Гонг-медитация - это практика глубокой релаксации для поддержания душевной гармонии, понимания себя...

Гонг-медитация — это практика глубокой релаксации для поддержания душевной гармонии, понимания себя и своего тела.

Мы предлагаем проникнуться оздоровительными вибрациями в лучах заходящего солнца прямо посреди Финского залива.

Насладитесь звуками гонга, наполнитесь красотами окружающих пейзажей в закатном солнце, зарядитесь энергиями природы и положительными эмоциями под парусом «Подорожника».
Гонг-медитация под парусом
Гонг-медитация под парусом
Гонг-медитация под парусом
Гонг-медитация под парусом
Гонг-медитация под парусом
Гонг-медитация под парусом
Гонг-медитация под парусом

Что вы увидите 🤩

  • Петровская коса
  • Стадион «Зенит Арена»
  • Пассажирский порт
  • Лахта-центр
  • ТРК Питерлэнд
  • Парк 300-летия
  • В бинокль корабль-музей «Полтава»
  • Финский залив
Для души и тела
  • прогулка на парусной яхте по Финскому заливу;
  • волшебные звуки Гонга;
  • горячий чай с печеньем.
  • Стандартный маршрут начинается с Петровской косы и лежит через стадион «Зенит Арена» под ЗСД по морскому фарватеру к створным знакам. Гости смогут увидеть пассажирский порт, Лахта-центр, ТРК Питерлэнд, Парк 300-летия и разглядеть в бинокль корабль-музей «Полтава».

Важная информация:

  • Продолжительность: 3 часа;
  • Ограничение по возрасту: от 16 лет;
  • Одевайтесь с учётом того, что на воде может быть на 5-10 градусов холоднее чем, на берегу;
  • На борту всегда имеются тёплые пледы, туалет (типа гальюн), аудиосистема, чай с печеньем, дождевики, спасательные жилеты. При желании можно искупаться.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Групповой билет до 6 человек
15 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда парусной яхты
  • Горячий чай с печеньем
  • Волшебные звуки Гонга
  • На яхте есть: тёплые пледы, туалет (типа гальюн), аудиосистема, дождевики, спасательные жилеты.
Что не входит
  • Трансфер до места проведения
Место начала и завершения
Петровская коса, 5, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Яхта_Подорожник
Яхта_Подорожник
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