Приглашаем вас в загадочную резиденцию императоров. Вы пройдёте по реставрированным залам Гатчинского дворца. Погуляете по Дворцовому парку, выполненному в английском стиле. И узнаете, каким оригинальным способом был построен Приоратский дворец. Время в музее-заповеднике пролетит незаметно!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Большой Гатчинский дворец. Вы пройдёте по парадным залам, любуясь интерьерами. Узнаете, как при разных императорах резиденция успела побывать несокрушимой крепостью, уютным родовым гнездом и центром грандиозных балов. А также услышите, кто пользовался подземным ходом и какие секреты хранит дворец.
Дворцовый парк. Вы насладитесь пейзажами парка, постоите на Горбатом мосту и полюбуетесь павильоном Венеры.
Приоратский дворец. Гид расскажет вам, как под Петербургом появился рыцарский дворец Мальтийского ордена, почему он выстроен практически из земли и кто здесь жил.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автобусе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|3 500 ₽
|Дети до 6 лет
|1 ₽
|Пенсионер
|3 300 ₽
|Студент
|3 300 ₽
|Школьник (7-13 лет)
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Искусств Дом 1
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы — команда молодых и опытных экспертов в сфере туризма. Создаём оригинальные экскурсии, над которыми работают историки, гиды, актёры и режиссёры. Нами движет безусловная любовь к Петербургу и желание разделить её с каждым. Мы хотим, чтобы вы уловили настроение города, почувствовали его ритм и подружились с ним.Задать вопрос
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