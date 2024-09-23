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заметила наш экскурсовод Татьяна, в этом и есть смысл парка, видеть стиль "английского замка". Как понять отличие Французского сада от Английского парка, увидеть идею перспективы, и даже сову в руках Богини - в этом смысле рассказы экскурсовода сделали парк более осмысленным и понятным, превратили его из просто места для прогулок в интереснейшее событие.

История взаимоотношений принца Конде (не путайте с защитником футбольного клуба Барселоны Кунде), как приправа к рассказу о парке, и повод порассуждать о перипетиях отношений элит, пока идёшь к павильону Венеры. Главный сюрприз парка с потрясающим описанием:"Нечаянное удивление".

Описание соответствует действительности, это надо увидеть.

В целом, парк производит впечатление благодаря экскурсоводу Татьяне, благодаря деталям её рассказа он становится не просто очередным парком на собственной карте посещений, а интереснейшим местом, где гуляли и размышляли императоры, а так или иначе в последствии их дум и решений мы живём сейчас.

Организация встречи, маршрут, внимание к экскурсантам - на высшем уровне! Экскурсия 5 из 5! Мы в восторге! Хотим еще!