллы!
Важная информация
  • Рекомендуем вам надеть удобную обувь (без каблуков) и одежду по погоде;
  • Вы посетите действующее фермерское хозяйство, всё будет без бутафории. Просим отнестись к некоторым моментам с пониманием;
  • Вы сможете приобрести свежайшие фермерские продукты;
  • Не забудьте взять фотоаппарат. Будет много интересных моментов;
  • Экскурсия ⛳ будет интересная и взрослым, и детям;
  • Возьмите средства индивидуальной защиты (маску и перчатки)!
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
  • дегустация и мастер-класс.
Что не входит
  • личные расходы
  • покупки в фермерском магазине (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 Думская ул., 2, Санкт-Петербург
Экскурсия на ферму-сыроварню
Экскурсия на ферму-сыроварню
Экскурсия на ферму-сыроварню
Экскурсия на ферму-сыроварню

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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