Гатчинский парк — великолепное место для прогулки в ближайших окрестностях Петербурга.
Вы увидите его главные места: павильон Венеры, статуи в античном стиле, Адмиралтейство, необычный лабиринт и многое другое.
Я расскажу, как парк появился и менялся со временем, кого держит на руке богиня Афина и что скрывает поленница берёзовых дров.
Вы увидите его главные места: павильон Венеры, статуи в античном стиле, Адмиралтейство, необычный лабиринт и многое другое.
Я расскажу, как парк появился и менялся со временем, кого держит на руке богиня Афина и что скрывает поленница берёзовых дров.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник Павлу I.
- Голландские сады и Карпин пруд.
- Статуи Афины, Марса и Амазонки.
- Адмиралтейство и Цветочную горку.
- Павильон Венеры.
- Белое озеро и «остров любви».
- Орловский дуб и Берёзовые ворота.
Вы узнаете:
- Как в пейзажном парке появились уголки французского регулярного сада.
- Где брали землю для создания Голландских садов.
- Чем кормили рыбу в Карпином пруду при великом князе Павле Петровиче.
- Почему павильон Венеры также называют «Трельяж».
- Что удивило княгиню Марию Федоровну в работе гатчинских садовых мастеров.
- Почему Куприн предлагал назвать Гатчину «город Сирень».
- На каком озере проходило испытание первой в России подводной лодки.
Организационные детали
- Из Петербурга до Гатчины и обратно вам необходимо добраться самостоятельно на электричке или личном авто.
- Входные билеты в парк оплачиваются дополнительно — 200 ₽ за чел. (на гида билет покупать не нужно).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед Гатчинским дворцом, у памятника Павлу I
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я живу в Санкт-Петербурге. Историк по образованию и призванию, люблю знакомиться и общаться, делиться интересными фактами и отвечать на вопросы. Всегда открыта новым знаниям и людям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
23 сен 2024
Гатчинский парк встречает дворцом. Есть возможность зайти иначе, но это не имеет смысла, потому что дворец виден в самых красивых местах парка, и он является главной фигурой этого вида. Как
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