Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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Фотопрогулка по любимому Петербургу

Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Эта легкая прогулка для тех, кто не готов просто наблюдать за Петербургом через объектив — а хочет в полной мере насладиться его красотой и получить качественные фото на память.

Вы выберете локацию для съемки в центре Северной столицы, а я запечатлею ваши воспоминания с лучших ракурсов. Заодно расскажу о городе глазами местных, поделюсь легендами и ценными адресами.
5
48 отзывов
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Фотопрогулка по любимому Петербургу

Описание фото-прогулки

Фотогеничный маршрут

За несколько часов нам не обойти и половины красот в центре Петербурга, поэтому мы заранее обсудим маршрут. Можно пройти по Дворцовой площади и Невскому проспекту с соседними улочками, погулять вдоль канала Грибоедова, полюбоваться Исаакиевским собором или заглянуть во дворы Капеллы и уютные кафе — любые локации в вашем распоряжении.

Попутно мы по-дружески поговорим о том, что значит жить в Питере. Вы сориентируетесь в городе, а еще получите полезные рекомендации — что посмотреть, где вкусно поесть, куда съездить и где что купить.

Сохранить ваши петербургские мгновения

Северная столица станет нарядным фоном для ваших лайфстайл-фотографий, живых и непринужденных. Какое бы место для фотопрогулки вы ни выбрали, со мной вам будет легко и весело. Я докажу вам, что не бывает нефотогеничных людей, помогу с позированием и поймаю ваши искренние эмоции.

Организационные детали

  • Вы получите 40–60 обработанных фотографий в цвето- и свето-коррекции (детальная ретушь, пластика фигуры и лица — за дополнительную плату) + все исходники (100–150 кадров). Фотографии вы сможете легко скачать из облачного хранилища по ссылке — я пришлю её максимум через 7 дней после прогулки
  • Съёмка проводится на фотоаппарат Fujifilm XT-5 с объективом Fujinon 16-55 mm
  • Поездка проходит на моём автомобиле Kia Ceed JD (Premium)
  • Если вас 4 взрослых: на моём авто (будет плотная посадка) — доплата 1500 ₽ за 4-го взрослого на месте. Также могу арендовать авто побольше — доплата от 3000 ₽
  • Дети — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро в центре или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3220 туристов
Я опытный аттестованный и дипломированный гид и профессиональный фотограф. После 8-летнего опыта на руководящей должности в «Газпром» я нашёл себя в туризме. Посетил более 25 стран. Летом я провожу увлекательные
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фото-экскурсии по любимому Санкт-Петербургу, наполненные живыми рассказами и атмосферой города. Пхукет — мой второй дом с 2018 года и в зимнее время я и моя команда гидов организовываем незабываемые впечатления для гостей. Мои экскурсии — это дружеские прогулки с уникальными историями и фотографиями, чтобы оставить вам яркие воспоминания. Присоединяйтесь ко мне, друзья!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
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3
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В
Несмотря на существенную задержу самолета из-за БПЛ и опоздание на фотопрогулку более чем на час, Кирилл подождал и все запланированное время отработали по программе. Внимательный к пожеланиям, креативный и интересный получился сюжет, фото очень довольна, благодарна Кириллу за отзывчивость и великолепный результат. Приятный в общении и настоящий профи. Самые лучшие рекомендации!
Несмотря на существенную задержу самолета из-за БПЛ и опоздание на фотопрогулку более чем на час, Кирилл
Несмотря на существенную задержу самолета из-за БПЛ и опоздание на фотопрогулку более чем на час, Кирилл
Несмотря на существенную задержу самолета из-за БПЛ и опоздание на фотопрогулку более чем на час, Кирилл
Несмотря на существенную задержу самолета из-за БПЛ и опоздание на фотопрогулку более чем на час, Кирилл
Несмотря на существенную задержу самолета из-за БПЛ и опоздание на фотопрогулку более чем на час, Кирилл
Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Валерия, спасибо огромное за такой искренний отзыв и за ваши рекомендации! 🙌 Я очень рад, что несмотря на все дорожные
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приключения и задержку рейса, наша фотопрогулка состоялась и сюжет получился именно таким, как вы задумали. Для меня было важно поддержать вас после тяжелой дороги, чтобы вы смогли выдохнуть и насладиться Петербургом. Отдельное спасибо за оценку кадров — работать с вами было одно удовольствие!
Буду счастлив новой встрече, приезжайте обязательно! 📸✨

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Юлия
Санкт-Петербург - Снова Амурный Ноктюрн Кроется Тут - Прекрасный Естественный Трепетный Европейско-Радужный Бодряще-Ураганный Триумф! - Именно такое впечатление у меня от фотоэкскурсии по Питеру с Кириллом! Кирилл прекрасный рассказчик, никакого
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занудства, бодро, интересно, с фактами, знает где и что показать, красивые локации и позы для фото.
Фотографии отличные, как я и хотела - Очень красивая и стильная! Интеллектуально-аутентичная Санкт-Петербургскому антуражу соответствующая!!! Благодарю за экскурсию⚘️

Санкт-Петербург - Снова Амурный Ноктюрн Кроется Тут - Прекрасный Естественный Трепетный Европейско-Радужный Бодряще-Ураганный Триумф! - Именно
Санкт-Петербург - Снова Амурный Ноктюрн Кроется Тут - Прекрасный Естественный Трепетный Европейско-Радужный Бодряще-Ураганный Триумф! - Именно
Санкт-Петербург - Снова Амурный Ноктюрн Кроется Тут - Прекрасный Естественный Трепетный Европейско-Радужный Бодряще-Ураганный Триумф! - Именно
Санкт-Петербург - Снова Амурный Ноктюрн Кроется Тут - Прекрасный Естественный Трепетный Европейско-Радужный Бодряще-Ураганный Триумф! - Именно
Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Юлия, огромное спасибо за такой потрясающий, поэтичный и глубокий отзыв!
Ваша расшифровка Санкт-Петербурга - это настоящий шедевр, который идеально передает атмосферу
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нашей прогулки. Мне было очень легко и приятно работать с вами: когда гость так тонко чувствует город и открыт к творчеству, кадры получаются по-настоящему «интеллектуально-аутентичными».
Рад, что мне удалось стать частью вашего петербургского ноктюрна и запечатлеть этот «триумф» на снимках. Пусть эти фотографии всегда напоминают вам о самом красивом и стильном дне в Северной столице.
Буду счастлив новой встрече для создания новых фотоисторий! До скорых встреч! ⚘️

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К
Прекрасная экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу, которую обязательно всем рекомендую) На высшем уровне все начиная от комфортного вождения, заканчивая прекрасным рассказом. Кирилл очень внимателен к пожеланиям гостей и даёт возможность задавать
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вопросы, часто бывает, что гид как начнёт рассказ, так его не остановишь) Кирилл при этом уточняет какие локации интересны, рассказывает интересные факты и знает все красивые места Санкт-Петербурга, который вечером очень приображается)

Кто хочет полюбоваться красивыми видами, послушать интересный рассказ (очень хорошая, проставленная речь), посмотреть новые интересные места и получить на память фотографии, обязательно обращайтесь)

Прекрасная экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу, которую обязательно всем рекомендую) На высшем уровне все начиная от комфортного
Прекрасная экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу, которую обязательно всем рекомендую) На высшем уровне все начиная от комфортного
Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой детальный и теплый отзыв! Мне было очень приятно провести этот вечер с вами. Я всегда стараюсь,
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чтобы прогулка была не просто лекцией, а живым и комфортным общением, поэтому вдвойне ценно, что вы отметили этот момент. Вечерний Петербург действительно обладает особой магией, и я рад, что нам удалось её поймать. Буду счастлив видеть вас снова на моих маршрутах! Ведь у нас впереди ещё много красивых мест, в том числе и за пределами города. Приезжайте за новыми впечатлениями!

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О
Прогулку заказал мой муж, вначале я к ней отнеслась скептически. Но мои сомнения и переживания сразу развеялись, как только я увидела Кирилла. Кирилл очень позитивной, общительный и добрый собеседник. Прогулка прошла в дружеской атмосфере, мы с дочерью узнала много интересных фактов о городе. А спустя несколько дней получили красивые и естественные фотографии. Огромное спасибо Кириллу за прогулку!
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Е
Фотопрогулка по замечательному Петербургу с Кириллом была не забываемая! Сложилось всё: погода солнечная, рассказ, и именно «рассказ» про город был не перегружен, сама прогулка была не принужденная, а самое главное
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множество отличных фотографий, которые будут напоминать об этой поездки и прожитых моментах!!! Кирилл дал хорошие и интересные рекомендации для дальнейшего время препровождения в городе.
Благодарим Кирилла за незабываемый день и кучу приятных впечатлений))))

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О
Огромное спасибо Кириллу за приятную экскурсию, интересный рассказ и чудесные фоточки нашей семьи!
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