Вместе с личным проводником вы отправитесь в Ленинградскую область – прямо в сердце лесопарка на берегу озера, где вас встретит каюр – профессиональный погонщик собак, по совместительству – опытный путешественник-покоритель Севера, принимавший участие в крупнейших арктических экспедициях в новейшей истории 📖 России. Он познакомит вас с более чем с тридцатью жителями Севера – Сибирскими хаски. Это очень контактная, общительная порода ездовых собак, которая обожает людей. Собак можно будет вдоволь погладить, поиграть и сфотографироваться с каждой.

Вы примете участие в дог-трекинге – активности, которая становится чрезвычайно популярна в России. Дог-трекинг – это пеший поход по пересечённой местности, где вашим компаньоном является собака. Каждый участник группы сможет выбрать четвероногого партнёра; собака пристёгивается к человеку специальным поясом. Несмотря на то, что ваш каюр будет с вами на протяжении всего путешествия, вашими истинными гидами по лесопарку будут сами хаски. Они раскроют вам своеобразную красоту ландшафтов Северо-Запада. На середине маршрута вас ждёт обед, приготовленный на открытом огне: сосиски-гриль, печёный картофель с сырной начинкой, хлеб и овощи. Напитки традиционные: травяные чаи и ягодный морс. Во время вашего перерыва вы узнаете всё о породе хаски, историю их происхождения и подвиги. Ваш каюр также расскажет о жизни исследователя Крайнего Севера.

По возвращении вы сможете переплыть озеро на весельной лодке ⚓, насладиться природой и отдохнуть. В озере можно будет искупаться.

Идеальным завершением путешествия станут банные процедуры: