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«Хозяева Севера» - поход с хаски, пикник у озера и баня

Лукас Д.
Лукас Д. – Гид из Санкт-Петербурга
«Хозяева Севера» - поход с хаски, пикник у озера и баня
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  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • 10 990 ₽ за человека

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«Хозяева Севера» - поход с хаски, пикник у озера и баня
«Хозяева Севера» - поход с хаски, пикник у озера и баня

Что вы увидите

  • Ленинградскую область
  • Прекрасный лес и чистое озеро в разгар лета
Вместе с личным проводником вы отправитесь в Ленинградскую область – прямо в сердце лесопарка на берегу озера, где вас встретит каюр – профессиональный погонщик собак, по совместительству – опытный путешественник-покоритель Севера, принимавший участие в крупнейших арктических экспедициях в новейшей истории 📖 России. Он познакомит вас с более чем с тридцатью жителями Севера – Сибирскими хаски. Это очень контактная, общительная порода ездовых собак, которая обожает людей. Собак можно будет вдоволь погладить, поиграть и сфотографироваться с каждой.
Вы примете участие в дог-трекинге – активности, которая становится чрезвычайно популярна в России. Дог-трекинг – это пеший поход по пересечённой местности, где вашим компаньоном является собака. Каждый участник группы сможет выбрать четвероногого партнёра; собака пристёгивается к человеку специальным поясом. Несмотря на то, что ваш каюр будет с вами на протяжении всего путешествия, вашими истинными гидами по лесопарку будут сами хаски. Они раскроют вам своеобразную красоту ландшафтов Северо-Запада. На середине маршрута вас ждёт обед, приготовленный на открытом огне: сосиски-гриль, печёный картофель с сырной начинкой, хлеб и овощи. Напитки традиционные: травяные чаи и ягодный морс. Во время вашего перерыва вы узнаете всё о породе хаски, историю их происхождения и подвиги. Ваш каюр также расскажет о жизни исследователя Крайнего Севера.
По возвращении вы сможете переплыть озеро на весельной лодке ⚓, насладиться природой и отдохнуть. В озере можно будет искупаться.

Идеальным завершением путешествия станут банные процедуры:

  • •Баня-бочка – поможет расслабиться и насладиться густым паром, насыщенным и бодрящим ароматом дерева. При желании после бани можно охладиться в чистом озере или принять освежающий летний душ.
  • •Фито-сауна (или фитобочка) – закрытая вертикальная купель, в которую подается пар, смешанный с травяными экстрактами и натуральными маслами. Во время пребывания в такой бочке, тело расслабляется, а из организма выводятся токсины.
Что входит
  • Трансфер туда и обратно
  • Русскоязычный проводник на весь день
  • Посещение питомника с более чем 30 сибирскими хаски
  • 5-км дог-трекинг с профессиональным каюром
  • Обед на открытом огне (сосиски-гриль, печёный картофель с сыром, хлеб с овощами, морс и травяные чаи)
  • Прогулка по озеру на весельной лодке
  • Банные процедуры: баня-бочка или фито-сауна
Что не входит
  • дополнительное питание
Начало и место завершения
🚩 Площадь Островского, 3
«Хозяева Севера» - поход с хаски, пикник у озера и баня
«Хозяева Севера» - поход с хаски, пикник у озера и баня
«Хозяева Севера» - поход с хаски, пикник у озера и баня
«Хозяева Севера» - поход с хаски, пикник у озера и баня
«Хозяева Севера» - поход с хаски, пикник у озера и баня
«Хозяева Севера» - поход с хаски, пикник у озера и баня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лукас Д.
Лукас Д.
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