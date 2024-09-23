Гатчинский дворцовый парк: история и легенды

Погулять по живописному парку с озёрами, островами, мостами и старинной архитектурой
Гатчинский парк — великолепное место для прогулки в ближайших окрестностях Петербурга.

Вы увидите его главные места: павильон Венеры, статуи в античном стиле, Адмиралтейство, необычный лабиринт и многое другое.

Я расскажу, как парк появился и менялся со временем, кого держит на руке богиня Афина и что скрывает поленница берёзовых дров.
5
1 отзыв
Гатчинский дворцовый парк: история и легенды
Гатчинский дворцовый парк: история и легенды
Гатчинский дворцовый парк: история и легенды
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Памятник Павлу I.
  • Голландские сады и Карпин пруд.
  • Статуи Афины, Марса и Амазонки.
  • Адмиралтейство и Цветочную горку.
  • Павильон Венеры.
  • Белое озеро и «остров любви».
  • Орловский дуб и Берёзовые ворота.

Вы узнаете:

  • Как в пейзажном парке появились уголки французского регулярного сада.
  • Где брали землю для создания Голландских садов.
  • Чем кормили рыбу в Карпином пруду при великом князе Павле Петровиче.
  • Почему павильон Венеры также называют «Трельяж».
  • Что удивило княгиню Марию Федоровну в работе гатчинских садовых мастеров.
  • Почему Куприн предлагал назвать Гатчину «город Сирень».
  • На каком озере проходило испытание первой в России подводной лодки.

Организационные детали

  • Из Петербурга до Гатчины и обратно вам необходимо добраться самостоятельно на электричке или личном авто.
  • Входные билеты в парк оплачиваются дополнительно — 200 ₽ за чел. (на гида билет покупать не нужно).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед Гатчинским дворцом, у памятника Павлу I
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 сен 2024
Гатчинский парк встречает дворцом. Есть возможность зайти иначе, но это не имеет смысла, потому что дворец виден в самых красивых местах парка, и он является главной фигурой этого вида. Как
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заметила наш экскурсовод Татьяна, в этом и есть смысл парка, видеть стиль "английского замка". Как понять отличие Французского сада от Английского парка, увидеть идею перспективы, и даже сову в руках Богини - в этом смысле рассказы экскурсовода сделали парк более осмысленным и понятным, превратили его из просто места для прогулок в интереснейшее событие.
История взаимоотношений принца Конде (не путайте с защитником футбольного клуба Барселоны Кунде), как приправа к рассказу о парке, и повод порассуждать о перипетиях отношений элит, пока идёшь к павильону Венеры. Главный сюрприз парка с потрясающим описанием:"Нечаянное удивление".
Описание соответствует действительности, это надо увидеть.
В целом, парк производит впечатление благодаря экскурсоводу Татьяне, благодаря деталям её рассказа он становится не просто очередным парком на собственной карте посещений, а интереснейшим местом, где гуляли и размышляли императоры, а так или иначе в последствии их дум и решений мы живём сейчас.
Организация встречи, маршрут, внимание к экскурсантам - на высшем уровне! Экскурсия 5 из 5! Мы в восторге! Хотим еще!

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