Стандартный маршрут начинается с Петровской косы и лежит через стадион «Зенит Арена» под ЗСД по морскому фарватеру к створным знакам. Гости смогут увидеть пассажирский порт, Лахта-центр, ТРК Питерлэнд, Парк 300-летия и разглядеть в бинокль корабль-музей «Полтава».
Важная информация:
Продолжительность: 3 часа;
Ограничение по возрасту: от 16 лет;
Одевайтесь с учётом того, что на воде может быть на 5-10 градусов холоднее чем, на берегу;
На борту всегда имеются тёплые пледы, туалет (типа гальюн), аудиосистема, чай с печеньем, дождевики, спасательные жилеты. При желании можно искупаться.
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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