Гонг-медитация — это практика глубокой релаксации для поддержания душевной гармонии, понимания себя и своего тела.



Мы предлагаем проникнуться оздоровительными вибрациями в лучах заходящего солнца прямо посреди Финского залива.



Насладитесь звуками гонга, наполнитесь красотами окружающих пейзажей в закатном солнце, зарядитесь энергиями природы и положительными эмоциями под парусом «Подорожника».