Приглашаем вас в загадочную резиденцию императоров. Вы пройдёте по реставрированным залам Гатчинского дворца. Погуляете по Дворцовому парку, выполненному в английском стиле. И узнаете, каким оригинальным способом был построен Приоратский дворец. Время в музее-заповеднике пролетит незаметно!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Большой Гатчинский дворец. Вы пройдёте по парадным залам, любуясь интерьерами. Узнаете, как при разных императорах резиденция успела побывать несокрушимой крепостью, уютным родовым гнездом и центром грандиозных балов. А также услышите, кто пользовался подземным ходом и какие секреты хранит дворец.

Дворцовый парк. Вы насладитесь пейзажами парка, постоите на Горбатом мосту и полюбуетесь павильоном Венеры.

Приоратский дворец. Гид расскажет вам, как под Петербургом появился рыцарский дворец Мальтийского ордена, почему он выстроен практически из земли и кто здесь жил.

Организационные детали