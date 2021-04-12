Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Фотопрогулка по любимому Петербургу

Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки

5
1 отзыв
Кирилл
Кирилл – Гид из Санкт-Петербурга
Эта легкая прогулка 👣 для тех, кто не готов просто наблюдать за Петербургом через объектив — а хочет в полной мере насладиться его красотой и получить качественные фото на память.

Вы выберете локацию для съемки в центре Северной столицы ⭐️, а я запечатлею ваши воспоминания с лучших ракурсов.

Заодно расскажу о городе глазами местных, поделюсь легендами и ценными адресами.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.

Фото-прогулка

5 000 ₽ за всё до 3 чел.

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Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу

Что вас ожидает

Фотогеничный маршрут
За 1 час нам не обойти и половины красот в центре Петербурга, поэтому мы заранее обсудим маршрут. Можно пройти по Дворцовой площади и Невскому проспекту с соседними улочками, погулять вдоль канала Грибоедова, полюбоваться Исаакиевским собором или заглянуть во дворы Капеллы и уютные кафе — любые локации в вашем распоряжении.

Попутно мы по-дружески поговорим о том, что значит жить в Питере. Вы сориентируетесь в городе, а еще получите полезные рекомендации — что посмотреть, где вкусно поесть, куда съездить и где что купить.

Сохранить ваши петербургские мгновения
Северная столица ⭐️ станет нарядным фоном для ваших лайфстайл-фотографий, живых и непринужденных. Какое бы место для фотопрогулки вы ни выбрали, со мной вам будет легко и весело 🥳. Я докажу вам, что не бывает нефотогеничных людей, помогу с позированием и поймаю ваши искренние эмоции.

Организационные детали

  • Фотопрогулка 👣 подойдет взрослым и детям от 7 лет
  • Вы получите 50 обработанных фотографий (цвето- и свето-коррекция), из них 10 в легкой ретуши + все исходники (100-150 кадров). Фотографии 📸 вы сможете легко скачать из облачного хранилища по ссылке — я пришлю ее максимум через 5 дней после прогулки.
  • Фотопрогулку можно провести и для большего количества участников — доплата 1000 руб. за каждого следующего человека
🚩 Начало и место завершения: возле станции метро в центре или по договоренности
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Выберите дату для встречи
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Привет, меня зовут Кирилл, я путешественник и фотограф. За плечами 13 лет работы в офисе в крупных госкорпорациях на руководящих должностях. Я без капли сожаления оборвал карьеру и уехал путешествовать по миру. Автопутешественник. Посетил более 20 стран. Жил в Грузии, Непале и в Таиланде. В высокий сезон провожу мото-туры и авто-экскурсии в Таиланде, а также профессиональные фотосессии. Летом я возвращаюсь на родину в любимый Петербург. Бонус моих экскурсий — фотосессия на протяжении всего времени. Основной принцип маршрутов — полная адаптивность под запрос путешественника, так называемая программа-конструктор. На моих дружеских экскурсиях вы будете не туристами-отпускниками, а полноценными жителями страны и города, о которых я буду вам без умолку рассказывать. До встречи!
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1 реальный отзыв

С
12 апр 2021
Все прошло Отлично! На память о Питере остались замечательные фотографии!!! Рекомендую!

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