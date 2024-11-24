Гатчина - уединённый мир императора Павла (из Петербурга)

Посетить Гатчинский и Приоратский дворцы, насладиться красотой парка и узнать историю этих мест
Приглашаем вас в загадочную резиденцию императоров. Вы пройдёте по реставрированным залам Гатчинского дворца. Погуляете по Дворцовому парку, выполненному в английском стиле. И узнаете, каким оригинальным способом был построен Приоратский дворец. Время в музее-заповеднике пролетит незаметно!
Гатчина - уединённый мир императора Павла (из Петербурга)
Гатчина - уединённый мир императора Павла (из Петербурга)
Гатчина - уединённый мир императора Павла (из Петербурга)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Большой Гатчинский дворец. Вы пройдёте по парадным залам, любуясь интерьерами. Узнаете, как при разных императорах резиденция успела побывать несокрушимой крепостью, уютным родовым гнездом и центром грандиозных балов. А также услышите, кто пользовался подземным ходом и какие секреты хранит дворец.

Дворцовый парк. Вы насладитесь пейзажами парка, постоите на Горбатом мосту и полюбуетесь павильоном Венеры.

Приоратский дворец. Гид расскажет вам, как под Петербургом появился рыцарский дворец Мальтийского ордена, почему он выстроен практически из земли и кто здесь жил.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые3 500 ₽
Дети до 6 лет1 ₽
Пенсионер3 300 ₽
Студент3 300 ₽
Школьник (7-13 лет)3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Искусств Дом 1
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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